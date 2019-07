Schützenfest in Hüttenbusch: Am Sonntagnachmittag führt der Festumzug durch den Ort. (Johann Schriefer)

Worpswede. Bereits zum 115. Mal feiert der Schützenverein Hüttenbusch am Wochenende sein Schützenfest. Warm schießen wollen sich die Mitglieder des Schützenvereins am Freitag, 19. Juli, ab 15 Uhr auf ihrem Schießstand. Weiter geht es am Sonnabend, wenn sich ab 10.30 Uhr das amtierende Königshaus und der Vereinsausschuss zum Frühstück bei Vizekönig Hans Jürgen Prigge treffen.

Bevor dann um 14.30 Uhr der Schießbetrieb startet, laden Prigge und Janina Müller zu einem musikalischen Auftakt in die Schützenhalle, Am Schießstand, ein. Ab 13 Uhr spielen dort die Torfteufel auf. Nach den Wettkämpfen sollen gegen 19 Uhr die erfolgreichsten Schützen proklamiert werden. Eine Stunde später steigt dann eine Party mit „DJ Uwe vom Ballermann“. Der Schützenfest-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit dem Empfang der Schützenschwestern bei „Königin Manon“. Ab 12 Uhr treten die Hüttenbuscher Schützen und befreundete Vereine aus dem Ort an der Schulstraße in Höhe der Hausnummer 41 an, um ihr Königshaus abzuholen.

Der Umzug startet dort gegen 14.45 Uhr, dazu werden Abordnungen aus Worpswede, Bornreihe und Freißenbüttel ebenso erwartet wie der Spielmannszug des TSV Osterholz-Scharmbeck. Angekommen am Schützenplatz, geht es weiter mit den Wettbewerben. Erstmalig wird in diesem Jahr auch ein Volkskönig ermittelt, zwischen 16 und 18 Uhr können Besucher ihre Zielsicherheit unter Beweis stellen. Gegen 19 Uhr soll dann auch der neue Schützenkönig feststehen und feierlich in sein Amt eingeführt werden. Der Abend klingt erneut mit Partymusik von DJ Uwe ab 20 Uhr aus. Am Montag, 22. Juli, folgt dann ab 12.30 Uhr das traditionelle Fischessen im Schützenhof als Schlusspunkt.