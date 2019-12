Diese Fläche am Albert-Bremermann-Weg könnte die Stadt demnächst allen Bremern als Freilauffläche für Hunde anbieten. Den Anwohnern gefällt das gar nicht. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Ein warmer Sonnenstrahl, und Hundebesitzer aus allen Stadtteilen lassen ihre Vierbeinern am Albert-Bremermann-Weg frei toben. Für die Anwohner der Spielstraße ist das aus verschiedenen Gründen eine Horrorvorstellung – die bald Realität werden könnte. Denn der Beirat ist einhellig dafür, die Baubehörde prüfen zu lassen, ob die Freifläche als städtische Hundewiese geeignet ist.

Die Anwohner des Albert-Bremermann-Weges denken vor allem an die Sicherheit ihrer Kinder. Hinzu kommt: „Wir haben jetzt schon genug Hundekot am Straßenrand und in unseren Vorgärten“, kritisierte Anwohner Matthias Sucker jüngst im Beirat. Er befürchtet außerdem eine Lärmbelästigung durch bellende Hunde. Der Borgfelder bittet die Politiker aus diesen Gründen, ihren Beschluss zu überdenken.

Sucker ist offenbar nicht allein mit seiner Kritik. Auch bei FDP-Politiker Gernot Erik Burghardt haben sich Borgfelder beschwert. Im Ortsamt sind zwei oder drei Briefe von Bürgern eingegangen, die sich gegen den Vorschlag wehren, bestätigt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe auf Anfrage. Die Befürchtungen der Anwohner kamen auch im Umweltausschuss zur Sprache. Dem gegenüber stehen die Beweggründe des Borgfelder Beirates: „Borgfeld ist ein Ortsteil, in dem Hunde einen hohen Stellenwert haben“, hatte Heike Klatte (parteilos) den Antrag der CDU-Fraktion begründet. Außerdem könnten Konflikte mit dem Landschafts- und Vogelschutz vermieden werden, wenn Hundehaltern gezielt eine begrenzte Fläche zur Verfügung gestellt würde.

Der Haken: Einen Zaun würde es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht geben. Gudrun Eiden von der Umweltbehörde sagt: „Umzäunt wird eine solche Fläche nur, wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht unbedingt erforderlich ist.“ Das Umweltressort bevorzuge es, die Flächen nicht zu umzäunen. Dies sei bedeutend kostengünstiger und schone das Stadtbild, so Eiden.

Wie das speziell für die Fläche am Albert-Bremermann-Weg aussieht, können die Mitarbeiter im Bauressort derzeit nicht prüfen, denn: Der Vorschlag aus Borgfeld liegt ihnen laut Gudrun Eiden noch nicht vor. Sollte er eintreffen, schaut sich die Behörde die Größe des Grundstücks an und klärt Fragen der Verkehrssicherheit. Einfluss hat auch, was die Stadt mit der Fläche vorhat. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem die ökologische Wertigkeit, zum Beispiel der Schutz bodenbrütender Vögel. Aber auch die Verträglichkeit mit den Nachbarn wird beurteilt. Unlängst, so Eiden, sei aus diesem Grund ein Vorschlag der Behörde von einem Beirat verworfen worden.

In Borgfeld liegen die Karten anders. Karl-Heinz Bramsiepe hat für die Sorge der Anwohner Verständnis, wenngleich er hinter dem Antrag der CDU steht. Er versichert, das Ortsamt und der Beirat werden sich mit der Kritik der Anwohner auseinandersetzen. Andererseits: „Auch jetzt gehen am Albert-Bremermann-Weg Hundehalter mit ihren Tieren spazieren. Bislang gab es im Ortsamt keine Beschwerden über die Hinterlassenschaften.“ Der Ortsamtsleiter will den Vorschlag deshalb einreichen: „Wir werden abwarten, wie die Antwort der senatorischen Behörde lautet und dann gucken, wie wir damit umgehen.“ Und weiter: „Wenn die Antwort der Behörde negativ ausfällt, bedeutet das nicht, dass das Thema gestorben ist.“

Halter haften für ihre Hunde

CDU-Fraktionsführer Jörn Broeksmid klingt versöhnlicher: „Wenn die Stadt ihr Okay gibt, dann kann man überlegen, wie man die Fläche entwickeln und mit den Anwohnern gemeinsam einen Konsens erzielen kann.“ Broeksmid betont allerdings: „Es handelt sich um einen Prüfauftrag, und wir haben lediglich gesagt, wo in Borgfeld Platz für eine Hundefreilauffläche wäre.“ Die Wahl sei auf das Areal am Albert-Bremermann-Weg gefallen, „weil diese Fläche zum großen Teil leider ungepflegt ist und von der Stadt sich selbst überlassen wird“, so Broeksmid. Er hat die Hoffnung, dass sich das ändern und Borgfeld optisch profitieren könnte. „Außerdem sind in dem Bereich schon jetzt Leute mit Hunden unterwegs, die den Landwirten Probleme bereitet haben.“ Eine größere Verunreinigung der Straßen und Vorgärten, so Broeksmid, sei nicht zu erwarten: „Die Fläche würde umzäunt“, glaubt Broeksmid. In der Tat würde der Umweltbetrieb Bremen die Fläche pflegen. Im Übrigen, so Eiden, haften die Halter für ihre Hunde.

Zur Sache

Freilaufflächen für Hunde in Bremen

Die Bremer Baubehörde sucht seit acht Jahren in Kooperation mit den Beiräten Flächen, auf denen Hundehalter ihre Vierbeiner ganzjährig legal frei laufen lassen können. 40 Flächen haben die Mitarbeiter bereits daraufhin geprüft, ob sie als Hundefreilaufflächen infrage kommen – ca. zehn haben die Beiräte vorgeschlagen, einzelne seien von Bürgern eingereicht worden, die Hälfte haben Mitarbeiter der Behörde ausfindig gemacht, heißt es. Die Lage möglicher Freilaufflächen werde mit den Stadtteilbeiräten besprochen. Ziel ist es, über das Stadtgebiet verteilt zehn Areale einzurichten. Bislang gibt es bremenweit zwei Hundefreilaufflächen: im Carl-Goerdeler-Park in Sebaldsbrück (rund 6000 Quadratmeter) und eine 1500 Quadratmeter große Fläche in der Wallanlage Friesenwerder (Neustadt). Die aktuell vorliegenden Vorschläge sollen möglichst im ersten Halbjahr 2020 in der Bürgerschaft beraten werden.