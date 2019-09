Ich ordne einen Nachlass einer guten Freundin. Der Nachlass enthält umfangreiches Quellenmaterial für eine Dissertation über Heinrich Vogeler und auch für zahlreiche Veröffentlichungen. Die Borgfelderin Rena Noltenius hat die Materialien hinterlassen. Das Werkverzeichnis zu Vogelers Schaffen gehört zu den Standardwerken über Vogeler. Rena Noltenius arbeitete an der Universität Tübingen in der Bibliothek des Instituts für Judaistik. Interessant finde ich auch ihre Tätigkeit auf der Burg Hechingen bei Tübingen, wo sie im Auftrag der Hohenzollern-Nachkommen als Archivarin tätig war. Sie arbeitete in verschiedenen Projekten in München, Berlin und Bremen. Ich habe im Besonderen Rena Noltenius' Engagement für das politische und kulturelle Geschehen in Borgfeld zu schätzen gewusst.

Edmund de Waal: Der Hase mit den Bernsteinaugen, ein interessantes Familienepos, das wichtige Einblicke in jüdische Lebensart und Kultur eröffnet. Das politische und kulturelle Paris in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wird sehr lebendig.

Umgestaltung unseres Boulevards in der Borgfelder Heerstraße in eine verkehrssichere und kommunikationsfordernde Bürgerstraße: viele Sitzgelegenheiten zum Plaudern, Ecken zum Karten- und Schachspielen. Keine Trennung von Verkehrsflächen und eine maximale Geschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde.

Bei gutem Wetter auf dem Fahrrad rund um Borgfeld. Bei schlechtem zu Hause mit Frau und Freunden.

Mr. Trump ist abgesetzt und sitzt im Knast.

Mit unserer Bundeskanzlerin, die zwar nicht meiner Partei angehört, die ich aber trotzdem sehr schätze.

Sehr genaue Vorstellungen hatte ich damals wohl nicht. Ich glaube, irgendwas mit Eisenbahn und Seefahrt hat mich interessiert.

Eine preiswerte LP mit Häppchen klassischer Musik: Badinerie von Bach war drauf und Händels Halleluja.

Bücher zu veröffentlichen und Musik in einer Band zu machen.

Leute im Brustton der Überzeugung dummes Zeug reden und es gar nicht merken und zudem stolz darauf sind und andere für blöd halten.

Zur Sache

Jürgen Linke (76)

ist Grünen-Politiker, seit über 21 Jahren im Borgfelder Beirat aktiv und ehemaliger Ortsamtsleiter. Gerade wurde er als stellvertretender Seniorensprecher gewählt. Sein Berufsleben hat der Lehrer und Hochschullehrer dem Fach Pädagogik gewidmet. Jürgen Linke ist im Borgfelder Kulturforum und als Autor aktiv. Zuletzt veröffentlichte der gebürtige Berliner die Novelle „Hoffen und Sterben der Elfriede H.“.