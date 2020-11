Die Preisträgerinnen: Katrin Schütte (links) wurde Zweite, die Worpswederin Birte Hölscher errang mit ihrem Foto den ersten Platz. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Das Thema traf den Nerv. „Begegnungen“ hieß das Motto, unter dem Künstlerinnen und Künstler des Landkreises aufgerufen waren, ihre Werke bei der Volksbank Osterholz Bremervörde einzureichen, die den begehrten Kulturpreis zum 29. Mal ausrichtete.

„Da die Pandemie auch unseren Alltag mächtig durcheinanderwirbelt und wir dadurch keine Ausstellung in unseren Räumen anbieten konnten, haben wir zum ersten Mal eine rein digitale Ausstellung ins Leben gerufen“, sagte Volksbank-Vorstandsmitglied Jan Mackenberg bei der Begrüßung.

Eine Neuerung gegenüber den Vorjahren bestand auch darin, dass jeder Künstler nur eine Arbeit einreichen durfte. Mit 26 Bildern und elf Objekten beteiligten sich 37 Künstlerinnen und Künstler – genauso viele wie 2018. Die eingereichten Werke thematisierten die gegenwärtige Corona-Situation ebenso wie den neuen Umgang in einer Gesellschaft, die überwiegend über Smartphone und soziale Medien interagiert.

Erster Preis geht nach Worpswede

Die unabhängige Jury setzte sich in diesem Jahr aus Professor Bernd Müller-Pflug, Dozent an der Fachhochschule Ottersberg und der Hochschule der Künste im Sozialen, ebenfalls in Ottersberg, und dem Diplom-Kunstpädagogen, freien Künstler und Galeristen Martin Koroscha zusammen.

Beide Jurymitglieder zeigten sich von der eingereichten Ideenvielfalt beeindruckt. „Dieses verstecken, aber auch preisgeben von Kommunikationsebenen, die nicht stattfinden, war beeindruckend“, meinte Bernd Müller-Pflug bei der Bekanntgabe der diesjährigen Gewinnerinnen.

Das Besondere dieses Kulturpreises lag sicherlich auch daran, dass beide Preisträgerinnen bereits 2016 den Kulturpreis für sich entscheiden konnten – und zwar in gleicher Reihenfolge. „Das gab es in der Geschichte des Kulturpreises unseres Hauses bisher noch nie“, hob Jan Mackenberg hervor.

Den zweiten Preis, dotiert mit 1000 Euro, erhielt Katrin Schütte für ihr Objekt „Bebauung“. Zwölf aus altem Plotterpapier gefaltete Häuschen stehen fein säuberlich aufgereiht auf einem Podest. Die abgekapselten, normierten Hausformen repräsentieren eine „Heimlichkeit“, die nicht stattfindet. Durch den umbauten Raum entsteht eine Anti-Begegnung. „Man muss den Schritt nach draußen wagen, um in Begegnung zu treten“, sagt Katrin Schütte über ihr Werk.

Mit ihrer Arbeit „Me, myself and I(phone)” kam Birte Hölscher aus Worpswede auf den ersten Platz. Sie nutzt ein Selfie von sich selbst, im Spiegel fotografiert, und für diese Preisvergabe zusätzlich noch auf einem Tablet präsentiert, um eine ganz eigene Art der „Begegnung“ darzustellen. Über das Selfie findet eine Begegnung mit sich selbst in einer Umgebung statt, aus der andere ausgeschlossen sind. Der erste Preis ist mit einer Siegprämie von 2000 Euro versehen.

Seit dieser Woche und noch bis zum 27. November ist die digitale Ausstellung der eingereichten Kunstwerke im Internet unter www.vbohz.de/kulturpreis zu sehen. Zudem kann jeder Besucher der Internetseite bis zum 10. November eine Stimme für den Publikumspreis, der mit 500 Euro dotiert ist, abgeben. Die Besucher können sich durchklicken und ihre Stimme abgeben, erläuterte Mackenberg. Der Gewinner, oder die Gewinnerin des Publikumspreises wird dann am 13. November bekannt gegeben.

„Wir hoffen auf viele interessierte Besucher in unserer digitalen Ausstellung“, sagte Mackenberg. „Wenn ein Gast Gefallen an der einen oder anderen Arbeit gefunden hat, freuen sich die Künstler natürlich über jeden Verkauf. Dafür ist ein entsprechender Kontakt auf der Internetseite hinterlegt. Wir stehen lediglich als Vermittler zur Verfügung“, so Jan Mackenberg.