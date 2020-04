Verden. Wer momentan an den Supermarktkassen steht, wundert sich über viele Behelfskonstruktionen, hinter denen die Kassiererinnen mit Handschuhen ihre Arbeit verrichten. Manchmal werden sogar Folien als Schutzwände aufgespannt. Das Verdener Unternehmen Frerichs Glas hat diesen Bedarf und die Marktlücke erkannt und produziert seit mehreren Wochen auf Hochtouren Schutzscheiben, sowohl aus Kunststoff als auch aus Glas, gegen das Coronavirus.

„In der zweiten März-Woche habe ich mir bereits Gedanken darüber gemacht, was wir tun können und erste Ideen zu Papier gebracht. Einen Tag später haben wir dann eine Anfrage aus einer Arztpraxis erhalten“, erzählt Teamleiter Vertrieb Kunststoffe, Rico Ahrendt. Über Nacht entwickelte er den Prototypen, bekam schnell das Okay von Vertriebsleiter Bodo Hagemeister. Seitdem steht die Produktion an der Verdener Siemensstraße nicht still, und die Mitarbeiter schieben Sonderschichten. Die Nachfrage ist nach Firmenangaben riesengroß, mit den Husten- und Niesschutzwänden made in Verden werde der gesamte Norden beliefert.

„Unsere Kunden, also Glasereien und Tischlereien, ordern den Corona-Schutz direkt bei uns. Nachdem wir sie damit beliefert haben, montieren sie die Schutzscheiben dann beispielsweise in Apotheken, Banken, Arztpraxen, in allen Firmen und Einrichtungen mit Kundenverkehr“, erzählt Hagemeister. Das Besondere: Die Verdener fertigen den Hustenschutz individuell für ihre Kunden an. „Das Standard-Modell misst 100 mal 100 Zentimeter und besteht aus fünf bis acht Millimeter dickem Plexiglas“, rechnet der Vertriebsleiter vor. Und ergänzt: „Auf Wunsch fertigen wir jedes Maß und jede Ausführung für unsere Kunden an.“ Zusätzlich werden eine oder mehrere Durchreichen in die Trennwände gefräst und die Abmessungen je nach Belieben variiert. Der in Verden hergestellte Husten-, Nies- und Tröpfchenschutz gegen das Coronavirus erinnert ein wenig an einen auf Hochglanz polierten Post-, Bank- oder Bahnschalter.

Vertriebsleiter Bodo Hagemeister freut sich über den Erfolg des Produkts. Die Trennwände gibt es sowohl als Plexiglas- als auch als Glasversion. (Jonas Kako)

Die Kunststoffprodukte werden bei Frerichs traditionell unter der Eigenmarke Creacryl hergestellt, seit einer Woche wird allerdings auch das Pendant aus Glas im Verdener Industriegebiet produziert. „Diese Trennwände bestehen aus ESG“, erläutert Hagemeister, sprich aus Einscheiben-Sicherheitsglas. „Im Gegensatz zu Plexiglas, das sich leichter verarbeiten lässt, ist Glas hygienischer, weil es sich besser reinigen lässt“, weiß Hagemeister.

Eine besonders große Herausforderung ist laut Rico Ahrendt die Materialbeschaffung. „Hier musste ich sehr tief in die Trickkiste greifen und vom Produzenten über den Großhändler bis hin zum ,Scheunenfund‘ bundesweit alles abgreifen, um die Produktion zur richtigen Zeit mit ausreichend Material zu versorgen. Eine Mammutaufgabe in Zeiten, in denen auf dem Acrylmarkt eine knappere Versorgung herrscht, als es beim Klopapier im Einzelhandel derzeit zu beobachten ist“, sagt er. Während andere Arbeitnehmer in Zeiten der Coronakrise in Kurzarbeit sind oder im Home Office am Rechner sitzen, steht bei Frerichs Glas derzeit die Produktion nicht still. „Momentan ist es sehr stressig, wir machen alle Überstunden, sind auch sonnabends in der Firma“, hört man stolz von der Belegschaft.

Die Lieferzeit für eine Trennwand beträgt im Schnitt drei bis vier Tage. Mittlerweile würden viele Betriebe auf den Zug aufspringen. „Wir gehören zu den ersten, haben recht schnell auf die Pandemie reagiert“, erläutert Hagemeister. Normalerweise produziert das 230 Mitarbeiter zählende Unternehmen an den drei Standorten Verden, Lüneburg und Nauen bei Berlin. Hauptabnehmer des Produktportfolios Kunststoff ist der Maschinenbau. Seit 1914 wird die 1876 gegründete Firma von der Unternehmerfamilie Cordes geleitet. Aktueller Geschäftsführer ist Jan Wennemer.

Von den Kunden gebe es ausschließlich positive Rückmeldungen auf die mobilen Husten-, Nies- und Spuckschutzscheiben, freut sich der Vertriebsleiter und ergänzt: „In den schnell montierten Hustenschutzscheiben sehen wir eine ergänzende Hygiene-Maßnahme für Verkaufsschalter, Kassen, Theken und alle Bereiche mit regelmäßigem Kundenverkehr.“ Damit haben die Verdener während der Pandemielage also eine richtige Nische entdeckt. „Der Vorteil ist, dass wir als mittelständischer Betrieb schnell und flexibel auf die Coronakrise reagieren konnten“, weiß Hagemeister. Und weiter: „Uns ist es wichtig, unterstützend zu handeln und unseren Beitrag zur Bekämpfung der Krise zu leisten.“

Frerichs Glas aus Verden gehört heute zu den führenden Spezialisten Norddeutschlands für Flachglasveredlung und Kunststoffverarbeitung.

Auch Auszubildender Jan-Philipp Diers sitzt am Empfang an der Siemenstraße hinter einem Hustenschutz. Wie werden die Schutzscheiben eigentlich richtig gepflegt? „Sie sollten mit Isopropanal desinfiziert werden“, erklärt Rico Ahrendt aus dem Vertrieb. Doch keine Sorge – eine Pflegeanleitung stellt das Unternehmen auf seiner Internetseite zur Verfügung.