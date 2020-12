In dieser Woche wird die niedersächsische Landesregierung in Bezug auf das Böllerverbot nachbessern. Dann wissen die Menschen im Kreis Osterholz und seinen Nachbarkreisen, wie es um den traditionellen Lichterzauber zum Jahreswechsel bestellt ist. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einen Passus der niedersächsischen Corona-Schutzverordnung außer Kraft gesetzt. Genauer gesagt geht es um den Paragrafen 10a. Der zielte auf ein komplettes Verbot für Pyrotechnik ab. Schon das bloße Mitnehmen von Feuerwerk sollte geahndet werden. Nun die Kehrtwende: Die Landesregierung muss beim Paragraf 10a nachbessern – oder ihn aus der Schutzverordnung streichen.

Eine Person aus Niedersachsen hatte einen sogenannten Normenkontroll-Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg eingereicht. Darin bezweifelte der Kläger unter anderem, dass ein Feuerwerksverbot eine notwendige Infektionsschutzmaßnahme darstellt. Auch sei unsinnig, dass sich ein Verbot gegen alle Arten von Feuerwerkskörpern und auf alle Orte erstreckt.

Ein Richter des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg hatte daraufhin dem Antrag des Klägers stattgegeben. Mit Infektionsschutzmaßnahmen dürften nur „infektionsschutzrechtlich legitime Ziele“ verfolgt werden, so die Begründung. Ziel müsse sein, die Bevölkerung vor einer Corona-Infektion zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

Landesregierung am Zug

„Jetzt muss die Landesregierung nachbessern“, sagte die Sprecherin des Landkreises Osterholz, Jana Lindemann. Sie rechnet in dieser Woche mit Einzelheiten zu Urteil und Vorgehen der niedersächsischen Landesregierung.

Für den Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Osterholz-Scharmbeck war die Angelegenheit vor Bekanntwerden der Gerichtsurteils noch klar. „Das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern und anderen pyrotechnischen Gegenständen ist untersagt“, zitierte Volker Pfeil aus dem betreffenden Passus für die Silvesternacht. Doch die Rechtslage sei eine Sache, merkte er an, das Wohl von Mensch und Tier eine andere. Deswegen laute seine persönliche Meinung zum Thema: „Auch die vielen Hunde und Katzen, die unter der Böllerei leiden, werden es danken, wenn man mal auf Feuerwerk verzichtet.“

Auch der Handel hatte mit dem drohenden Verkaufsverbot schon gerechnet. So konnten bei einem Discounter die Kunden zunächst Vorbestellungen für Feuerwerksartikel aufgeben. Aufgrund des bundesweiten Verkaufsverbots von Feuerwerk und Pyrotechnik sollten diese jedoch „ohne weiteres Zutun“ storniert werden, wie der Handelsriese auf seiner Homepage den Kunden mitteilte. Dieser Hinweis ist zwischenzeitlich wieder von der Homepage genommen worden.

Den Osterholzer Ladenbesitzer Ronald Trenke geht der Feuerwerksverkauf nichts mehr an, wie er auf Nachfrage betont. Und das habe nichts damit zu tun, dass er seinen Laden „Camping und Freizeit“ in Westerbeck aufgrund der aktuellen Bestimmungen vorübergehend schließen muss. Trenke hat sich bereits vor zwei Jahren davon verabschiedet, in seinem Geschäft für Camping-Artikel zum Jahreswechsel auch Pyrotechnik anzubieten. Auch den Tannenbaumverkauf habe er eingestellt. „Es lohnt sich einfach nicht mehr“, sagt Trenke auf Nachfrage der Redaktion. Jahr für Jahr sei der damit erzielte Umsatz geschmolzen, erinnert er sich. Irgendwann habe der Aufwand nicht mehr gelohnt. „Das Käuferverhalten hat sich eben geändert.“ Nun konzentriere er sich ganz auf Camping, Angeln und Co. „Und das lief im Frühjahr ganz gut.“

Die Polizei hat sich auf den Einsatz in der Silvesternacht vorbereitet, wie die Polizeisprecherin Sarah Humbach im Gespräch mit der Redaktion klarstellt. Mit Beginn der verschärften Regelungen habe die Polizeiinspektion Verden/Osterholz ihre Präsenz im Landkreis Osterholz erhöht, teilt Sarah Humbach mit.

Insbesondere an Silvester würden die Beamten auf das Einhalten der Beschränkungen achten. Dazu sei ein Konzept ausgearbeitet worden. Einzelheiten nannte die Polizeisprecherin nicht. „Verstöße gegen die geltende Rechtsverordnung werden die Beamtinnen und Beamten ahnden.“

Die Polizei habe bei Kontrollen während der Pandemie festgestellt, dass sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Regelungen halte. Mit Blick auf die Silvesternacht appelliert die Polizei an die Bürger, sich „zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz ihrer Mitmenschen“ an die Kontaktbeschränkung zu halten, so Polizeisprecherin Sarah Humbach.

Wer es nicht tut, muss mit Strafe rechnen. Die Polizei wird von den Beamten aufgenommene Personendaten an die Kreisverwaltung weiterleiten. Diese kann dann Verstöße weiter verfolgen. Unabhängig davon, inwieweit ein Feuerwerksverbot gilt, gebe es an Silvester und Neujahr ein „Ansammlungsverbot“. „Es sind lediglich Treffen von maximal fünf Personen erlaubt, wobei Kinder bis 14 Jahren nicht mitzählen.“ Die fünf Personen dürfen sich aus zwei Haushalten oder aus nahen Angehörigen zusammensetzen. Auch ein Bußgeldkatalog zur niedersächsischen Schutzverordnung sei in Arbeit, teilt Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann mit. Die niedersächsische Landesregierung wird auch dazu voraussichtlich in dieser Woche Details bekanntgeben.