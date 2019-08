Fünf Jahre habe er nicht gesungen, behauptet Thees Uhlmann auf seiner neuen, autobiografischen Single. Von seinem Comeback in Worpswede erzählt nun auch das Video dazu. (Lars Fischer)

Worpswede. Manche Konzerte hinterlassen nachhaltige Spuren. So erging es auch Thees Uhlmann, der nach fünf Jahren Pause in diesem Monat sein Bühnen-Comeback in der ausverkauften Music Hall feierte. „Wie konnte ich 20 Jahre an der Music Hall Worpswede vorbeifahren? Schon wieder sinnlos Zeit verschenkt“, schreib der Sänger danach auf seine Facebook-Seite. Die Frage muss er sich tatsächlich stellen, ist er doch in Hemmoor aufgewachsen, keine 70 Kilometer von Worpswede entfernt. Aber er wird sich an diesen Auftritt ganz besonders gut erinnern können, denn eine ganze Menge Aufnahmen davon sind im Video zu seiner neuen Single „Fünf Jahre nicht gesungen“ gelandet. So wird der Clip auch für die Fans, die dabei waren, die Erinnerungen lebendig halten. Und für alle anderen gibt es zumindest ein paar Impressionen von diesem denkwürdigen Abend.