Altbischof Huber war zuletzt im Jahr 2015 im Rahmen der Bonhoeffer-Tage in Tarmstedt. (Paul Zinken)

Tarmstedt. Der bekannte Theologe wird im Forum der KGS einen Vortrag über „Grundfragen unseres Lebens“ halten. Anschließend ist dazu ein Podiumsgespräch vorgesehen. Eingeladen wurde Huber von den Kirchengemeinden Wilstedt/Tarmstedt, Salem und Kirchtimke sowie von der KGS und Thomas Werner. Werner hat 2018 in Tarmstedt einen offenen Gesprächskreis ins Leben gerufen, der sich mit wichtigen Fragen der menschlichen Existenz beschäftigt. Die Einführung ins Thema übernimmt dabei stets Wolfgang Huber – per Videovortrag auf einer DVD der ZEIT-Akademie.

Nun freut sich Werner, dass Huber persönlich nach Tarmstedt reisen will. Zur Vorbereitung des Huber-Besuchs hat er Vertreter der Kirchengemeinden und der Schule für kommenden Mittwoch, 8. Januar, 19 Uhr, in die Bücherei Tarmstedt eingeladen. Altbischof Wolfgang Huber war zuletzt im April 2015 im Rahmen der Bonhoeffer-Tage in Tarmstedt.