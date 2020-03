Wegen des Korruptionsverdachts hat die Gemeinde das an der Mauerseglerstraße geplante Baugebiet gestoppt. (CARMEN JASPERSEN)

Die Flasche Wein zu Weihnachten, die Einladung zum Essen… Wo fängt Korruption in der Kommunalpolitik an?

Christian Erdmann: Ich bin ein großer Verfechter der Null-Euro-Grenze. Mitarbeiter in der Verwaltung werden für ihre Tätigkeit bezahlt, da braucht es keine Geschenke. Viele Kommunen finden einen Betrag von 30 Euro noch angemessen. Die Frage ist nur, wer bemisst den Wert der Flasche Wein? Viele merken gar nicht, dass sie sich da auf dünnem Eis bewegen. So kann ein Präsentkorb zu Weihnachten durchaus strafrechtlich relevant sein. Für uns ist wichtig, dass Verwaltungsmitarbeiter und Kommunalpolitiker vor sich selbst geschützt werden, damit sie gar nicht erst angefüttert werden. Für Ratsfrauen und Ratsherren gelten allerdings nicht so strenge Regeln wie für Beamtinnen und Beamte.

Wie stark ist Korruption in den Kommunen verbreitet?

Es gibt keine belastbaren Untersuchungen, aber ein großes Dunkelfeld. Die einen bestechen, die anderen werden bestochen. Häufig kommt es nicht raus, weil beide Seiten schweigen. Dass wir in den Kommunen mehr Korruption zu haben scheinen als auf Landesebene, liegt vor allem daran, dass wir über 11 000 Städte und Gemeinden in Deutschland haben, aber nur 16 Bundesländer. Statistisch gesehen ist klar, dass da auf kommunaler Ebene mehr passiert.

Findet Korruption eher auf dem Land oder in der Stadt statt?

Gerade im ländlichen Bereich ist die Korruptionsanfälligkeit groß. Da kennt man sich. Man ist im Gemeinderat, im Vorstand des Sportvereins, im Aufsichtsrat einer kommunalen Gesellschaft. Diese große Nähe ist eine Gefahr, ein Risiko für alle Beteiligten.

Was sagen Sie zu dem konkreten Verdachtsfall in Lilienthal? Ein Ratsmitglied soll bestochen worden sein, damit es für ein neues Baugebiet stimmt.

Hier hat sich das Ratsmitglied an den Bürgermeister gewandt und sich offenbart. Das ist doch toll! Jetzt nimmt das Ganze seinen richtigen Lauf. Ein Gespräch des Bürgermeisters mit den Beteiligten hätte jedenfalls nicht gereicht. Wenn jemand versucht, ein Ratsmitglied zu bestechen oder ihm Vorteile zu verschaffen für eine gewogene Abstimmung, ist das ein No-Go. Da muss man klare Kante zeigen.

Reicht denn der bloße Verdacht auf Korruption, um die Planungen für ein ganzes Baugebiet zu stoppen?

Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Der Bürgermeister hat offenbar die Notbremse gezogen. Man hätte das Bauleitverfahren auch aussetzen können, um abzuwarten, was die Ermittlungen ergeben. Das ist eine Ermessensfrage. Die Ratsmitglieder sind ja keine Verwaltungsmitarbeiter. Da gelten die strengen Regeln für Amtsträger nicht. Gleichwohl reden wir hier von Stimmenkauf. Da ist eine Aussetzung des Verfahrens das Mindeste, was man erwarten kann. Ich war lange genug in der Kommunalverwaltung tätig, um zu wissen, dass da noch ganz andere Dinge eine Rolle spielen könnten.

Böse Zungen behaupten, der Bürgermeister zieht sich geschickt aus der Affäre...

So etwas ist natürlich eine Steilvorlage, um ein möglicherweise unpopuläres Bauvorhaben loszuwerden. Dennoch hätte man den Vorgang so oder so nicht unter den Teppich fallen lassen dürfen. Gerade das offensive Vorgehen ist das, was Transparency fordert. In so einer Situation muss man den Stier bei den Hörnern packen – und zwar sofort. Dass der Bürgermeister Anzeige erstattet hat, spricht aus meiner Sicht für ein überlegtes Krisenmanagement. Ich bin da für eine Null-Toleranz-Strategie.

Der Investor hat bereits viel Geld in die Planung des Baugebietes investiert. Kann er auf eine Entschädigung hoffen?

Es kommt darauf an, welche vertraglichen Verbindungen es zwischen Investor und Gemeinde gibt. Da wird man sich zivilrechtlich über den entstandenen Schaden auseinandersetzen müssen.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat erklärt, dass es keinen vergleichbaren Fall in Niedersachsen gibt. Was sind ihre Erfahrungen bei Transparency?

Wir führen keine Statistik darüber. Aber schauen Sie sich den Fall in Wiesbaden an, wo sich der Oberbürgermeister von einem Gastronomen in eine Villa in Südfrankreich hat einladen lassen. Das passiert immer noch, aber nicht mehr so häufig wie früher. Die Mandatsträger sind sensibler und vorsichtiger geworden, was Korruption angeht. Das wird nicht mehr so einfach toleriert. So etwas wie in Lilienthal habe ich allerdings auch noch nicht erlebt.

Das Gespräch führte Silke Looden.

Zur Person

Professor

Christian Erdmann

leitet die Arbeitsgruppe Kommunen bei Transparency International in Deutschland. Hauptberuflich ist der 55-jährige Professor für öffentliche Finanzwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Bei der Landeshauptstadt Potsdam war er lange Jahre Leiter des Rechnungsprüfungsamtes sowie Anti-Korruptionsbeauftragter.