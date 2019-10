Gut gelaunt zeigten sich bei der Spendenübergabe Initiatoren und Empfänger. Die Summe von 7250 Euro hatte das Heeresmusikkorps Hannover mit einem Benefizkonzert unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Torsten Rohde (Zweiter von links) erspielt. (Armbrust)

Landkreis Osterholz. Oberstleutnant Martin Wehn hat Ende April beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Hannover den Takt vorgegeben. Auf sein Geheiß spielten die Musiker Songs aus Musicals sowie Swing-Stücke. Mit diesem Repertoire trafen sie den Geschmack des Stadthallenpublikums. Der Erlös betrug am Ende 7250 Euro.

Gut 4450 Euro des Reinerlöses kommen nun dem Ambulanten Hospizdienst zugute. Er ist eine Einrichtung des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck. Die restlichen 2800 Euro gehen an den Johannishag der Stiftung Leben und Arbeiten. An den drei Standorten – von der Stiftung als Lebensorte bezeichnet – Parzival-Hof in Quelkhorn, Johannishag in Worpswede-Meinershagen und dem Worphauser Niels-Stensen-Haus kümmern sich Fachkräfte um über 200 Menschen mit einer Behinderung.

Jetzt konnten Norbert Mathy, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes, und Anja Gieß, Betriebsstättenleiterin im Johannishag, die Schecks offiziell im Osterholzer Rathaus in Empfang nehmen. „Hier hat es die Richtigen getroffen“, gratulierte Bürgermeister Torsten Rohde den beiden. Das Konzert sei „eine schöne Veranstaltung gewesen, die allen gefallen hat“. Neben Rohde waren bei der Scheck-Übergabe auch die Organisatoren des Konzertes, die Rotary-Clubs Osterholz-Scharmbeck, Osterholz und Worpswede sowie der Förderverein des Lions-Clubs Osterholz und der Kreis-Land-Frauen-Verband Osterholz, dabei. Lions-Mitglied und Koordinator des Konzerts, Wilfried Kalski, sowie Jan Mackenberg als Vertreter der Volksbank Osterholz Bremervörde sowie Oberstleutnant Wilfried Heckmann von der Logistikschule der Bundeswehr waren ebenfalls mit von der Partie.

Wilfried Kalski sagte, das Benefizkonzert stehe auf fünf Säulen. Da sei einmal das Musikkorps selbst mit der Unterstützung von Oberstleutnant Heckmann von der Logistikschule. Zum anderen gebe es die Allianz der Serviceclubs, das gute Publikum, den Bürgermeister als Schirmherr und den Sponsor Volksbank. Dabei sicherte Mackenberg zu, dass sie auch im kommenden Jahr das Konzert unterstützen würden. Mit dem 13. Mai 2020 steht der Termin dafür bereits.

Im Laufe der Übergabe informierten Norbert Mathy und Anja Gieß die Initiatoren und Unterstützer über den Verwendungszweck der Spendengelder. So engagieren sich im Hospizdienst 30 ehrenamtliche Mitarbeiter, teilte Mathy mit. Sie bräuchten ein Zimmer als Treffpunkt und Schulungsraum. „Diesen Raum wollen wir mit Tischen, Stühlen und Schränken ausstatten.“

Anja Gieß berichtete wiederum, dass sie den Erlös aus dem Benefizkonzert in die Theaterwerkstatt der Stiftung fließen lassen wollten. „Wir wollen dieses Mal mit den Schauspielern einen Film drehen“, berichtete sie. Der geplante Film trage den Titel „Get the number“. Das Projekt, so verriet Gieß, werde in der Hüller Medienwerkstatt in Drochtersen-Hüll umgesetzt. „Darum müssen wir die Übernachtungen, die Requisiten und die Material finanzieren“, erklärte die Betriebsleiterin vom Johannishag.