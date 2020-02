Pastor Kurt Liedtke kam 2010 nach Worpswede und fand eine tief zerstrittene Gemeinde vor. Schnell schlichtete er den Streit und ließ das Gemeindeleben wieder aufblühen. Nun geht er in den Ruhestand. (CARMEN JASPERSEN)

Sie verlassen nach zehn Jahre die Kirchengemeinde Worpswede zum Monatsende und gehen in den Ruhestand – eher mit einem lachenden oder einem weinenden Auge?

Kurt Liedtke: Das wechselt gerade von Tag zu Tag, immer in Abhängigkeit von dem, was ich gerade tue. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die mir nahe sind, dann ist natürlich das weinende Auge da. Man weiß, dass man sich bald nicht mehr ständig sieht. Auf der anderen Seite sind meine Frau und ich seit etwa einem Jahr dabei, unseren Altersruhesitz vorzubereiten, und wenn wir dort sind und sehen, wie das wächst, dann kommt auch Vorfreude auf.

Nein, wir ziehen Richtung Verden. Wir haben ein Haus von den Großeltern meiner Frau geerbt, eine 200 Jahre alte Scheune, die vor 40 Jahren zum Wohnhaus ausgebaut wurde. Das war bislang vermietet, aber die Mieterin ist im vergangenen Jahr ausgezogen und so passt es eben auch terminlich gut. Ich werde jetzt 65, das ist dann der richtige Zeitpunkt, um in Rente zu gehen.

Wir haben einen großen Garten, wo viel liegen geblieben ist. Außerdem haben wir zwei süße Enkelkinder in der Nähe von Köln, die wir viel zu selten gesehen haben bei meinem Beruf. Man konnte nicht einfach mal Freitagabend losfahren. Ich habe immer dann gearbeitet, wenn andere Freizeit haben: abends und an den Wochenenden.

Das habe ich gar nicht vor! Ich will erst mal ein Jahr lang gar nichts machen. Ich habe wirklich das Gefühl, ich hänge den Talar jetzt an den Nagel. Ob ich ihn dann irgendwann wieder hervorhole, weiß ich noch nicht. Ich denke, ich werde mich eher anderweitig ehrenamtlich engagieren. Ich möchte etwas Praktisches machen. Freunde von uns sind im Naturschutz aktiv, das könnte ich mir gut vorstellen: Bäume pflanzen oder Bäume zurückschneiden. Körperliche Tätigkeiten sind in den vergangene Jahren bei mir deutlich zu kurz gekommen. Da freue ich mich schon, dass ich dafür mehr Zeit haben werde.

Ich weiß vieles von dem, was vorher war, nur aus Erzählungen. Die Gemeinde war, als ich hier ankam, von Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen bestimmt. Das hat noch einige Zeit nachgewirkt, aber heute merke ich davon nichts mehr. Die ersten Jahre wurde ich noch häufiger danach gefragt, das ist schon lange nicht mehr so. Das ist geklärt. Ich glaube, dass wir als Kirchengemeinde auch im Ort stärker präsent geworden sind. Das wurde vor allem im Rahmen der Flüchtlingsarbeit deutlich, wo wir mit vielen anderen Leuten kooperiert haben, aber auch beim Thema Gedenken an die NS-Zeit. Wir sind keine Kirche, die oben auf dem Berg sitzt und wartet, dass die Menschen zu uns hoch kommen, sondern wir sind mittendrin.

Das ist sicherlich so. Wobei das nicht nur politisch ist, diese Präsenz ist auch an vielen anderen Stellen da, etwa beim Erntefest, wo wir mit dem Gottesdienst ins Zelt gehen.

Aus meiner Sicht nicht, aber das hängt auch immer mit dem zusammen, was bei mir ankommt. Mit dem Kirchenvorstand war ich mir immer einig, es ging um menschliche Fragen und die wurden aus der Haltung der Nächstenliebe beantwortet. Von daher gab es nie eine politische Diskussion. Gerade in der Flüchtlingsfrage war ich häufig doch überrascht, wie mir Menschen begegnet sind. Gerade 2015 war es oft so, wenn ich zu älteren Menschen zu Geburtstagsbesuchen kam, dass die sagten: „Denen muss man doch helfen!“ Ohne, dass es vorher Thema gewesen wäre.

Ich hatte kein Rezept, als ich hier ankam. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste, es gibt Streit, aber von den Hintergründen hatte ich zunächst mal keine Ahnung. Mir war von vornherein klar, wenn so etwas öffentlich ausgetragen wird, dann ist es schwieriger, sich hinterher wieder zu vertragen. Was mir aber auch schnell aufgefallen ist: Bei aller Heftigkeit, mit der das ausgetragen wurde, sind mir keine Leute begegnet, die Lust am Streit hatten. Alle sind da irgendwie reingerutscht, mit unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen. Aber alle waren auch dankbar, dass es sich dann wieder anders entwickelt hat. Die Bereitschaft zum Frieden war da und auch die, mich in dieser Vermittlerrolle zu akzeptieren.

Eigentlich mit keiner. Ich wusste, dass es schwierig sein würde, aber ich wusste nicht, ob ich bis 65 hierbleiben würde oder ob ich schon vorher das Handtuch schmeißen müsste. Es hätte mir passieren können, dass ich in den ersten Monaten merkte, dass es aussichtslos ist. Das war durchaus einkalkuliert.

Wir hatten hier viel Kontakte auch außerhalb der Kirchengemeinde, die werden sicher bleiben. Und das breite kulturelle Angebot haben wir sehr schätzen gelernt. Dadurch hat sich auch der eigene Horizont noch mal geweitet. Ich bin sonst nie so intensiv mit Kunst in Berührung gekommen und habe so zu moderner Kunst einen ganz neuen Zugang entwickeln können. So gesehen hat mich der Ort positiv beeinflusst.

Zur Person

Kurt Liedtke (65)

kam im August 2010 gemeinsam mit seiner Ehefrau Gerda Depke nach Worpswede und übernahm die vakante Pfarrstelle in der Zionskirche. Zuvor war der dreifache Vater 24 Jahre Pastor in den Kirchenkreisen Verden, Northeim und Hannover. Liedtke wuchs in Hannover auf, studierte in Göttingen und Wolfsburg und hat in Würzburg über den Religionspädagogen Ernst Lange promoviert. Ende Februar geht er in den Ruhestand. Am Sonntag, 23. Februar, wird er ab 15 Uhr in einem Gottesdienst in der Zionskirche verabschiedet.