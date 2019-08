Berndt Chylla blickt auf eine spannende, herausfordernde und erfolgreiche Zeit bei Dodenhof zurück. Ein wenig bleibt der 63-Jährige dem Familienunternehmen noch erhalten. (Fotos: Hake)

Berndt Chylla: Mir fällt beileibe noch nicht die Decke auf den Kopf. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe in den vergangenen 30 Jahren aber sehr oft sechs Tage in der Woche gearbeitet. Das war schon relativ anstrengend, und wenn man älter wird, dann merkt man das auch mehr, als wenn man noch 30 ist.

Das fällt mir schon ein bisschen schwer, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich weiß, dass ich mich zurücknehmen muss. Bisher ist mir das ganz gut gelungen. Ich bin ganz sicher, dass es weiterläuft. Und letztendlich möchte ich ja auch in den Ruhestand gehen. Im Moment genieße ich mehr, als ich leide. Ich blicke auf 30 Jahre Dodenhof mit großem Stolz zurück, weil ich glaube, dass es nicht nur mir Spaß gemacht hat, sondern auch der Firma. Sonst wäre ich so lange sicherlich nicht hiergeblieben. Ich durfte hier Einiges mit aufbauen, das heute meine Handschrift trägt. Das Leben geht weiter und die Firma Dodenhof wird auch weiterhin erfolgreich sein. Ich habe den festen Vorsatz gefasst, mich mit Beginn des Ruhestandes wirklich zu trennen und meine Aufgaben frei zu geben, damit sich die nächste Generation entfalten kann. Aber wenn es Fragen gibt und ich helfen kann, tue ich das natürlich gerne.

Ich habe mit der Familie Dodenhof vereinbart, dass ich noch für ein Jahr projektbezogen für anderthalb Tage in der Woche dem Unternehmen zur Verfügung stehe. Da gibt es noch einige Projekte, die ich zu Ende führen darf. Wir sind zurzeit dabei, den Umbau des Genießermarktes zu planen, der modernisiert werden soll. Mein Job wurde nicht eins zu eins ersetzt, sondern auf verschiedene Schultern verteilt. Ich war auch für Politik und Verwaltung der Ansprechpartner. Da muss ich noch das eine oder andere mit meinen Nachfolgern in den verschiedenen Bereichen aufarbeiten. Ziel ist es, das in den nächsten Monaten zu erledigen.

Ich habe 1975 im Alter von 19 Jahren meine Ausbildung zum Handelsassistenten im stationären Handel im Versandhaus Quelle begonnen. Weil ich mich neu orientieren musste, habe ich danach bei der Metro angefangen und bin bis zum Marktleiter im Non-Food-Bereich aufgestiegen. Im Jahr 1982 bin ich dann für die Metro in die USA nach Chicago gegangen und dort fünf Jahre geblieben.

Nach meiner Rückkehr aus den USA habe ich in Worms bei der Metro noch ein Logistik-Terminal führen dürfen. Ich merkte aber, dass das nicht so mein Ding ist. Dann hat mich ein Headhunter angerufen und mir etwas in Norddeutschland angeboten. So habe ich mich bei Heinz Bartsch, meinem Vorgänger bei Dodenhof, vorstellen dürfen. Auch die Familie Dodenhof war bei dem Gespräch dabei. Hermann Dodenhof war damals nachgesagt worden, dass er sich sehr am stationären Handel in Amerika orientierte. Ganz offensichtlich konnte ich mit meinen fünf Jahren in den USA punkten. Man hat mir den Posten angeboten. Allerdings sollte ich in den drei Jahren, die es bis dahin dauerte, erst

„Einkaufen wird in den nächsten Jahren zur schönsten Nebensache der Welt“, prognostiziert Berndt Chylla. Damit das auch bei Dodenhof so sein wird, werden derzeit weitere Weichen gestellt. (Björn Hake)

mal beweisen, dass ich in diese Organisation passte.

Die Logistik in dem Unternehmen war ganz klar auf Möbel ausgerichtet und naiv, wie ich damals war, dachte ich, dass Möbel nichts anderes sind als Lebensmittel oder Non-Food allgemein. Ich musste zunächst lernen, dass die Möbellogistik anders funktioniert, weil sie andere Prioritäten hat, wie etwa die Reklamationsabwicklung. Aber offensichtlich habe ich das alles nicht ganz falsch gemacht und bekam viele Sonderaufgaben in den ersten drei Jahren. Ich habe in dieser Zeit von der Pike auf das Unternehmen kennenlernen dürfen.

Ich muss gestehen, dass der Start schwierig war. Wenn man von einem Konzern in ein Familienunternehmen kommt, dann ticken die Uhren anders. Man hat eine Inhaberfamilie, die vor Ort mit aktiv ist. Im Konzern kommen die Anweisungen per Rundschreiben und man hat eher wenig Kontakt zur obersten Ebene. Ich fand es schön, dass in diesem Unternehmen der Mensch im Mittelpunkt des Handelns steht. Was auch neu war für mich, war der geforderte Kontakt zu den Menschen, die nicht bei Dodenhof zum Einkaufen gehen und dort beschäftigt sind, sondern hier in Posthausen leben. Es war also mein Job, das Gesicht nach außen zu sein. Das war eine Herausforderung, diese Kultur neu kennenzulernen, und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich schon darüber nachgedacht habe, ob diese Aufgabe meine Zukunft ist.

Ich habe gezweifelt und auch Angebote bekommen. Bartsch hatte mir nach drei Jahren große Fußstapfen hinterlassen und ich habe richtig Gas geben müssen. Es fing dann aber an, richtig Spaß zu machen. Ich wollte unbedingt beweisen, dass ich das hinkriege. Was mir am Anfang schwergefallen ist, also den Kontakt zu den Menschen, den Politikern und Behörden herzustellen und zu halten, ist dann sogar zu meinem Steckenpferd geworden. Ich merkte, wie viel ich dort bewegen kann.

Damals war Dodenhof in einer stürmischen Entwicklungsphase. Das Unternehmen hatte seinerzeit rund 1300 Mitarbeiter. Wir sind dann sehr schnell auf 2000 Mitarbeiter gewachsen. Heute ist es in der Branche so, dass man sich als Einzelhändler starke Partner suchen muss, um ein langfristiges erfolgreiches Überleben zu gewährleisten. Die Zeit ist längst vorbei, als Dodenhof noch alles allein gemacht hat. Dodenhof war zwar schon vor 20 Jahren groß, aber im Konzert der Großen waren wir ein kleiner Player. Da muss man sich an große Partner anlehnen, um stärker zu sein. Denn letztlich geht es um Geld, das unterm Strich verdient werden muss.

Die Entwicklung zum Einkaufszentrum und die Fremdvermietung an externe Partner. Die Familie Dodenhof hat dabei so großes Vertrauen in mich gesetzt, obwohl die Vermietung für mich absolutes Neuland war. Wir haben auch externe Berater dazu geholt, aber ich habe da völlig freie Hand gehabt. Das war schon ein ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Standortes Posthausen. Vom Bauvolumen und Risiko war das eine Riesennummer. Aber wir haben es geschafft, schon weit vor der Eröffnung alles vermietet zu haben. Und der Erfolg hat uns auch Recht gegeben. Etwa gleichwertig war in den 90er-Jahren der Start des Standortes in Kaltenkirchen. Die Maßgabe war immer, dass der Ort weit genug weg sein musste, dass er den Standort Posthausen nicht stört, aber er sollte auch nah genug dran sein, um ihn schnell erreichen zu können. Ein erster externer Standort bringt natürlich auch immer einige Herausforderungen. Das waren für mich die Meilensteine, die ich auch selbst sehr aktiv mit betreuen durfte.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich der stationäre Einzelhandel fast schon revolutionär verändert. Wir müssen optimieren und uns auf das veränderte Verbraucherverhalten einstellen. Das ist nicht zuletzt auch dem Internet geschuldet. Wir haben heute deutlich wissendere Kunden. Die Masse der Kunden möchte die Ware gerade bei Mode und Möbeln vor dem Kauf berühren und prüfen. Der Kunde von heute fordert aber nicht nur Waren, sondern er möchte auch unterhalten werden. Er verbringt seine Freizeit im Einkaufszentrum, möchte dort bespaßt werden und gastronomische Angebote nutzen. Der gesamte stationäre Handel richtet sich mehr und mehr auf diese Kundenwünsche ein. In diese Richtung wird es auch in Zukunft gehen. Einkaufen wird in den nächsten Jahren die schönste Nebensache der Welt.

Der klassische Dodenhof-Mitarbeiter kommt aus der Region. Wir hatten immer den Ruf, dass wir sehr sozial eingestellt sind. Durch die Entwicklung der letzten Jahre mussten wir aber einige Entscheidungen treffen, die auch uns sehr schwergefallen sind. Etwa, dass wir uns von Mitarbeitern trennen mussten. Wir müssen die Zukunft für das Unternehmen sichern und da bleiben manchmal diese nicht so schönen Entscheidungen nicht aus. Aber nach wie vor ist Dodenhof ein Unternehmen, das sich sehr um seine Mitarbeiter kümmert. Durch die Familie Dodenhof handelt es um ein sehr persönlich geführtes Unternehmen. Das hat mich in der Phase, in der ich wankelmütig war, dazu bewogen, hierzubleiben.

Ich glaube, dass ich mich gut vorbereitet habe. Ich pflege sehr gerne meinen Garten. Aber auch sportlich bin ich aktiv und spiele mit meiner Frau Anja seit zehn Jahren Golf. Und als drittes Standbein für den Freizeitausgleich haben wir uns E-Bikes zugelegt und machen ausgedehnte Touren damit. Wir reisen gerne, auch das ist während der beruflichen Phase zu kurz gekommen.

Zur Person

Berndt Chylla

Der 63-jährige Hamburger lebt mit seiner Frau Anja in Posthausen und ist Vater eines 26-jährigen Sohnes. Mehr als 30 Jahre hat Chylla in der Geschäftsführung von Dodenhof die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft des Familienunternehmens gestellt.