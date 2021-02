Engagieren sich seit Jahren in Äthiopien: Ulrike und Thomas Hohmann sowie Pastor Kes Alemu. (Hohmann)

Osterholz-Scharmbeck. „Auch wenn wir 2020 nicht nach Äthiopien fahren konnten, unsere Arbeit geht dort weiter“, berichtet Ulrike Hohmann. „Wir stehen in regem Kontakt mit unseren Partnern vor Ort“.

Seit fast zwei Jahrzehnten unterstützt das Ärztepaar Thomas und Ulrike Hohmann, unter anderem mit Hilfe des Rotary-Club Osterholz, eine Augenklinik, ein Blindenheim und diverse Schulen in Äthiopien. Ulrike Hohmann weiß: „Ohne uns wären etliche Menschen dort schlecht dran.“ Obwohl nach ihrer Kenntnis das Corona-Virus in Äthiopien nicht viel in das Leben der Menschen eingegriffen hat, so hat das Land doch erhebliche Einschränkungen hinnehmen müssen. Selbst in ländlichen Regionen hätten sich die Menschen bemüht, Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen und Abstand zu wahren, erfuhr Ulrike Hohmann von ihren Partnern in Äthiopien. Schulen und Universitäten seien monatelang geschlossen gewesen, doch da die blinden Studenten alle mit einem Laptop ausgestattet seien, hätten sie zumindest online lernen können. „Wir haben uns halt, wie so viele andere auch, durchgewuselt“, berichtet Ulrike Hohmann schmunzelnd.

Anonyme Spende

Ato Teshome, ein Blindenlehrer aus Addis, konnte die Ausbildung von Lehrern, die er selbst leitet, fortführen. Auch konnte das Mobilitätstraining für blinde Menschen weitergehen. „Unsere Partner vor Ort bilden blinde Menschen im Umgang mit Teleskop-Blindenstöcken aus. Das Leben in Äthiopien, besonders auf dem Land, ist gefährlich. Kaum jemand nimmt auf blinde Menschen Rücksicht“, bemerkt Ulrike Hohmann.

Auf die erreichten Erfolge ihrer Schützlinge können die Hohmanns stolz sein. Alle Schüler aus dem Blindenheim haben Abitur gemacht und anschließend ein Jura-, Soziologie oder Lehramtsstudium absolviert, um dann Englisch an Schulen zu unterrichten. „Es ist bemerkenswert: Die Kinder dort wollen lernen, daher akzeptieren sie auch Lehrkräfte mit Behinderungen“, freut sich die Augenärztin.

Trotz der weltweiten Pandemie lief auch die Zusammenarbeit mit der Integrierten Gesamtschule in Osterholz-Scharmbeck weiter. Bei einer Konzertveranstaltung der Schule konnten Spenden in Höhe von 1500 Euro gesammelt werden, die die Anschaffung eines Hochleistungs-Druckers für die Dibza-Schule möglich machten. „Damit wird Lernmaterial für die Schüler vervielfältigt, was sonst nicht so leicht beschafft werden könnte“, erläutert Ulrike Hohmann.

Eine besondere Überraschung erlebte das Ehepaar Hohmann im vergangenen Jahr kurz vor ihrem Rückzug aus dem Berufsleben als Augenärzte. „Plötzlich erreichte uns eine anonyme Spende von 1000 Euro. Das war eine wunderbare Überraschung, über die wir uns sehr gefreut haben. Falls der freundliche Spender das hier liest: Herzlichen Dank dafür!“

Im vorigen Jahr wurde besonders viel Geld benötigt, unter anderem, um den Bau der Bekumsa Biya High School zu finanzieren. Ohne den Verein der Freunde Rotary-Club Osterholz Leuchtfeuer wäre das nicht möglich gewesen. Inzwischen konnten acht Klassenräume, Toiletten, eine Bibliothek, ein Computerraum und ein gut ausgestatteter Naturwissenschaftsraum fertig gestellt werden. Die Regierung stellte genügend Lehrerinnen und Lehrer bereit. Aufgrund der vielen Anmeldungen erfolgt der Schulbetrieb seit September 2020 in zwei Schichten.

Ausbildungsprojekt für junge Frauen

Ulrike Hohmann liegt besonders die Ausbildung der Frauen am Herzen. „2008 fragte uns Pastor Kes Alemu, ob wir zehn Menschen in Deutschland kennen, die 300 Euro pro Jahr für die Ausbildung einer Krankenschwester erübrigen könnten“, erinnert sich Hohmann. Das war der Beginn des Ausbildungsprojektes für junge Frauen. Inzwischen studieren jedes Jahr 100 Frauen aus ärmsten Verhältnissen, von denen die meisten Waisen oder Halbwaisen sind. Dank der Begleitung durch eine liebevolle Sozialarbeiterin, die oft die einzige Bezugsperson der jungen Studentinnen ist, gibt es kaum Studienabbrecher. 200 Frauen konnten ihre Ausbildung bereits erfolgreich abschließen und haben ihren Weg ins Berufsleben geschafft.

„Pastor Kes Alemu konnte uns seitdem immer wieder für Projekte zur nachhaltigen Entwicklung der Region begeistern. Mit mehreren Rotary-Clubs haben wir beispielsweise 20 Brunnen bevorzugt auf dem Gelände von Dorfschulen gebaut, und 2018 haben acht wohnungslose Familien kleine Reihenhäuser mit Gemüsegärten bezogen, die nun als Vorbild für sozialen Wohnungsbau dienen“, berichtet Ulrike Hohmann weiter. Außerdem hätten 20 Familien von der Regierung ein Stück Land erhalten, wo sie nun unter Anleitung mit Geräten und Saatgut den Anbau von Gemüse erlernten. Über 50 Frauen erhielten eine Kuh und fanden so den Weg aus der Armut, erzählt Ulrike Hohmann.

„Wir planen gerade in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Osterholz und der Schmitz-Stiftung eine berufliche Ausbildung von 100 Frauen, und es werden auch Frauen mit Seh-, Hör- oder körperlichen Behinderungen dabei sein“, so Hohmann. Die Frauen sollen das Friseur- oder Schneiderhandwerk erlernen, in der Lederverarbeitung oder in Hotelküchen oder Hotelorganisation ausgebildet werden. Dazu sei eine Zusammenarbeit mit einer Berufsschule nach deutschem Vorbild vorgesehen, bei der 30 Prozent des Unterrichts theoretisch erfolge, und 70 Prozent über die praktische Vermittlung in den Betrieben.

„Wir möchten noch die Ausbildung von Lehrern vorantreiben“, wünscht sich Ulrike Hohmann für die Zukunft. Auch die Zusammenarbeit mit den Salesianern von Don Bosco, die sich in Äthiopien besonders für die Ausbildung von benachteiligten jungen Menschen einsetzen, soll verstärkt werden.

„Es hat mich sehr berührt, was uns die jungen Leute versprochen haben: Sie sagten, dass wenn sie aufgrund der Ausbildung, die sie von uns erhalten haben, einmal reich wären, wir aber älter wären oder gar nicht mehr arbeiten könnten, sie uns dann unterstützen würden.“