Honigschulung für angehende Imker im Hanna-Harder-Haus in der Vahr. Referent Felix Hahn (zweiter von links) erklärt, was auf einem Honig-Etikett stehen muss. (Karsten Klama)

Honig könne flüssig, warm, schmalzig oder mild schmecken, erklärt Referent Felix Hahn im Grundlehrgang für Neu-Imker. Und dass es noch viele weitere Begriffe zur Beschreibung gibt – „wie beim Wein“. Wir erfahren an diesem Schulungstag in einem Gruppenraum im Altenheim in der Vahr, was in ein Glas Honig gehört und was nicht. Die Gefahr, auf gepanschten Honig zu treffen, sei relativ groß. Allerdings nicht in Deutschland, wo alles streng geprüft wird.

Obwohl Honig im Prinzip aus Zucker und Wasser besteht, gleicht keine Honigernte der anderen. Immerhin bis zu 34 verschiedene Blütenpollen fänden sich in einem Honigglas, rechnet Felix Hahn hoch. Er ist Lehrer an der Gesamtschule Ost und selbst Imker im dritten Jahr. Wir angehenden Imker stehen mit ihm an einem Tisch im Hanna-Harder-Haus und verkosten unseren Honig. „Wie findet ihr meinen Honig?“, frage ich in die Runde. „Irgendwie blumig“, sagt eine Imker-Kollegin. Wir lassen uns einen Honig nach dem anderen auf der Zunge zergehen und ich muss eine halbe Flasche Wasser nachtrinken, als ich den Akazien-Honig teste. Der ist absolut nicht meins.

Die Honigschulung gehört zum Grundlehrgang für Imker. Nur, wer den Fachkunde-Nachweis erbringt, dürfe später unter dem Etikett „Echter deutscher Honig“ verkaufen, erfahren wir im theoretischen Teil. Der Deutsche Imkerbund sei noch strenger als die Deutsche Honigverordnung. Der maximale Wassergehalt darf laut Imkerbund zum Beispiel höchstens 18 Gramm pro 100 Gramm Honig betragen, die deutsche Honigverordnung erlaube 20 Gramm pro 100 Gramm. Je höher der Wassergehalt, desto stärker die Gefahr der Gärung.

Felix Hahn hat einige Refraktometer mitgebracht, mit denen wir den Wassergehalt unseres Honigs überprüfen können. Gespannt streiche ich eine Messerspitze Honig aus meinem Glas auf das Sichtfenster des Prüfgeräts. Es dauert keine Minute, bis ich weiß, dass ich meinen Honig zwar nach der Honigverordnung im Supermarkt verkaufen dürfte, aber nicht mit dem Etikett des Imkerbunds: Mein Honig hat einen Flüssigkeitsgehalt von 18,5 Prozent. Ich habe schlicht zu früh geerntet. Ich hätte warten müssen, bis die Bienen dem Honig weiteres Wasser entzogen haben.

Ich habe bereits berichtet, dass Imker vor der Ernte eine „Spritzprobe“ machen: Es ist ein Test, ob der Honig reif ist. Dazu hält man eine Honigwabe mit nicht verdeckelten Honigzellen waagerecht und stößt diese ruckartig nach unten. Wenn noch Honig aus den Zellen spritzt, darf der Honig noch nicht geschleudert werden, weil er einen zu hohen Wassergehalt besitzt. Die Spritzprobe, merke ich jetzt, gibt schon einen guten Hinweis, sicher sein, dass der Honig wirklich perfekt ist, kann ich aber nur mit einem Refraktometer.

Fallstricke gibt es auch bei den Etiketten. Selbst Wochenend-Imker wie ich dürfen nicht einfach irgendwas auf ihre Honigglas-Etiketten schreiben – es sei denn sie verschenken es. „Auch, wenn ihr kein Etikett habt, kann das sehr hoch bestraft werden“, so der Referent. Verboten sind beispielsweise irreführende Bezeichnungen wie „wabenecht“ und „naturbelassen“.

Schwierig finde ich die Sache mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Honig, haben wir gelernt, ist bei richtiger Lagerung 1000 Jahre haltbar. Andererseits schreibt die Honigverordnung ein Mindesthaltbarkeitsdatum vor. Die meisten Imker entscheiden sich für eine Datierung von zwei Jahren.

Zwei Schulungstage befassen wir uns ausschließlich mit Fragen rund um den Honig. Wir lernen, dass die Bienen nach einer Verordnung erst mit Ameisensäure gegen die gefürchtete Varroa-Milbe behandelt werden darf, wenn der Honig bereits geerntet ist, und dass diese Verordnung ein Wortungetüm ist und Rückstandshöchstmengenverordnung heißt. Wir müssen Fragen beantworten wie: „Wie oft wird der geschleuderte Honig gesiebt? (zweimal, erst mit dem Grob-, dann mit dem Feinsieb) und bei welcher Temperatur er zu lagern ist (unter 15 Grad).

40 bis 60 Gläser Honig produziert ein Bienenstock pro Jahr. Normalerweise. Meine Bienen haben sieben größere und kleinere Gläser geschafft. Wie hoch die Ausbeute ist, hängt auch davon ab, wie viel Nahrung die Bienen im Umkreis von rund drei Kilometern finden. Jeden Tag verlässt sie nach Felix Hahns Worten etwa 30 Mal den Stock und fliegt 200 bis 300 Blüten an. Eine Sommerlinde gilt unter Imkern als Massentracht. Laut Felix Hahn gilt die Sommerlinde als Massentracht: „Der Honigertrag liegt bei einem Kilo Honig pro Baum und Saison.“ Der Pädagoge hat Berechnungen im Internet gefunden, nach denen eine Biene letztlich 120 000 Kilometer zurücklegen muss, um ein Glas Honig zu erzielen.

Die Angaben variieren zwar von Homepage zu Homepage. Die Erfahrung von Imkern zeigt aber, dass ein Bienenvolk in der Stadt doppelt so viel Ertrag bringt wie auf dem Land, weil landwirtschaftlich genutzten Flächen – anders als Gärten und Kleingärten – für Bienen uninteressant sind. Und auch wenn das Wetter in den vergangenen Tagen noch gute Flugvoraussetzungen bot – die meisten Wiesen und Straßenränder in unserer Gegend sind bereits abgemäht.

Die letzte große Tracht, die Linde, ist bereits im Juli verblüht. Und auch, wenn in einigen Gärten noch Sonnenblumen in kräftigem Gelb leuchten, reicht das nicht, um die Bienen über den Winter zu bringen. Die Bienen brauchen bis Mitte September nach Berechnungen erfahrenerer Imker als ich es bin, rund 15 Kilo Winterfutter, um über die kalten Monate zu kommen. Der Vorrat muss bis zum nächsten Frühjahr reichen. Meine 1,5 Völker haben übrigens, obwohl sie selbst kaum Honig eingelagert hatten, inzwischen bereits 32 Kilo Rübenzucker weggeputzt.

Weitere Informationen

Bienen rücken immer mehr ins Blickfeld der breiten Öffentlichkeit. Imkern ist in. Doch wie kommt man zum Schwarm seines Lebens? In lockerer Folge berichte ich über meine ersten Schritte als Imkerin und das Abenteuer Bienenhaltung.