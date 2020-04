Zehn Fragen an... Ulrike Öhler

„Ich bereue gar nichts“

Ulrike Öhler

In unserer Kurz-Interviewreihe haben wir zehn Fragen an Ulrike Öhler gestellt. Sie ist Gästeführerin in der Samtgemeinde Tarmstedt und Pilzexpertin.