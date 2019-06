Frank Holle bleibt in Tarmstedt und wird nach seiner Wahlniederlage nicht nach Stuhr wechseln. (Michael Braunschädel)

Tarmstedt/Stuhr. Tarmstedts Samtgemeindebürgermeister Frank Holle wird nicht nach Stuhr wechseln. Der CDU-Politiker verlor am Sonntag die Stichwahl um den Bürgermeisterposten gegen seinen Kontrahenten Stephan Korte. Nachdem sich die beiden vor drei Wochen noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten und als die zwei stimmenstärksten der drei Kandidaten in die Stichwahl eingezogen waren, ging es diesmal deutlicher aus. SPD-Mann Korte, der zurzeit als Senatsrat bei der Senatorin für Finanzen in Bremen tätig ist, erhielt 61,49 Prozent der Stimmen, Holle dagegen lediglich 38,51 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 40,15 Prozent.

Holle dürfte Tarmstedt damit aller Voraussicht nach noch zweieinhalb Jahre erhalten bleiben. Hätte er in Stuhr gewonnen, hätte er die Rathäuser im Frühjahr kommenden Jahres getauscht. Für den Fall des Scheiterns hatte er schon vor Monaten erklärt, seine Amtszeit bis zur nächsten Wahl im Herbst 2021 zu Ende zu bringen. Danach sollte in Tarmstedt aber Schluss sein – Holle hatte eine weitere Amtszeit als Samtgemeindebürgermeister ausgeschlossen.