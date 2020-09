Unter anderem die Dachkonstruktion des Fachwerkhauses ist ein Grund, warum das Bremer Landesamt für Denkmalpflege den Brunnenhof im Ortsteil Borgfeld unter Schutz stellen will. (Carmen Jaspersen)

Der 200 Jahre alte Brunnenhof in Borgfeld hat offenbar einen neuen Besitzer gefunden. Wie der zuständige Fachmann beim Bremer Landesamt für Denkmalpflege, Uwe Schwartz, auf Anfrage der WÜMME-ZEITUNG mitteilt, soll die Bausubstanz des Gebäudekomplexes mit Geschichte außerdem nun wider Erwarten doch noch unter Schutz gestellt werden.

„Wir haben noch so viel historische Substanz vor allem im Dachbereich und in der Konstruktion, dass wir sagen können: Das ist ein Baudenkmal“, begründet Schwartz seine Entscheidung. Auch die alte Eingangsfront mit der Groten Dör sei gut erhalten. „Es ist sehr ungewöhnlich, dass dieses Gebäude dort so lange überlebt hat.“ Von der Mischform ehemaliges Kötnerhaus/Wohnhaus eines Windmüllers gebe es nur noch wenige. „Es war uns wichtig, dass ein Käufer daran interessiert ist, die denkmalwerten Bestandteile dieses Hauses langfristig zu erhalten“, sagt Schwartz.

Der neue Besitzer möchte das Haus gern zum Familiensitz umbauen, hatte er im Rahmen der Kaufverhandlungen angekündigt. Ab sofort, so Uwe Schwartz, werde ein Kollege aus der Abteilung praktische Denkmalpflege gemeinsam mit dem neuen Eigentümer Pläne für einen Umbau vorbereiten. „Es wird darum gehen, dass Bereiche, die wir als erhaltenswert eingestuft haben, zum Beispiel die sehr lichte Dachkonstruktion unter dem Reetdach, in ihrer originalen Substanz erhalten bleiben“, so Schwartz. Im Erdgeschoss sei in der Vergangenheit viel verändert worden, „da sind Wände eingezogen worden“. Dies wolle der neue Eigentümer verändern. „Bei den Umbauten wird es darum gehen, den historischen Charakter des Hauses zu bewahren und es vorsichtig wieder in eine Richtung zu entwickeln, wie das Gesamtdenkmal erscheinen möchte.“ Dieser historische Charakter sei in vielen Teilen schon verwischt.

Das hatte in der Vergangenheit offenbar eine Einstufung als Denkmal erschwert. Im Juli, im Rahmen der jüngsten Kaufverhandlungen, hatten sich die Experten vom Amt mit dem Besitzer und einem damaligen Interessenten nochmals vor Ort getroffen, um den Hof zu begutachten. Für die Bremer Denkmalpflege ist die Nachricht vom Verkauf eine gute: „Der Brunnenhof ist an einen Interessenten gegangen, mit dem auch wir vorher im Gespräch waren. Wir haben das Gefühl, dass das eine sehr gute Entwicklung nehmen wird“, sagt Uwe Schwartz.

Schwierige Suche nach einem Käufer

Der Brunnenhof sei aus Sicht der Denkmalpflege keinesfalls ein einfaches Objekt. „Da muss konstruktiv viel gemacht werden.“ Schwierig gestaltete sich auch die Suche nach einem Käufer, etliche Verhandlungen waren an den konkreten Vorstellungen zum Preis und zur Weiternutzung des Besitzers gescheitert.

Laut dem Leiter des Amtes für Denkmalpflege, Georg Skalecki, waren bei den Verkaufsverhandlungen immer auch Kollegen der praktischen Denkmalpflege dabei. Sie sollten dem aktuellen Kaufinteressenten die Angst nehmen und diskutierten mit ihm durch, wie eine behutsame Sanierung unter Wahrung der historischen Bausubstanz aussehen könnte. „Viele haben Sorge, dass die Denkmalpflege Umbauten oder Veränderungen verbietet“, weiß Skalecki. Dabei versuchten die Mitarbeiter des Amtes die Besitzer alter Gebäude mit Informationen und Zuschüssen zu unterstützen. „Wenn der Eigentumswechsel vollzogen ist, wird der Kollege mit dem Eigentümer weiter diskutieren und am Ende eine Genehmigung aussprechen.“

Ein imposanter historischer Ziehbrunnen

Der Brunnenhof am Upper Borg besteht aus einem Fachwerkhaus mit 138 Quadratmetern Wohnfläche, die sich auf sechs Zimmer verteilen, einem zweigeschossigen Nebengebäude (der ehemaligen Wäscherei) und einem imposanten historischen Ziehbrunnen. Das Grundstück ist rund 1200 Quadratmeter groß. Friedrich-Albert Bischof wollte aus Altersgründen verkaufen. Sein Ziel hat der Hobbyhistoriker offenbar erreicht: „Mir ist wichtig, dass das Haus nicht abgerissen wird, dass es jemand kauft, der drin wohnen möchte“, hatte er im Juli gegenüber der WÜMME-ZEITUNG gesagt.

Froh sein dürften auch die Heimatforscher und die Politiker im Beirat, die betont hatten, dass sie sehr daran interessiert sind, den dörflichen Charme Borgfelds zu erhalten. Unter anderem der Brunnenhof, so Hobbyhistoriker Johannes Rehder-Plümpe, gehöre zu den das Ortsbild prägenden Bauten.