Borgfeld. Die ersten Tage im Homeoffice waren noch spannend: Telefonkonferenzen auf dem Sofa, Arbeiten am Küchentisch – das fühlte sich exotisch und ziemlich cool an. Mittlerweile hat sich bei vielen Menschen Ernüchterung eingestellt. Die Kolleginnen und Kollegen fehlen, die Fahrradtour zur Arbeit wird vermisst, der Körper rostet langsam ein. Viele Erwachsene und Jugendliche sitzen Tag und Nacht vor dem Notebook, am Handy oder PC. Nach einem Jahr Pandemie schlagen Ärzte und Physiotherapeuten Alarm: Schwere Rückenverspannungen, schmerzende Handgelenke und knirschende Kiefer fallen in Arzt- und Physiotherapiepraxen auf. „Orthopäden berichten bereits von einem deutlichen Zuwachs an Patienten“, teilt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) in Niedersachsen, Detlef Haffke mit. „Rückenschmerzen im Homeoffice sind ein großes Thema.“

Viele Menschen sitzen zurzeit zu lange auf zu harten Stühlen, berichtet der Borgfelder Physiotherapeut und Osteopath Sebastian Gunschera. „Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig. Und das ist gefährlicher als gedacht. Denn immer mehr Studien weisen nach, dass unser Leben im Sitzen einer der größten Risikofaktoren für die Gesundheit ist“, berichtet Gunschera.

Ungeeignete Arbeitsplätze

„Hinzu kommt, dass viele Menschen im Homeoffice angespannt und gestresst sind“, so der Therapeut. Ungeeignete Arbeitsplätze führten langfristig zu körperlichen Schäden. „Denn eigentlich gibt es für den Arbeitsplatz im Büro gesetzliche Standards. Und genau die werden am Küchentisch und im Klappsessel nicht eingehalten“, sagt Gunschera.

Das bestätigt der Borgfelder Hausarzt und Manual-Therapeut Jörg Dieter Löffler. „Homeoffice klingt zwar gemütlich, ist aber nicht nur Streichelzoo“, so der Mediziner. Zu ihm kommen seit Beginn der Pandemie häufiger Menschen mit funktionellen Störungen wie Rücken- und Kopfschmerzen, berichtet Löffler. „Ich bin da oft nur ein kurzfristiger Problemlöser, denn meistens steckt eine Psychosomatik dahinter. Psychische und soziale Faktoren wirken sich auf den Körper aus. Wir alle verarbeiten Stress auf unterschiedliche Weise, meistens in der Nacht. Kämpfernaturen beißen sich im übertragenen Sinne förmlich durch. Andere wühlen oder reden im Schlaf.“ Homeoffice bedeute für viele Menschen mehr Stress, weil zur Arbeitsbelastung die häusliche Belastung, wie Kinderbetreuung und Hausarbeit, hinzukomme.

Seit Beginn der Pandemie kämen rund 30 Prozent mehr Patienten mit Kieferbeschwerden in seine Praxis, berichtet Physiotherapeut Gunschera. Bei vielen Menschen manifestierten sich die Beschwerden. „Wir berühren die Patienten während der Therapie und spüren die vermehrte Anspannung unter unseren Händen.“

Viele hätten zuhause keine Profibildschirme und säßen stundenlang am Laptop. „Der Blick fällt dabei nach unten. Das führt häufig zu Nackenverspannungen. Wenn die Menschen verspannt sind, ziehen sie die Schultern nach oben.“ So käme eins zum anderen. Fehlhaltungen seien vorprogrammiert. Gunschera verordnet Bewegung: „Es ist wichtig, häufig die Sitzposition zu ändern. Während der Telefonkonferenz auch mal aufzustehen. Eine aufrechte Sitzposition ist wichtig, um den Nacken nicht zu verspannen.“

Hausarzt Löffler hält aber auch Ruhe- und Entspannungsphasen für essenziell. "Unser Schlaf ist entscheidend, weil wir dann vieles verarbeiten. Das ist wie eine Zwischenablage in einem Computer. Wir legen Dinge einfach ab - auch Stress. Wir schaffen damit wieder Ordnung in unserem Oberstübchen.“

Auch der Vizevorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Jörg Berling, beschäftigt sich zurzeit mit dem Thema Homeoffice. „Viele haben in den eigenen vier Wänden keinen geeigneten Schreibtisch und keinen Schreibtischstuhl – und sitzen in ungesunder Haltung vor dem PC oder Laptop. Immer mehr klagen über Rücken-, Nacken und Kopfschmerzen“, bestätigt der Hausarzt aus Lüneburg. „In vier von fünf Fällen ist eine Über- oder Fehlbelastung der Muskulatur durch Fehlhaltungen schuld an den Schmerzen“, erklärt Berling.

Rückengerechtes Verhalten im Alltag sei deshalb die wichtigste Vorsorge. Dazu gehöre regelmäßige Bewegung, das Achten auf die richtige Körperhaltung sowie das Einhalten der eigenen Belastungsgrenzen. „Viele Menschen arbeiten oft trotz Feierabend oder Krankheit im Homeoffice weiter“, berichtet Physiotherapeut Gunschera. „Das sind deutlich mehr geworden.“ Neben Überanstrengung belasteten ungünstig gestaltete Arbeitsplätze die Wirbelsäule. „Stundenlanges Starren auf einen Bildschirm, langes Sitzen in immer der gleichen Position – all das führt zu starken Verspannungen der Muskulatur und letztlich zu Rückenschmerzen.“

Zur Sache

Tipps gegen Verspannungen

Mediziner empfehlen im Homeoffice, häufiger den Arbeitsplatz zu wechseln, ein Stehpult zu nutzen und ab und zu die Sitzgelegenheiten auszutauschen. Sinnvoll sei es, ein bewegliches Sitzkissen, insbesondere auf harte Stühle zu legen und Gymnastikübungen zwischen Videokonferenzen einzustreuen. Viele Patienten bekommen ihre Beschwerden in der Regel durch Bewegung in den Griff, sagt der Borgfelder Physiotherapeut Sebastian Gunschera. Schuld an Rückenschmerzen sei oft eine Fehlbelastung der Muskulatur im Homeoffice. Was ist dagegen zu tun? „Geschwächte Muskeln kräftigen, verspannte und verkürzte dehnen“, so der Osteopath.

Kurze Übungssequenzen hätten dabei oft eine große Wirkung. Eine ergonomisch geformte Maus könne helfen, angespannte Handgelenke zu schonen. Bei der Arbeit mit dem Notebook sei eine externe Tastatur hilfreich. „Auch empfiehlt es sich, Bücher unter dem Laptop zu stapeln, um den Rücken aufrecht und gerade zu halten“, so Gunschera weiter.

Auch das Arbeiten im Stehen könne die Muskulatur entspannen. „Ist man im Homeoffice hauptsächlich sitzend tätig, so ist es umso wichtiger, entsprechende Bewegungsanreize zu setzen, um den Körper zu entlasten, zu aktivieren und damit gleichzeitig den Stoffwechsel und das Herz-Kreislauf-System anzukurbeln.“

Nicht nur Erwachsene seien von den pandemiebedingten Verspannungen betroffen, berichtet der Physiotherapeut. Zu ihm kämen auch viele junge Menschen mit ähnlichen Beschwerden. „Jungen Leuten empfehle ich gerne Übungen auf You Tube. Da bin ich sicher, dass sie die auch machen. Acht Minuten zwischendurch reichen da völlig aus. Das Video `Sitting too much strech` von Influencer Pamela Reif ist zurzeit mein Favorit.“