Mittagessen in der Kita: In einer Einrichtung in Hüttenbusch gibt es nun Klagen über die Versorgungsqualität. (Julian Stratenschulte/dpa)

Die Mittagessenversorgung im Kindergarten und in der Grundschule Hüttenbusch sorgt für Diskussionen. Gleich mehrfach soll die Versorgung teilweise oder sogar ganz ausgefallen sein. Einige Eltern sind daher beunruhigt bis wütend, auch in der Gemeindeverwaltung ist der Sachverhalt bekannt. Vor einigen Tagen hat sich der Sozialausschuss mit dem Thema befasst. Etwa 20 Mütter und Väter waren mit dabei.

Seit Einführung der Ganztagsschule wird in Hüttenbusch das Mittagessen von einem Caterer angeliefert, auch der Kindergarten, der zuvor selbst gekocht hat, wird von diesem Anbieter versorgt. Ein Vater berichtete vor dem Sozialausschuss, dass das Essen schon mehrmals zurückgewiesen worden sei, angeblich sei es zu kalt gewesen. Für Unmut sorgte aber nicht nur der Ausfall an sich. Die Eltern ärgern sich auch über die unzureichenden Informationen darüber und den Umstand, dass sie trotz nicht voll erbrachter Leistung den vollen Beitrag zahlen sollen: „Wir Eltern erfahren das erst abends und zahlen auch noch für das ausgefallene Mittagessen“, beschwerte sich der Vater.

Birne mit Soße

Michael Blechmann, der für dieses Thema zuständige Fachbereichsleiter im Worpsweder Rathaus, wusste von einem Komplettausfall am 3. September. Das sei sehr unglücklich gelaufen, gab er zu. An einigen anderen Tagen sei aber nur jeweils ein Bestandteil des Essens zurückgegangen. Wie ein Elternvertreter gegenüber unserer Redaktion berichtete, fülle die Liste mit den Ausfällen mittlerweile eine DIN-A4-Seite. Mitunter habe es Birne mit Soße gegeben. „Die Kinder bekommen dann kein warmes Essen, es wird dann nur mal ein Apfel geschält“, so der Vater. Einige Kinder seien auch mal hungrig nach Hause gekommen. In der Kita war am Dienstag niemand zu einer Stellungnahme bereit.

Michael Blechmann zufolge habe die Gemeinde nach den Vorfällen schon mit dem Caterer gesprochen, die Eltern bekämen den Preis für das Essen am 3. September erstattet. Er hoffe, so Blechmann, dass künftig die neue Küche des Kindergartens einspringen könne. „Und wenn da bloß Nudeln mit Tomatensoße gekocht werden, aber dann haben die Kinder wenigstens etwas im Magen.“ Die Möglichkeiten, Druck auf den Anbieter auszuüben, sind indes begrenzt. Zwar wird das Catering turnusgemäß neu ausgeschrieben. Allerdings ist die Zahl der Anbieter im Worpsweder Nahbereich überschaubar. Die Alternative, die Einrichtungen wieder grundsätzlich selbst kochen zu lassen, stehe aber nicht im Raum. „Es ist“, so Blechmann, „eine politische Entscheidung, dass nicht mehr vor Ort gekocht wird.“

Auch die Eltern können nicht einfach die Einrichtung wechseln. Es sei schwierig, eine andere Gruppe zu finden, zumal verschiedene Einrichtungen auch verschiedene Betreuungszeiten anbieten, so ein Vater: „Wir sind froh, dass wir diesen Platz haben.“

Bei der Bewertung der Vorfälle gab Verwaltungsvertreter Blechmann zu bedenken, dass sich die Schwierigkeiten bislang auf den Bereich Hüttenbusch beschränkten. In der Grundschule Worpswede, die ebenfalls von diesem Anbieter versorgt wird, würden die Angebote besser angenommen. Insgesamt liefere der Caterer täglich annähernd 200 Essen in die Einrichtungen der Gemeinde.

Im Sozialausschuss kam außerdem zur Sprache, dass für die Schülerbetreuung in den Herbstferien nur vier Anmeldungen vorliegen. Da die Mindestzahl bei zehn Kindern liegt, fällt die Betreuung aus, so Michael Blechmann. In den nächsten Oster- und Sommerferien soll sie wieder angeboten werden, aber frühzeitiger, damit Eltern ihre Urlaubsplanung darauf ausrichten könnten.

Für die nachschulische Betreuung in Hüttenbusch waren zunächst sechs Kinder angemeldet – das ist die Mindestzahl. Zwei wurden wieder abgemeldet, aber bis Ende des Schuljahrs läuft die Betreuung mit vier Kindern weiter. In Worpswede wird die Mindestzahl von zehn Kindern erreicht, und Michael Blechmann nimmt an, dass es noch mehr Kinder werden.