Joachim Vogt-von Grote legt als DJ Mojo regelmäßig Musik auf. Im Worpsweder Bistro Sonntag ist er wieder am 20. Februar zu hören. (Privat)

Welches Thema beschäftigt Sie zur Zeit am meisten?

Joachim Vogt-von Grote: Politische, ökologische und soziale Gerechtigkeit beziehungsweise Ungerechtigkeit – bei vielem, was zur Zeit vor sich geht: Thüringen-Wahl, durchgeknallte Staatspsychopathen, politisch-rechts orientierte Hardliner, die vollkommen desinteressiert sind an dem, was war, ist und was sein wird; Menschen, denen alles egal ist außer sie selbst ... Das würde Seiten füllen.

Was lesen Sie im Moment?

Wenzel M. Götte: „Eiszeitkultur“ – ausgelöst durch die kraftvollen Zeichnungen der Höhlenmalereien in Altamira, Lascaux und Chavet. Ein interessantes Buch, das sich auch mit evolutionären Themen beschäftigt, wie Klima und Mensch.

Wir stocken den Haushalt Ihrer Heimatgemeinde um eine Million Euro auf und Sie dürfen das Geld ausgeben. Was machen Sie damit?

Straßen reparieren, Bäume pflegen (und nicht fällen), Kindern ermöglichen zu erleben, dass Natur schöner ist als Videospiele und dass der Segen nicht im Gegen- sondern im Miteinander besteht.

Wo verbringen Sie am liebsten einen Sonntagnachmittag?

Gern mit meiner Frau in der Natur oder auch in Ausstellungen.

Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal in der Zeitung lesen?

Donald Trump und Jair Bolsonaro erkennen den Klimawandel an und leiten entsprechende Veränderungen in ihrer Politik ein.

Mit welcher Persönlichkeit würden Sie gerne einmal essen gehen?

PJ Harvey.

Was wollten Sie als Kind einmal werden?

Förster.

Was war die erste Schallplatte oder CD, die Sie sich gekauft haben?

Deep Purple: Machine Head.

Was bereuen Sie, in Ihrem Leben bisher nicht getan zu haben?

Leider habe ich nicht gelernt, wie man einen Garten anlegt und pflegt.

Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz: Ich hasse es, wenn ….

... Menschen ihren Einfluss dazu benutzen, Mitmenschen, Tiere oder/und unsere Umwelt für ihre Selbstbereicherung und Selbstbeweihräucherung zu missbrauchen.

Zur Person

Joachim Vogt-von Grote legt als DJ Mojo regelmäßig Musik auf. Im Worpsweder Bistro Sonntag an der Findorffstraße ist er wieder am 20. Februar ab 18 Uhr mit seiner Live Lounge zu hören.