Orgelbaumeister Heiko Lorenz beim Stimmen der Orgelpfeifen in der Wilstedter Kirche. (CARMEN JASPERSEN)

Wilstedt. Unzählige Stunden haben der Orgelbaumeister Heiko Lorenz und sein Kollege Karl Friedrich Wieneke in den vergangenen Monaten in der Wilstedter Kirche zugebracht. Am Mittwoch und am Gründonnerstag haben sie die aufwendige Generalüberholung der Kirchenorgel abgeschlossen – mit dem Stimmen der einzelnen Pfeifen.

Die Männer waren noch gar nicht ganz fertig mit der Arbeit, da gab es schon höchstes Lob aus berufenem Munde. „So gut war die Wilstedter Orgel noch nie“, sagt einer, der es wahrlich wissen muss, der Wilstedter Kirchenmusiker Hans-Werner Behrens. Der 87-Jährige kennt das Instrument, seit es 1953 von der Orgelfirma Ott eingebaut wurde. „Ich war damals als Praktikant dabei“, sagt der frühere Lehrer, der nun schon seit 63 Jahren Organist in Wilstedt ist.

Behrens freut sich schon auf das Einweihungskonzert, für das er wegen der Ausbreitung des Corona-Virus noch keinen Termin nennen könne. Ein Konzert geben wolle auch sein Kollege Harald Vogel, Professor und ausgewiesener Orgelkenner, dem die Wilstedter Orgel in den 1950er-Jahren als Übungsinstrument gedient habe.

Beim Stimmen der Pfeifen brauche es „viel Feingefühl“, betont Orgelbauer Heiko Lorenz. Die Pfeifen seien bis zu 300 Jahre alt und relativ dünnwandig. „Stellenweise haben wir da nur 0,4 Millimeter Material“, so Lorenz, das verlange behutsames Arbeiten. Das sei in der Vergangenheit offensichtlich leider nicht der Fall gewesen, weshalb etwa die Hälfte der Pfeifen beschädigt gewesen sei. 50 von ihnen seien derart „zertrümmert“ gewesen, dass er die eingeknickten und verbogenen Enden habe erneuern müssen, erklärt Lorenz.

„Schimmel verändert den Ton“

Orgelbauer Lorenz geht davon aus, dass das Wilstedter Instrument mindestens fünf Jahre nicht mehr gestimmt werden muss. Und wenn die Wartung ordentlich erledigt werde, könnten bis zur nächsten Revision mindestens 20 Jahre ins Land gehen. Ein wesentlicher Faktor für den Klang sei Schimmel. „Schimmel verändert den Ton“, erläutert Lorenz, „wenn der in die Windführung kommt, wird der Ton tiefer, bis die Pfeife völlig verstimmt ist.“ Um das Raumklima durch verbesserten Luftaustausch zu optimieren, was Schimmelbildung verhüte, hat er mehrere Lüfter in die Orgel eingebaut. Und damit die Organisten künftig im Winter nicht mehr frieren müssen, gibt es jetzt eine Fußheizung, und eine Heizplatte wärmt den Rücken.

Dass die veranschlagten 33 000 Euro nicht ganz reichen werden, liege an den Unwägbarkeiten solcher Projekte, sagt Lorenz. Es seien zusätzliche Arbeiten nötig gewesen, unter anderem durch den Einbau eines Tremulanten. Diese Vorrichtung, die den Luftstrom periodisch variiert und dadurch ein Tremolo erzeugt, hat sich Hans-Werner Behrens gewünscht, bringe es doch „enorme klangliche Verbesserungen“. Die Mehrkosten, die Peter Hofer vom Kirchenvorstand auf 2500 Euro beziffert, sollen durch Spenden gedeckt werden. Bis jetzt seien schon 23 000 Euro gespendet worden, was zeige, „dass die Gemeinde die Orgel sehr schätzt“. Die Landeskirche in Hannover übernehme 30 Prozent der genehmigten Kosten.