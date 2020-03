Yared Dibaba kommt am Sonnabend zur Preisverleihung nach Lilienthal. (Björn Hake)

Moin Herr Dibaba, waren Sie schon einmal in Lilienthal?

Yared Dibaba: Ja, ich war schon öfter dort. Ich habe beziehungsweise hatte Freunde in Lilienthal. Damals gab es da so eine Diskothek, das Fegefeuer, glaube ich. Und wenn man zu Geffken ins Restaurant „Zur Schleuse“ fährt, um Knipp zu essen, kommt man natürlich auch nach Lilienthal. Das ist eine wunderschöne Region – Lilienthal, Grasberg, Worpswede. Da schaue ich mir gern Bilder an, und man kann da so wunderbar spazieren gehen im Teufelsmoor. Das ist eine malerische Landschaft. Da geht mir das Herz auf.

Nun kommen Sie aber nicht zum Spazieren gehen nach Lilienthal, sondern um sich einen Preis abzuholen, den Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Dieser Preis bedeutet mir sehr viel. Das ist eine Anerkennung für meine Arbeit und für mein Team. Da wirken viele Menschen mit. Und dieser Preis zeichnet ja Menschen aus, die sich für die plattdeutsche Sprache engagieren. Ich finde es immer wichtig zu wissen, wo man herkommt, und da ist Sprache ein wichtiges Kulturgut. Sprache ist nicht nur ein Medium, über das wir uns ausdrücken, sie sagt auch viel über die Menschen und die Region aus und über die Art, wie wir im Norden ticken. Für mich ist Sprache auch Heimat. Ich habe vor 40 Jahren meine neue Heimat im Norden gefunden, nachdem ich aus politischen Gründen aus meiner ersten Heimat in Äthiopien durch einen Bürgerkrieg vertrieben wurde.

Was macht Ihre erste Heimat aus?

Ich gehöre ja zum Volk der Oromo. Wir sind das größte Volk in Äthiopien. Ich weiß also, was es heißt, seine eigene Sprache, seine Muttersprache nicht sprechen, nicht leben zu dürfen. In unserer Sprache durfte bis vor wenigen Jahren in der Schule nicht unterrichtet werden. Deswegen finde ich es ganz wichtig, sich seiner Wurzeln – und in Norddeutschland habe ich ja auch Wurzeln geschlagen – bewusst zu sein. Das gibt Kraft, und gerade in diesen Zeiten, wo es auch mal sehr windig sein kann, gibt es auch Halt.

Wie heißt denn die Sprache der Oromo?

Oromiffa. Das ist die meist gesprochene Sprache in Äthiopien. Trotzdem wird die Sprache als Minderheitensprache behandelt, obwohl es keine Minderheit ist. Deshalb finde ich es auch so wichtig, dass wir hier im Norden unsere plattdeutsche Sprache sprechen. Deshalb engagiere ich mich dafür – nicht allein, mit meiner Band, mit meinem Team. Wir sind viel unterwegs auf den Bühnen des Nordens. Übrigens ist die plattdeutsche Sprache auch in anderen Regionen sehr beliebt. In Franken, in Bayern, in Köln und Berlin nutze ich jede Gelegenheit, Plattdeutsch zu sprechen. Ich lebe den Menschen vor, dass es eine schöne Sprache ist und dass es eine besondere regionale Eigenart ist, die wir pflegen müssen.

Wenn Sie von Heimat sprechen, haben Sie also mindestens zwei?

Ja, mindestens, Oromia und den Norden.

Sie sind auf dem Land bei Ganderkesee aufgewachsen und haben in Bremen eine Ausbildung gemacht. Fühlen Sie sich Bremen immer noch verbunden?

Bremen war für mich damals, der aus einem kleinen Dorf kam mit 800 Einwohnern, aus Falkenburg, die große weite Welt. In Bremen habe ich meine Ausbildung zum Kaufmann im Kaffeehandel gemacht, und in Bremen bin ich zur Schauspielschule gegangen. Heute ist Bremen für mich nicht mehr die große weite Welt. Ich bin älter geworden und habe inzwischen viel von der Welt gesehen. Aber Bremen ist auch immer noch ein Stück Heimat.

Sie sehen sich selbst als Botschafter der plattdeutschen Sprache, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, als Moderator, als Entertainer, als Schauspieler, als Sänger, auch als Buchautor. Ihre jüngste Buchveröffentlichung heißt „Swatt un Platt“. Was sind das für Geschichten?

Das sind Beobachtungen aus dem Alltag. Da ich, wie ich schon sagte, verschiedene Heimaten habe, kann ich das Leben aus verschiedenen Perspektiven sehen. Manchmal ist es gut, die Dinge mit Distanz zu betrachten und vor allem mit Humor, auch die schwierigen Themen. Die plattdeutsche Sprache ermöglicht es dabei, die Dinge etwas anders zu beschreiben als die hochdeutsche Sprache.

Haben Sie da ein schönes Beispiel für unsere Leserinnen und Leser?

Ja, da ist zum Beispiel eine Geschichte, in der es um den Tod meines Vaters geht. Da sagen wir ja im Plattdeutschen: „He is dod bleven“. Das klingt nicht so endgültig, nicht so hart, als wenn man auf Hochdeutsch sagt: Er ist tot. Wenn man dann noch ein kleines „Nützt ja nichts“ hinterher schiebt, zeigt das eine andere Einstellung, einen anderen Umgang mit dem Tod, obwohl die Fakten eigentlich klar sind.

Sie unterstützen eine Petition für einen Plattdeutsch-Monat im Norden. Was ist das und warum ist das so wichtig?

Ich habe die Aktion ins Leben gerufen. So gibt es bereits den platten Freitag. Jeden Freitag sind da junge Leute auf Instagram oder in den sozialen Medien unterwegs und posten auf Plattdeutsch. Wenn man sieht, wie aktiv die sind, dann kann man nicht glauben, dass die plattdeutsche Sprache angeblich ausstirbt. Das motiviert ganz viele, auch diejenigen, die die Sprache nicht perfekt können. Dadurch fängt die Sprache wieder an zu leben. Das hat mich zu der Petition inspiriert. Ich möchte nicht nur einen platten Freitag in der Woche, sondern einen plattdeutschen Monat im Jahr. Das gibt es ja schon in Ostfriesland. Warum soll das nicht im ganzen Norden gehen? Da können sich alle engagieren: Schulen, Ministerien, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender.

Sie haben zwei Söhne. Welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Kindern?

Bei uns zu Hause ist die Amtssprache Hochdeutsch. Aber die Kinder kennen natürlich meine Show auf Plattdeutsch. Meine Frau ist Portugiesin, ich bin Oromo. Wir versuchen, den Kindern alle vier Sprachen beizubringen, aber ich bin ein großer Freund der Freiwilligkeit. Alles, was man mit Druck macht, macht Kindern und Jugendlichen nicht so viel Spaß.

Das Interview führte Silke Looden.

Zur Person

Yared Dibaba (50)

ist als Kind mit seinen Eltern vor dem Bürgerkrieg in Äthiopien geflohen. In Ganderkesee fand die Familie eine neue Heimat. In Bremen machte Dibaba eine Ausbildung im Kaffeehandel und besuchte die Schauspielschule. Heute lebt der Moderator, Entertainer, Schauspieler, Sänger und Buchautor mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Hamburg-Altona. Bekannt ist Dibaba vor allem durch den NDR. Die Fernsehreihe „Die Welt op Platt“ oder die Rundfunksendung „Hör mal'n beten to“ lebten und leben vor allem von seinen Beiträgen.

Zur Sache

Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis

Am Sonnabend wird der Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis zum 20. Mal verliehen. Der undotierte Preis ist nach dem Buchautor Heinrich-Schmidt-Barrien aus dem Lilienthaler Ortsteil Frankenburg benannt. Geehrt werden Personen, die sich in besonderer Weise um die Förderung und Pflege der plattdeutschen Sprache verdient gemacht haben. Dibaba ist nicht der erste prominente Preisträger. Auch Ina Müller wurde bereits ausgezeichnet. Die diesjährige Verleihung findet am Sonnabend, 7. März, um 11 Uhr in der St. Georgskirche im Lilienthaler Ortsteil St. Jürgen statt. Die Laudatio wird Reinhard Goltz vom Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen halten.