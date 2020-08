In Osterholz-Scharmbeck soll ab 2021 regelmäßig ein IC halten. Er verbindet Köln und Bremerhaven. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Die Kreisstadt steht vor dem Aufstieg in die „2. Bundesliga“ des Eisenbahnverkehrs. Die Deutsche Bahn plant, Bremerhaven ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2021 wieder direkt an den Fernverkehr anzubinden. Und diese angestrebte Direktverbindung von Köln über Bremen nach Bremerhaven und damit an die Nordseeküste soll auch einen Halt in Osterholz-Scharmbeck bekommen.

Der Intercity ist eine auch international verwendete Zuggattung des Fernverkehrs, die in Deutschland unterhalb des Flaggschiffs Intercity-Express positioniert ist. Sein Pendant für den grenzüberschreitenden Verkehr ist der Euro-City. IC-Züge sind seit 1971 zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen unterwegs und blieben 20 Jahre erstklassig, ehe sie in dieser Führungsrolle kurz nach der deutschen Wiedervereinigung vom ICE abgelöst wurden.

Zusätzliche Direktverbindung

Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde zeigte sich erfreut über die Kunde vom Vorhaben der Deutschen Bahn. „Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Das umliegende Straßennetz wird entlastet und dementsprechend Ressourcen geschont. Gleichzeitig wird die Kreisstadt als Standort aufgewertet.“ Auch Berufspendler und Touristen, so Rohde, würden von dieser direkten Verkehrsverbindung profitieren, indem sich Reise- und Pendlerzeiten verkürzen. „Großartig“ fand Wolfgang Konukiewitz, Sprecher des Nahverkehrsbündnisses Niedersachsen (NVBN), das neue „durchgebundene“ Angebot im Schienenpersonennahverkehr. Es offeriere Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Worpswede und Teufelsmoor. Konukiewitz zählt zu den hartnäckigsten Vorkämpfern für die Reaktivierung des Moorexpress und seine Integration in den Regelbetrieb.

Die geplante Anbindung an das Fernstreckennetz wird die Kreisstadt aufwerten, findet Bürgermeister Torsten Rohde. (Christian Valek)

Auf den Start für das zunächst an eine zweijährige Testphase gekoppelte Projekt hatten sich bei einem Treffen am Montag dieser Woche der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, Vertreter der Länder Bremen und Niedersachsen, der Stadt Bremerhaven und des Landkreises Cuxhaven sowie Vertreter der Deutschen Bahn geeinigt. Maike Schaefer, Bürgermeisterin Bremens sowie Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau, begrüßte die Einigung mit der Bahn ebenfalls sehr. „Ein erster Schritt, da es sehr wichtig für Bremerhaven ist, dass jetzt endlich wieder eine Fernverkehrsanbindung erfolgt. Der nächste Schritt muss sein, dass die Trasse um das dritte Gleis in Burg ausgebaut wird, um den Personennahverkehr insbesondere nach Bremen-Nord und den Güterverkehr nach Bremerhaven zu entlasten. Spätestens dann muss die Fernverkehrsanbindung für die Seestadt weiter ausgebaut werden.“ Auch der Oberbürgermeister der Stadt Bremerhaven, Melf Grantz, freute sich über das Ergebnis: „Ein wichtiger Schritt, um die Verkehrsanbindung des Wissenschaftsstandorts Bremerhaven zu stärken. Für mich ist das ein erster Einstieg in weitere Fernverkehrsanbindungen Bremerhavens im Rahmen des Deutschlandtakts.“

Zwischen Köln und Bremen soll die neue Direktverbindung zusätzlich zu den bereits mindestens stündlich angebotenen ICE/IC-Zügen Köln–Bremen-Hamburg etabliert werden. Stefanie Berk, Vorstand Marketing der DB Fernverkehr: „Die DB setzt damit ihren in den letzten Jahren begonnenen Ausbau an neuen ICE/IC-Verbindungen weiter fort. Damit leisten wir im Rahmen unserer Strategie 'Starke Schiene' einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Verkehrswende.“

Klarheit für eine dauerhafte Beibehaltung der neuen Direktverbindung soll eine zweijährige Testphase bringen. In dieser Zeit wird die Nachfrage geprüft, von der eine langfristige Etablierung des neuen Angebots abhängt. Zudem steht noch eine Prüfung aus, welche geeigneten Zeitfenster, sogenannte Fahrplantrassen, auf dem dicht belegten Schienennetz zwischen der Küste und der Region Rhein-Ruhr verfügbar sind. Ergebnisse dazu werden im Spätsommer 2021 erwartet.

Rohde verband seine positive Bewertung der Bahn-Pläne mit der Erwartung, dass diese zusätzliche Verbindung sich nicht negativ auf die bereits bestehenden auswirke. „Bleibt zu hoffen, dass die zweijährige Testphase erfolgreich verläuft und sich die neue Direktverbindung bewähren kann.“

2015 hatte die Deutsche Bahn unter dem Titel „Mehr Bahn für Metropolen und Regionen – die größte Kundenoffensive in der Geschichte des DB Fernverkehrs“ ihr Zukunftskonzept für den Schienenfernverkehr bis 2030 bekannt gegeben. Nach diesem Konzept wird das Kernnetz des Fernverkehrs ausschließlich durch den Intercity-Express beziehungsweise vergleichbare Produkte der Eisenbahnen der Nachbarstaaten, wie zum Beispiel TGV und Railjet, bedient. Die Zuggattung Intercity soll auf einem erweiterten Liniennetz hingegen zusätzliche Strecken in der Fläche bedienen und Direktverbindungen aus Mittelzentren ermöglichen. Auch Strecken, auf denen bisher kein Fernverkehr angeboten wurde, sollen in das neue Intercity-Netz integriert werden und so für fast alle Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern einen Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn ermöglichen. Alle Intercity-Linien sollen – mit Ausnahme einzelner Strecken mit überwiegend touristischer Bedeutung – im Zweistundentakt bedient werden.