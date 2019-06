Das neue Königshaus in Heidberg-Falkenberg (von links): Damenkönigin Sigrid Bornemann, König Reinhard Drygalla und Königin Ingrid Schwalenberg-Drygalla. (Kessels)

Lilienthal. Als Martina Kück mit grüner Robe und strenger Miene vorn in der Schützenhalle am Schützenweg Platz nahm, hatten einige ihrer Schützenbrüder gute Gründe für ein mulmiges Gefühl. Die Stunde des Gerichts hatte geschlagen, des Nassen Gerichts – es fehlte nur noch die Richterin; Martina Kück war nämlich Staatsanwältin. Aber eine Richterin fand sich auch noch.

Bis es soweit war, hatten die Schützen vom Schützenverein Heidberg-Falkenberg bereits ein umfangreiches Festprogramm absolviert. Am Freitag fand ein vereinsinternes Vergleichsschießen zwischen Männern und Frauen statt, bei dem die Männer siegten. Es folgte ein großes Spiegeleieressen – „ wir haben schließlich eine große Bratpfanne“, sagt der Vorsitzende André Bornemann.

Zum Königsempfang am Sonnabendmittag auf dem Schützenplatz waren auch Abordnungen der Schützenvereine von Adolphsdorf, Wörpedorf, Lilienthal, Worphausen, Borgfeld, Oberneuland und sogar aus Arbergen erschienen – mit den Arbergern verbindet die „HeiFas“ eine langjährige Freundschaft. Ab dem frühen Nachmittag wurde geschossen, ab 18 Uhr auf die Königsvögel, und nach 90 Minuten waren sie an allen Ständen gefallen – wirklich an allen; im Gegensatz zum vorigen Jahr hatten sich diesmal wieder Bewerberinnen um die Würde der Damenkönigin gefunden, drei Stück, wie bei den Männern.

André Bornemann hält anderthalb Stunden, bis der König feststeht, für recht lange. „Es war zu heiß, das Holz splitterte nicht richtig“, meint er. Aber bei Rainer Drygalla splitterte es dann so stark, dass der Vogel fiel. Königin wurde Ingrid Schwalenberg-Drygalla. Vizekönig wurde Ralph Pünter, Damenkönigin Sigrid Bornemann, Damen-Vize Doris Ossenfeld. Marion Bellmann wurde Juniorenkönigin, bei den Jüngsten wurde Merlin Blume Jugendkönig, und Ute Dachwitz hatte vorher schon an der Volksscheibe am besten geschossen und darf sich jetzt Volkskönigin nennen. Adjutant des Königs ist Jens Meyer, die Königin wird von Jutta Ramke unterstützt.

Das alte Königshaus wurde seiner Ketten entledigt, die der Vorsitzende André Bornemann bei der Proklamation den neuen Majestäten umhängte, aber am nächsten Morgen hatte noch einmal der ehemalige König Uwe Bannert die Ehre, er wurde nämlich vom Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg aus dem Bett getrötet, ebenso wie die Ehrenmitglieder des Vereins. Da war zu hoffen, dass sie nicht so ausgiebig gefeiert hatten wie die Jüngeren; die beiden Partys, im Saal mit DJ Flosse, draußen mit DJ Fabian Grant, waren bis morgens um vier gut besucht.

Dann kann man natürlich nicht rechtzeitig zum Gerichtstermin erscheinen, aber das verlangte von der Jugend auch niemand, ganz im Gegenteil: Die Geldbußen, die Richterin Angela Cordes verhängte, kamen dem Kindernachmittag zugute. „Wir brauchen Geld, die Verhandlung ist eröffnet“, lautete die ehrliche Einleitung, nach der der zweite Vorsitzende Andree Bellmann-Vogelsang noch einmal an eine Besonderheit des bisherigen Königshauses erinnert wurde. Dort gab es mangels Bewerberinnen keine Damenkönigin, und was lag näher, als auf den Tisch des Königshauses ein Schild mit der Aufschrift „frauenfreie Zone“ zu stellen? Da beim Nassen Gericht der Grundsatz gilt: „Wer sich verteidigt, klagt sich an“, versuchte Bellmann-Vogelsang erst gar nicht zu leugnen, er stellte sich sogar selbst, bat aber um Milde: Er sei mit einer Frauenbeauftragten verheiratet, deshalb dürfe er sowas zu Hause nicht. Aber alle anderen Männer fanden den Spruch gut, also: Kollektivstrafe. Der Missetäter zahlte fünf Euro, die anderen Männer nach eigenem Ermessen.

Und wer hat auf eine Visitenkarte des Vorsitzenden André Bornemann „Honk“ gekritzelt, was soviel wie „Trottel“ bedeutet? Das ließ sich bis zum Schluss nicht eruieren – 50 Cent Buße für jeden. Soviel mussten auch alle die Erwachsenen zahlen, die beim Frühjahrsschießen den Jugendvogel abgeschossen hatten. Teurer wurde es für den ehemaligen zweiten Vorsitzenden Rolf Lauterbach, der beim Umzug in Huxfeld im vorigen Jahr, bei dem die HeiFas einen Schattenplatz in einer Grillhütte gefunden hatten, von hitzegeplagten Borgfeldern Untermiete verlangt hatte. Zehn Borgfelder, zehn Euro, sofort zahlbar. So ging es noch eine Weile weiter, und dann war auch schon die Gulaschsuppe fertig, auf dass sich Schützen und Gäste vor dem Umzug noch stärken konnten.