Rudolf Hickel plädiert für eine entschlossene Pandemiebekämpfung. (Frank Thomas Koch)

Rudolf Hickel: Das Ziel „Null Covid-Infektionen“ ist ein zugespitzter Weckruf an die Politik. Alle Infektionsherde, vor allem die Hotspots, müssen eingedämmt werden. Und hier waren bisher die Unternehmen der produzierenden Wirtschaft zu wenig im Visier. Dazu gehören auch die daran hängenden Pendlerverkehre, die zwischen Bremen und Niedersachsen eine große Rolle spielen. Es geht nicht darum, die Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Im Gegenteil, durch den Vorrang für Gesundheit, kann die Wirtschaft schnell umso erfolgreicher wieder durchstarten.

Grundsätzlich war eine Überzeugungsarbeit weder bei Andreas Bovenschulte noch bei Stephan Weil erforderlich.

Da gehen die Vorschläge der Zunft der Virologie und der Wirtschaftswissenschaft oftmals weiter als die politische Machbarkeit.

Auch ich erwarte eine klare Strategie. Aber was heißt das unter den Unsicherheiten und äußeren Einflussfaktoren? Es muss eine Strategie geben, die auch auf Änderungen schnell reagieren kann. Die Risiken allein schon beim Impftempo sind bekanntermaßen groß. Dazu kommt das Störmanöver durch das mutierende Corona-Virus.

Alles, was an Vorratspolitik erforderlich ist, muss realisiert werden. Dazu gehören die Impflogistik mit den Impfzentren und hoffentlich bald auch den Hausarztpraxen. Auch nach dem 14. Februar wird es weiterhin bei vielen Lockdown-Maßnahmen bleiben. Entscheidende Lockerungen sehe ich bis Mitte März nicht. In den Betrieben sind jedoch die neuen Verschärfungen durchzusetzen: Homeoffice-Arbeit und Arbeitszeitflexibilisierung. Dadurch wird der infektionsanfällige Pendlerverkehr gebremst.

Die datenrechtlich abgesicherte digitale Krankenakte steht nicht erst seit dieser Pandemie auf der Agenda der Gesundheitspolitik. Die Corona-Warn-App sollte trotz des derzeitigen Frustes zu einem wirksamen interaktiven Info-System ausgebaut werden - bei Verknüpfung mit den Gesundheitsämtern. Ein Ampelsystem, dessen Funktionsweise nachvollziehbar sein sollte, gehört dazu. Viele Menschen kritisieren die zur Beschreibung der Infektionslage genutzten Indikatoren. So wird der Streit über die durch Corona verursachten Todesfälle geführt. Ein Schritt wäre beim Corona-Verdacht eine gezielt pathologische Untersuchung.

Den derzeitigen Kurs halte ich für nicht ausreichend, für zu wenig differenziert. Die Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie in der Dienstleistungsproduktion müssen stärker ins Visier genommen werden. Wenn unvermeidbar, sind zum Beispiel auch gut begründete und zeitlich befristete Produktionseinstellungen im Kampf gegen die Pandemie erforderlich. Die Politik in Bremen und Niedersachsen unterstützt in diesem Bereich wichtige Maßnahmen: Homeoffice und Flexibilisierung der Arbeitszeit - auch zur Entlastung der Pendlerverkehre. Übrigens sind die Ansteckungsrisiken durch den Pendlerverkehr erst sehr spät bekämpft worden.

Deren strikte zeitliche Befristung ist wegen der Akzeptanz wichtig. Letztendlich wird die Zeit durch die erfolgreiche massenwirksame Impfung bestimmt. Es wird darauf ankommen, stärker die sektorale und regionale Differenzierung bei den Lockdown-Maßnahmen anzuwenden. Ich bin ein Befürworter der „grünen Zonen“. Als Belohnung für so niedrig wie mögliche Infektionsraten in einer Stadt beziehungsweise in der Region werden gesonderte Lockerungen der Auflagen zugelassen.

Die Länge der Pandemie wird am Ende durch die Menschen bestimmt. Je mehr sich die Einsicht durchsetzt, dass die individuelle Gesundheit nur als kollektives Gut funktioniert, umso schneller kommen wir aus dem Tal heraus. Gegen die „Ich-entscheide-allein“-Arroganz gilt der Grundsatz, dass ich nur infektionsfrei sein kann, wenn mein Gegenüber dies auch für sich gelten lässt. Um Pandemien dieses Ausmaßes zu verhindern, muss die Gesellschaft das Prinzip des solidarischen Miteinanders wieder lernen. Die größten Verlierer sind die Täter, die ihren Beitrag zur Überwindung der Pandemie gelegentlich auch noch aufgemotzt mit abstrusen Verschwörungsthesen verweigern.

Zur Person

Rudolf Hickel (79)

war Professor für Finanzwissenschaft und Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IAW) der Universität Bremen. Er schrieb zahlreiche Bücher, zuletzt „Zerschlagt die Banken. Zivilisiert die Finanzmärkte“. Hickel schlägt zur Eindämmung der Corona-Pandemie neue Maßnahmen vor.

Zur Sache

Die Idee der Zero-Covid-Strategie

Am 19. Dezember 2020 erschien im britischen Magazin „The Lancet“, einer renommierten Fachzeitschrift, ein Aufruf zu einem gesamteuropäisch koordinierten Vorgehen gegen die Corona-Pandemie. Das Ziel: Null Infektionen - „Zero Covid“. Im Kern plädieren die Autoren für einen flächendeckenden, möglichst harten und nahezu vollständigen Lockdown: Alle nicht dringend erforderlichen Bereiche der Wirtschaft sollen danach stillgelegt werden. Unter anderem sollen Fabriken, Büros, Betriebe, Baustellen und Schulen geschlossen - und die Arbeitspflicht ausgesetzt werden. Grenzüberschreitender und inländischer Reiseverkehr seien zu reduzieren. „Tiefgreifende Interventionen haben sich als effizient erwiesen. Sie stellen das rasche Erreichen niedriger Fallzahlen bei kurz dauernder Belastung von Psyche und Volkswirtschaft sicher“, heißt es in dem Aufruf. Über 1000 Wissenschaftler aus zahlreichen Fachgebieten und aus ganz Europa haben sich dem Anliegen angeschlossen, darunter deutsche Experten wie Christian Drosten und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Auch aus Bremen haben Professoren den Aufruf unterzeichnet. Mit dabei ist der Borgfelder Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel, Finanzexperte und ehemaliger Professor für Finanzwissenschaften an der Universität Bremen sowie Direktor des Instituts Arbeit und Wirtschaft (IWA).