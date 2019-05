Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe möchte sich zum neuen Ortsamtsleiter in Borgfeld wählen lassen. Bislang ist er der Einzige, der seinen Hut in den Ring wirft. Was motiviert ihn dazu? (von Lachner)

Herr Bramsiepe, es hat zwei Wochen gedauert, bis ich Sie überreden konnte, mit mir dieses Interview zu führen. Warum sind Sie so zurückhaltend?

Karl-Heinz Bramsiepe: Weil Sie mit mir über das Amt des Ortsamtsleiters sprechen wollen. Dieser wird ja erst im August vom zukünftigen Beirat gewählt werden, und zwar in geheimer Wahl. Und vor dieser Sitzung findet die Beiratswahl statt. Das Ergebnis kennt kein Mensch. Es spielt dann aber eine große Rolle für die Besetzung von Positionen im Beirat.

Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in der Ortspolitik tätig, davon vier Jahre als Beiratssprecher, und glaube, da noch einiges bewegen zu können. Ich bin eher ein Vermittler, nicht so sehr die Speerspitze (lacht.) Und ich bin in der Lage, unterschiedliche Interessen zu moderieren.

Der Ortsamtsleiter ist eher Schlichter und Vermittler. Er gibt die Beschlüsse an die zuständigen Stellen weiter und moderiert die Anliegen des Beirates und der Bürger. Bedauerlicherweise haben wir als Beirat in Borgfeld oft den Eindruck, dass unsere Wünsche und Sorgen im Bremer Senat nicht so recht gehört werden. Es ist mir ein Anliegen, dass sich dies zukünftig ändert.

Indem ich Borgfelder Interessen bei den zuständigen Behörden mit Nachdruck einfordern werde. Angesichts der finanziellen Verhältnisse Bremens bleibt es sicher schwierig, Forderungen durchzusetzen. Eines sollte bei der Mittelverteilung bedacht werden: in Borgfeld wohnen viele Steuerzahler. Bei allem Verständnis für sozial benachteiligte Stadtteile, darf man uns hier nicht komplett vergessen. Zumal wir die Konkurrenz aus Niedersachsen direkt vor der Haustür haben. Es gibt Leute, die von Borgfeld in die Nachbargemeinden abwandern und dort ihre Steuern zahlen.

Also, wenn es um finanzielle Forderungen ging, dann war das schon schwierig. In der Verkehrspolitik sind wir absolut auf Granit gestoßen. Das Problem ist ja die enge Borgfelder Heerstraße und der enorme Rückstau durch die Einspurigkeit. Da müsste man ein neues Planfeststellungsverfahren in die Wege leiten, um bauliche Änderungen vornehmen zu können. Dazu war der Senat nicht bereit.

Kein Geld, kein Wille! Ein Problem im Beirat ist manchmal, dass die Anträge nicht einstimmig beschlossen werden. Dann haben sie nicht das Gewicht im Senat, das sie haben könnten. Andererseits hat Bausenator Lohse einmal in einer Beiräte-Konferenz gesagt, dass er sich innerhalb seiner Behörde mehr Ermöglichungshaltung wünschen würde. Das klang für mich nicht danach, dass Herr Lohse seine eigene Behörde im Griff hat.

Das Beirätegesetz verpflichtet den Senat, innerhalb von sechs Wochen auf Eingaben des Beirates zu reagieren. Das fordern wir mit Nachdruck ein. Natürlich ist es förderlich, wenn man auch auf der persönlichen Ebene gute Kontakte hat. Die habe ich natürlich schon aufgrund meiner jahrelangen Beiratsarbeit. Nicht zu vergessen sind die Deputationen. Diese sind die Beschlussgremien, dort einzuwirken ist wichtig. Wenn in der Bau- und Verkehrsdeputation ein Borgfelder Thema ansteht, gehe ich dahin. Aber derzeitige Senatspolitik ist eindeutig rot-grüne Politik.

Wir sind mit unseren Anliegen häufig an einer Blockade-Haltung des Senats gescheitert.

Die Möglichkeiten der Beiräte sind nach dem Beirätegesetz begrenzt. Als Beirat können wir im Wesentlichen Anträge stellen und so unsere Anliegen gegenüber dem Senat einfordern. Wir selbst haben neben den Globalmitteln nur einen sehr begrenzten Etat, das sogenannte Stadtteilbudget. Davon können wir gerade mal wenige Meter Fußweg finanzieren. Zukünftig müssen wir noch stärker den persönlichen Kontakt zu Behördenmitarbeitern suchen, die lösungsorientiert arbeiten.

Da sehe ich die Arbeit des Ortsamtsleiters. In der Vergangenheit hat das beispielsweise gefruchtet bei der Wiederherstellung der Zweispurigkeit auf der Borgfelder Allee und Borgfelder Heerstraße, stadteinwärts. Herr Wübbenhorst vom Amt für Straßen und Verkehr hat sich das angesehen und eine Lösung gefunden. Die Lösung war letztendlich nicht teuer, aber im Ergebnis sehr effektiv! Vorher hatte uns die Behörde gesagt, da sei nichts mehr zu machen, es sei alles ausgereizt. Und dann ging es doch.

Davon gehe ich aus.

Auf diese Diskussion möchte ich mich momentan gar nicht einlassen. Ich möchte dem Votum des Wählers nicht vorgreifen.

Das trifft nun auf Borgfeld überhaupt nicht zu. Gerade meine Partei hat Beiratskandidaten aus allen Altersschichten. Dass sich für die Position des ehrenamtlichen Ortsamtsleiter in erster Linie jemand bewirbt, der kein Einkommen mehr erzielen muss, steht außer Frage. Denn es gibt für diese Tätigkeit nur eine Aufwandsentschädigung. Da ist klar, dass sich kein 40-Jähriger bewirbt, der eine Familie ernähren muss.

Wir haben uns in erster Linie fraktionsübergreifend im Beirat dafür ausgesprochen, dass Borgfeld ein eigenes Ortsamt mit einem eigenen Ortsamtsleiter behält. Das war – so ist uns vom Senat signalisiert worden – nur möglich, wenn wir einen ehrenamtlichen Ortsamtsleiter behalten. Diesen Preis haben wir gezahlt, weil wir hier in Borgfeld unser Ortsamt brauchen. Wir hatten auch die Befürchtung, dass mit dem Verlust eines eigenen Ortsamtes auch unser Polizeiaußenposten wegfällt, der ja im Ortsamt angesiedelt ist. Das wollten wir auf jeden Fall verhindern.

Wir wollten jemanden, der hier in Borgfeld zu Hause ist, für dieses Amt. So jemand ist näher dran und sieht die Probleme, die es hier gibt. Sonst hätten wir jemanden von außen bekommen, der Borgfeld so nebenbei mitregiert. In der Vergangenheit sind wir mit unseren Ortsamtsleitern gut gefahren. Die waren alle älter. Ich finde, man sollte den Wert und die Leistungsfähigkeit älterer Menschen nicht in den Schatten stellen.

Zur Person

Karl-Heinz Bramsiepe (70)

kandidiert nach der Beiratswahl am 26. Mai als ehrenamtlicher Ortsamtsleiter in Borgfeld. Der gebürtige Bergener aus dem Kreis Celle lebt seit 1975 in Bremen, seit 2001 in Borgfeld. Der Christdemokrat war lange Jahre didaktischer Leiter und später kommissarischer Oberstufenkoordinator am Beruflichen Gymnasium für Technik in der Hansestadt. Er lebt mit seiner Frau in Borgfeld-Ost, hat zwei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder.