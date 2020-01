Projektentwickler Ulrich Müller hat Visionen für die Gestaltung der Ortsmitte: Cafés am Stadskanaal und eine Fußgängerzone in der Klosterstraße. Dabei ist ihm nachhaltiges Bauen mit Holz wichtig. (CARMEN JASPERSEN)

Herr Müller, Sie haben schon mehrere große Bauprojekte in Lilienthal realisiert, darunter das Lilienhuus und den Lilienpark sowie zwei weitere Gewerbeobjekte im Gewerbegebiet Moorhausen. Alle Gebäude bestechen durch eine moderne Architektur.

Ulrich Müller: Über die Architektur lässt sich sicherlich streiten. Ich wollte durch die außergewöhnliche Gestaltung einen neuen Akzent setzen. Lilienthal hat mittlerweile einen städtischen Charakter und diese Gebäude zeigen sich zukunftsorientiert.

Das Lilienhuus hätten Sie gern höher gebaut, die Gemeinde hat es aber nicht genehmigt. Warum?

Es gab seinerzeit keine nachvollziehbaren Argumente seitens der Gemeinde. Wir hätten erheblich mehr Wohnraum schaffen können. Visuell hätte man das durch das Staffelgeschoss gar nicht wahrgenommen.

Wäre der Charakter dann nicht zu städtisch gewesen?

Nein, es wäre nicht höher gewesen als das Ärztehaus in unmittelbarer Nähe. Wir sind hier zwar auf dem Land, aber auf der anderen Seite sind wir durch die Straßenbahn inzwischen auch vorstädtisch.

Man hört, dass Sie Pläne für eine neue Ortsmitte in der Klosterstraße/Ecke Stadskanaal haben. Wie genau wollen Sie den Bereich aufwerten?

Ich habe eine Vision, wie man den Lilienthaler Ortskern attraktiv gestalten könnte. Ich stehe mit Eigentümern in Kontakt. Sofern diese grundsätzlich bereit sind, ihre Grundstücke zu verkaufen, werde ich umgehend mit dem Bürgermeister und den politischen Parteien Kontakt aufnehmen, um das Konzept vorzustellen. Konkretisieren möchte ich das noch nicht. Für mich ist dabei das nachhaltige Bauen wichtig. Wir würden dann unter anderem Holz als nachwachsenden Rohstoff verwenden. Damit könnte man die hohen Baukosten erheblich senken. Derzeit ist an preiswertes Wohnen in Lilienthal-Mitte ja gar nicht mehr zu denken.

Wie sollen wir uns die neue Mitte denn vorstellen? Ein kleiner Park, Cafés?

Wir wollen ein Ortszentrum schaffen, wo man tatsächlich ein wenig flanieren kann. Lilienthal ist ein langgezogenes Dorf. Wir haben nicht diesen klassischen Ortskern mit Einzelhandel, mit Cafés, mit Restaurants, mit einer Fußgängerzone. Ich möchte einen Cappuccino trinken, eine Zigarre rauchen und ein bisschen Flair genießen. Das fehlt völlig, aber das lässt sich ändern. Ich bin ein Visionär und habe bestimmte Bilder vor Augen. Vor allem aber gebe ich nicht auf.

Einen Marktplatz gibt es bereits. Haben Sie da auch Pläne?

Nein, ich hatte mich damit beschäftigt, aber die Klosterstraße und der Stadskanaal sind attraktiver.

Warum?

Dort könnte man eine Fußgängerzone einrichten, vom Platzhirsch bis zum Wochenmarkt.

Somit bleibt der Parkraum auf dem derzeitigen Marktplatz erhalten.

Die Parkplatzsituation ist ohnehin desolat.

Auch am Lilienhuus?

Nein, dort hat sich die Lage entspannt.

Die Gemeinde scheint sich aktuell weniger auf die Entwicklung des Zentrums zu konzentrieren als vielmehr auf die Entwicklung neuer Baugebiete.

Sie sprechen die Mauerseglerstraße an. Wenn das Baugebiet mit 250 Wohneinheiten kommt, wird Lilienthal kollabieren. Dort würden ja nicht nur 250 Menschen wohnen, sondern ein Vielfaches mehr. Ich würde das Projekt bis auf Weiteres verschieben, bis die Infrastruktur dafür geschaffen ist. Es ist ja noch nicht einmal geklärt, wie die Anbindung an den Ort erfolgen soll. Außerdem denke ich, dass Lilienthal sich erst einmal finanziell konsolidieren muss.

Wenn das Baugebiet an der Mauerseglerstraße kommt, wird dort auch eine Schule gebaut, so der Plan.

Schule ist das eine, Wohnraum ist das andere. Wenn ich zunächst eine Schule baue, decke ich den gegenwärtigen Bedarf. Wenn ich gleichzeitig noch weiteren Wohnraum dazu schaffe, dann brauche ich wieder eine neue Schule. Deswegen favorisiere ich den Vorschlag, eine neue Schule an der Moorhauser Landstraße zu bauen. Das Grundstück ist vorhanden. Die Fläche ist groß genug. Man könnte es kurzfristig umsetzen.

Der Bürgermeister will mit dem Baugebiet für die künftige Auslastung der Schulen sorgen.

Da sollte man zuerst einmal über die Sanierung der Schroeterschule nachdenken, die Substanz wieder herstellen. Da ist Handlungsbedarf.

Was halten Sie denn von einem neuen Gewerbegebiet vis-à-vis der Umgehungsstraße?

Der Bedarf ist da. Lilienthal braucht neue Gewerbeflächen. Somit generiert die Gemeinde neue Steuereinnahmen. Im Übrigen könnten damit Grundsteuererhöhungen vermieden werden, was allen Bürgern Lilienthals zugute kommt.

Sie sind Lilienthaler. Was ist Ihre Motivation, hier zu investieren?

Ich bin hier aufgewachsen und lebe sehr gerne hier.

Wenn Sie sich etwas für Ihren Heimatort wünschen dürften, was wäre das?

Dass die Politik offener und zugänglicher wird, was die Gestaltung der Ortsmitte angeht. Momentan geht es nur um Schulen, neue Baugebiete und Schulden.

Das Gespräch führte Silke Looden.

Zur Person

Ulrich Müller

ist Geschäftsführer der Müller Projektentwicklungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG. Der Lilienthaler gehört zu den großen Projektentwicklern und Investoren im Ort. Zuletzt hat er den Lilienpark und das Lilienhuus an der Hauptstraße realisiert.