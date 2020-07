Im Entsorgungszentrum in Pennigbüttel wird der angelieferte Abfall gewogen. Dort ist man auf Gewerbemüll eingestellt, zu dem auch Bauabfälle wie eine alte Gartenhütte zählen. Die Wertstoffhöfe nehmen nur Kleinmengen an, wer mehr anliefert, wird kräftig zur Kasse gebeten. (Christian Kosak)

Die Entsorgung einer alten Gartenhütte kann ganz schön teuer werden oder auch vergleichsweise günstig sein. Das musste vor einigen Tagen der Lilienthaler Nils Ahlden feststellen, als er nach dem Abriss mit den Resten des kleinen Schuppens beim Wertstoffhof in Lilienthal vorfuhr. 122 Euro sollte es kosten, die nicht ganz volle Kofferraumladung loszuwerden. Der Wertstoffhof-Mitarbeiter gab dem Kunden den Tipp, doch lieber zum Entsorgungszentrum in Pennigbüttel zu fahren, wo die Sache günstiger sei. Recht hatte er. Acht Euro gingen dort am Ende über den Tresen, und Ahlden war sein Zeug los. Doch wie kann ein solch gravierender Preisunterschied zustande kommen, wo doch beide Müllsammelstellen von der Abfall-Service-Osterholz GmbH (Aso) betrieben werden?

Anders als in einer Facebook-Gruppe gemutmaßt, hängt die Preisgestaltung nicht von der Laune des jeweiligen Mitarbeiters ab, der gerade auf dem Wertstoffhof im Einsatz ist. Und auch mit mangelhafter Schätzkunst hat es nichts zu tun. Die wirkliche Erklärung ist deutlich komplizierter. Aso-Sprecherin Annemarie Lampe bestätigt, dass die unterschiedliche Handhabe tatsächlich so gewollt ist, räumt aber auch ein, dass diese Regelung für die Kundschaft erklärungsbedürftig ist und für Irritationen sorgen kann.

Laut Aso steht für die Entsorgung von Gewerbeabfällen, zu denen auch Bauabfälle gehören, grundsätzlich nur das Entsorgungszentrum in Pennigbüttel zur Verfügung. Weil auf den Wertstoffhöfen in Lilienthal und Schwanewede häufiger Besucher nachfragten, wurde mit dem Landkreis geregelt, dass kleinere Mengen Bauabfälle im Ausnahmefall auch auf den Wertstoffhöfen angenommen werden können. Bis zu einer Menge von 100 Litern kostet die Abgabe sechs Euro. „So müssen Privatpersonen mit einem Waschbecken, einer Türzarge oder ähnlich kleinen Bauabfallmengen nicht extra weite Wege nach Pennigbüttel fahren“, sagt Aso-Sprecherin Lampe. Es geht also nur um Kleinmengen. Wer in Lilienthal Bauabfälle mit einem Volumen von mehr als 100 Liter loswerden will, muss tiefer in die Tasche greifen, so dass es richtig wehtut. Pro 100 Liter sind dann 17,50 Euro zu zahlen.

Im konkreten Fall wurde der Preis in Lilienthal korrekt berechnet: Die Gartenhütte zählt als Bauabfall zu den Gewerbeabfällen. Da ihr Volumen über der Kleinmengen-Grenze lag, mussten 17,50 Euro pro angefangene 100 Liter abgerechnet werden. Sieben mal so viel Volumen hatte das Häuschen offenbar, daher die 122 Euro. Die Aso betont, dass die Mitarbeiter des Unternehmens in solchen Fällen stets die Kunden darauf hinweisen, dass es in Pennigbüttel die Möglichkeit einer kostengünstigeren Entsorgung gibt.

Firma Nehlsen ist beteiligt

Der feine, aber wichtige Unterschied besteht darin, dass die Wertstoffhöfe von der Aso im Auftrag des Landkreises betrieben und über die üblichen Müllgebühren für Privathaushalte finanziert werden. Das Entsorgungszentrum in Pennigbüttel gehört dagegen dem Unternehmen selbst, an dem zu 51 Prozent der Landkreis und zu 49 Prozent die Firma Nehlsen beteiligt ist. Zum Geschäft des Entsorgers gehört neben dem kommunalen Auftrag zur Müllbeseitigung auch die Annahme von Gewerbeabfällen. Die Preise dafür legt die Firma selbst fest.

„Die Entsorgung von Gewerbeabfällen ist ein privatwirtschaftliches Angebot, für das wir ein dem Aufwand und Ertrag entsprechendes, gewichtsbezogenes Entgelt erheben“, sagt Annemarie Lampe. Anders als in Lilienthal gibt es in Pennigbüttel eine große Waage, mit der das jeweilige Gewicht des Abfalls ermittelt wird. Bis zu einer Menge von 100 Kilogramm müssen Anlieferer einen Pauschalbetrag von acht Euro brutto bezahlen. Ab 100 Kilogramm erfolgt eine Abrechnung nach Abfallart. Die Gartenhütte wog weniger als die besagten 100 Kilo, also blieb es bei der Pauschale.

Nils Ahlden zeigte sich zunächst fassungslos, als er seine Erlebnisse auf Facebook beschrieb. Den Hinweis des Mitarbeiters wusste er jedoch zu schätzen. „Ich fand es nett, dass er mir den Tipp gegeben hat. So habe ich nicht 114 Euro zuviel bezahlt“, schrieb er. Ahlden findet allerdings auch, dass die Regelungen zum Gewerbeabfall besser kommuniziert werden müssten, dann könnte man sich bei größeren Bauabfallmengen den Weg zum Wertstoffhof künftig sparen.

Zur Sache

Wertstoffhof

Auf dem Wertstoffhof in Lilienthal werden Gartenabfall, Sperrmüll und Restmüll angenommen. Je angefangene 100 Liter Gartenabfall werden 0,75 Euro berechnet, bei Sperrmüll sind es 20 Euro pro Kubikmeter, beim Restmüll werden 3,40 Euro je begonnene 100 Liter fällig.

Gebührenfrei können Elektrogeräte, Metallschrott und andere Wertstoffe wie Papier, Glas, Verpackungen, Alttextilien, CDs oder Korken abgegeben werden. Bauabfälle werden nur ausnahmsweise entgegengenommen und sollen auf Kleinmengen beschränkt bleiben.