Grasberg. Eine Woche lang konnten drei Exzellenzstudenten der Hochschule für Künste in Bremen in einer Projektwoche die Arp Schnitger-Orgel in Grasberg kennenlernen, ihre besonderen und charakteristischen Register erproben und sich auf die Kompositionen Dieterich Buxtehudes (1637-1707) einlassen. Das Ergebnis konnte sich hören lassen, denn nun gaben sie ein beeindruckendes Abschlusskonzert, das mit „Schnitger meets Buxtehude“ überschrieben war. Den Abend moderierte in bewährter Weise Harald Vogel, Orgelspezialist und Schnitger-Kenner, der kurzweilig in die Kompositionen, die Orgelbaukunst Schnitgers und seine Zeit einführte. Dieses Konzert gehörte zudem in den Rahmen der Feierlichkeiten zum 300. Todestag Arp Schnitgers, der in ganz Niedersachsen unter anderem Studierenden die Möglichkeit bietet, auf den barocken Instrumenten der Schnitger-Werkstatt zu spielen.

Buxtehude wie Schnitger waren bedeutende Fachleute ihrer Zeit. Und dem Werk beider wurde im 20. Jahrhundert wieder große Aufmerksamkeit zuteil. So finden sich beispielsweise Schnitger-Orgeln über die gesamte Welt verteilt, vor allem als Nachbauten. Oder die in Norddeutschland und den Niederlanden noch erhaltenen Originalinstrumente in restauriertem Zustand, welches die Orgelbaufirma Jürgen Ahrend ab den 1950er-Jahren programmatisch umsetzte. Die Kompositionen Buxtehudes hingegen zeichneten sich durch einen hohen Grad an Abstraktion aus, sodass der Barockkomponist immer wieder die Musiker der Moderne inspirierte.

Meister der Flötenstimmen

Die Schnitger-Orgel in Grasberg stammt aus einem Hamburger Waisenhaus und gelangte kurz nach der Fertigstellung der Kirche anno 1788 an ihren neuen Standort. Damals habe niemand geahnt, dass es sich um ein Meisterwerk des norddeutschen Orgelbaus handelt mit kleinen und größeren Klangjuwelen der einzelnen Register, so Harald Vogel. Diese nun brachten Hyunjoo Na und Jun Young Choi aus Südkorea sowie Daniel Bradell aus Irland zum Klingen und gelegentlich zum Schwingen, denn der Tremulant – noch ein Original von Schnitger – brachte in „Vater unser im Himmelreich“ BuxWV 219 besondere Klangfacetten, nämlich Schwingungen, zum Tönen.

Alle Kompositionen Buxtehudes, die an diesem Abend zu Gehör kamen, sind weltbekannt. So machte die „Toccata ex F“ Bux WV 156 den Auftakt, aber eher bedächtig, um dann in strahlenden Klangfarben zu enden. Mit einer „musikalischen Köstlichkeit“ umschrieb Vogel die „Fuga ex G“ BuxWV 175, die dreigeteilt ein Thema vorgibt, es dann spiegelbildlich verkehrt wiedergibt und beides im dritten Satz zusammensetzt. Hier kamen die hohen Registerlagen zum Einsatz, wie auch die Holzpfeifenregister.

Die Präludien von Buxtehude, der an der Marienkirche in Lübeck wirkte, haben immer einen Inhalt, damit also einen Hintergrund. So komponierte er das „Präludium ex D“ BuxWV 139 für eine Dankesfeier in Form eines musikalischen Schlachtengemäldes, einer Battaglia, die den Kampf zwischen zwei verfeindeten Gruppen zum Ausdruck bringt. Anlass dieser Komposition war ein Sieg der Habsburger Truppen über die Türken vor den Toren Wiens. Da waren Fanfaren zu hören, das Hin und Her von Kämpfen, das Lamento für die Gefallenen und am Schluss ein mächtiges Finale. Neben der „Toccata ex G“ Bux WV164, der „Passacaglia pedaliter“ BuxWV 161 und einer Choralfantasie über den „Morgenstern“ BuxWV 223 erstrahlte zum Abschluss die „Toccata ex d“ BuxWV 155, die ebenfalls inhaltsschwer daherkam, thematisiert sie doch den Kampf Davids gegen Goliath.

In diesem Konzert erklangen die besonderen Farben der einzelnen Register in all ihren Schattierungen, wie beispielsweise die Flötenregister. Schnitger sei ein Meister der Flötenstimmen gewesen, betonte Harald Vogel. Und das Zeitalter des Barock die hohe Kunst der Klangfarbe.