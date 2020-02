Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Frank Holle würde gerne einmal mit dem britischen Premierminister Boris Johnson essen gehen. (Michael Braunschädel)

Frage: Welches Thema beschäftigt Sie zur Zeit am meisten?

Frank Holle: Derzeit befasse ich mich natürlich so langsam mit meiner eigenen beruflichen Zukunft ab dem 1. November 2021, da ich bekanntlich für eine dritte Kandidatur als Bürgermeister in der Samtgemeinde Tarmstedt nicht zur Verfügung stehe. Meine Amtszeit endet dann hier nach 15 Jahren am 31. Oktober 2021. Im Rathaus beschäftigen wir uns gerade verstärkt mit dem Thema Erweiterung/Umbau der Feuerwehrgerätehäuser in Wilstedt und Kirchtimke sowie mit der Erweiterung der Grundschule in Tarmstedt. Diese Prozesse möchte ich gerne noch selbst begleiten.

Was lesen Sie im Moment?

„Wisting und der Tag der Vermissten“ von J. Lier Horst und parallel dann immer mindestens einen weiteren Krimi, der ist dann aber auf Englisch.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Die Million würde ich nachhaltig im Bildungsbereich einsetzen. Da wäre jetzt die Grundschule Tarmstedt dran.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Je nach Wetterlage: Entweder draußen, zum Beispiel auf dem Fahrrad oder im Garten. Drinnen dann gerne mit einem Buch und einem leckeren Milchkaffee vor dem Kaminofen.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

Die Antwort ist einfach: „Werder schafft den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga!“

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

Aktuell mit Boris Johnson – wobei ich dann wahrscheinlich gar nicht zum Essen kommen würde.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Ich glaube das wechselte kurzfristig alters- und entwicklungsbedingt. Irgendwann wohl auch mal Journalist.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Das war keine Musikplatte, sondern „Der Schatz im Silbersee“ von Karl May.

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Für diese Frage bin ich noch zu jung. In der heutigen Zeit könnte man das meiste ja ohnehin noch nachholen.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn ….

Es gibt bestimmt einige Dinge, die mich stören oder ärgern – aber hassen?

Zur Person

Frank Holle,

Jahrgang 1968, ist Bürgermeister der Samtgemeinde Tarmstedt und Gemeindedirektor von Tarmstedt. Der Jurist wohnt in Ottersberg und hat drei Kinder.