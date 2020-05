Worpswede/Grasberg/Tarmstedt. Etliche Feier- und Brückentage, steigende Temperaturen, aufkommende Urlaubsstimmung – der Mai ist traditionell ein wichtiger Monat für die örtliche Tourismusbranche. Anders als im Sommer, wenn es häufig für den Jahresurlaub ins Ausland geht, verbringen im Mai viele Gäste einen Kurzurlaub in der Nähe. Trotz Corona ist das auch in diesem Jahr möglich. Seit zwei Wochen dürfen die Campingplätze in Niedersachsen unter Auflagen wieder öffnen, seit Beginn dieser Woche auch die Hotels. Ob die Gäste jedoch tatsächlich schon wieder in Urlaubsstimmung sind, ist eine andere Frage.

Kaum Touristen in den Hotels

Hotelier Thilo Drais hat darauf eine klare Antwort. „Die Einzelreisenden stornieren bei uns noch bis in den Oktober hinein“, sagt Drais, der das Hotel Worpsweder Tor betreibt. In normalen Jahren sei der Mai mit einer Auslastung von 80 bis 90 Prozent sein umsatzstärkster Monat. Aktuell jedoch liege die Quote bei 20 Prozent. 40 Zimmer hat das Worpsweder Tor. „Ich könnte nach Betten auslasten, und die Zimmer so theoretisch alle belegen“, erklärt Drais (siehe Infotext). „In die Verlegenheit werde ich aber wohl nicht kommen.“ Es sei nicht abzusehen, dass es in diesem Jahr noch eine Saison geben werde.

„Das ist umso schlimmer, da wir alle gerade erst aus der Nebensaison gekommen sind, die ja schon hart genug ist“, sagt Thilo Drais. Jetzt sei eigentlich die Zeit, in der er Geld für das ganze Jahr verdienen müsse. Die Umsätze der zwei ausgefallenen Monate könne man nicht mehr aufholen. „Zumindest die Geschäftskunden lassen uns nicht total verzweifeln“, sagt er. Mehr Gäste bedeuten jedoch auch mehr Aufwand. Ein Frühstücksbuffet gibt es aus hygienischen Gründen nicht mehr, Bestellungen werden am Tisch aufgenommen. Was vorher eine Person geschafft habe, erfordere nun mindestens eine Arbeitskraft mehr.

Ob der Hotelbetrieb unter den neuen Auflagen finanziell rentabel ist? Diese Frage bleibt auch andernorts zunächst offen. Im Grasberger Hof sind es ebenfalls die Geschäftskunden, die zumindest für etwas Betrieb sorgen. Elf der 27 Zimmer seien aktuell belegt, sagt Mitarbeiterin Virginie Prieser. Eine ganze Firma habe sich eingemietet. „Stammgäste, die uns auch jetzt die Treue halten“, sagt Prieser. Über Pfingsten kämen sonst allerdings auch viele touristische Gruppen, die vom Grasberger Hof aus ihre Radtouren starten. „Die haben alle abgesagt“, sagt sie. Der Blick in die Buchungen der kommenden Monate sei ebenfalls ernüchternd: kaum Buchungen für den Juli, eine Hochzeit im August, die ebenfalls noch auf der Kippe steht.

„Wir leben eigentlich von den Feiern, beziehungsweise den Gästen, die anschließend bei uns übernachten“, erklärt Prieser. Vieles sei nun anders, die neuen Abläufe müssten sich erst einspielen. So habe man zum Beispiel zunächst das Frühstück auf dem Zimmer serviert. „Ein riesiger Aufwand, den wir mit steigender Gästezahl nicht mehr leisten konnten“, sagt Prieser. Jetzt werde das Essen im Frühstücksraum an den Tisch gebracht. Die Gäste müsse man zwar manchmal an die Regeln erinnern, grundsätzlich seien sie jedoch sehr verständnisvoll.

Was in geschlossenen Räumen Probleme bereitet, fällt im Freien um einiges leichter. Die Campingplätze in der Region haben nicht nur mehr Platz, sondern im Rennen um die Touristen auch zwei Wochen Vorsprung.

Im Naturresort Land of Green im Worpsweder Teufelsmoor hat man die Krise bislang jedenfalls ganz gut überstanden. Über Himmelfahrt sei die erlaubte Anzahl der Plätze ausgebucht gewesen. Für die anstehenden Pfingsttage gelte das Gleiche, teilt Ann-Christin Vieth, eine der Betreiberinnen, mit.

Kurzfristigere Buchungen

Luft nach oben gebe es allerdings für den Sommer. „Wir vermuten, dass Urlaube eher sehr kurzfristig gebucht werden und die Menschen auch gerade noch sehr verunsichert sind, ob sie ihre Auslandsreisen nun antreten können oder doch lieber in Deutschland bleiben“, erklärt Vieth. Aktuell sei die Stimmung unter den Gästen sehr entspannt, von der Corona-Krise kaum etwas zu merken. Man spüre, dass die Menschen die Freiheit in der Natur genießen. Da sich in dem Resort das Leben draußen abspiele, bestehe eine viel geringere Ansteckungsgefahr. Zudem haben die Betreiber ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, an das sich die Besucher auch hielten.

Die vorgegebenen Auflagen umzusetzen sei nicht allzu schwierig, meint Simon Pfleging. In Tarmstedt betreibt er mit seinem Vater den Wochenendpark am Rethbergsee. Jedes zweite Waschbecken habe er in den sanitären Einrichtungen abgesperrt, sagt Pfleging. „95 Prozent unserer Gäste sind ja autarke Dauercamper, deswegen gibt es da ohnehin kein großes Gedränge.“ Nur 40 der rund 300 Plätze im Park sind für Wochenendgäste und andere Kurzzeittouristen gedacht. Knapp die Hälfte davon dürfe er belegen, etwa 15 seien aktuell besetzt. „Das ist ziemlich gut“, sagt Pfleging. Für Pfingsten sei man bereits ausgebucht. Dass es bislang kaum Buchungen für den Sommer gibt, bereite ihm keine großen Sorgen, da der Fokus auf den Dauercampern liege. Richtiges Urlaubsfeeling habe sich auf dem Platz allerdings noch nicht eingestellt.

Weit weniger als die Hälfte der Dauercamper, häufig handelt es sich dabei um ältere Gäste, seien aktuell vor Ort, schätzt Simon Pfleging. Die jedoch würden sich sehr freuen, überhaupt mal aus der Wohnung rauszukommen. Es gebe ein generelles Verständnis für die aktuelle Situation – allerdings käme es schon mal vor, dass einzelne Gäste die Verordnung bestimmter Maßnahmen nicht nachvollziehen können, sagt der Wochenendpark-Betreiber. „Aber auch die halten sich an die Regeln, die wir vorgeben.“

Zur Sache

Regeln für Hotels und Campingplätze

In den niedersächsischen Hotels ist eine Auslastung von 60 Prozent erlaubt. Diese Quote beinhaltet sowohl Geschäftsreisende als auch Touristen. Werden jedoch ausschließlich Geschäftsreisende beherbergt, gibt es keine Beschränkung der Auslastung. Die Auslastung gilt zudem nicht zwangsläufig für die Anzahl der Zimmer, sondern für die Gästezahl. Sprich: Ein Hotel mit 40 Doppelzimmern kann jedes Zimmer belegen, wenn dort jeweils nur eine Person beherbergt wird. In der Hotelgastronomie gelten die gleichen Regeln wie in allen Restaurants. So sind zum Beispiel Buffets verboten. Campingplätze dürfen in Niedersachsen maximal die Hälfte ihrer verfügbaren Plätze belegen. Es gelten zudem Hygienevorschriften in den sanitären Einrichtungen.