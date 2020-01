Photovoltaikanlagen sind ein Thema in der kommunalen Klimadebatte. (Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Wie weit die Vorstellungen der Lilienthaler Kommunalpolitiker in der Klimadebatte auseinanderliegen, das hat die öffentliche Anhörung im Bauausschuss am Mittwochabend im Rathaus gezeigt. Schon die Wahl der Experten, die die einzelnen Fraktionen ins Rennen schickten, sprach für sich.

So lieferte Landwirt Claus Tietjen für die Querdenker ganz pragmatische Ansätze, während Klaus-Dieter Uhden als Sprecher der Gruppe I für CDU und FDP konzeptionelle Ideen vorstellte. SPD-Ratsherr Oliver Blau bekräftigte Forderungen seiner Fraktion, künftig auf neue, große Baugebiete zu verzichten, und Grünen-Ratsfrau Erika Simon warb für einen neuen, umweltfreundlichen Flächennutzungsplan. Reinhard Seekamp von den Linken forderte ein Klimakonzept für die Kommune.

Die Publikumsreihen waren voll besetzt, vor allem mit Menschen, die sich ohnehin schon für den Klimaschutz in Lilienthal einsetzen. So waren etwa Klaus Bönkost vom Club of Lilienthal, Heike Behrens vom Naturschutzbund (Nabu) oder Martin Enderle vom Fahrradclub ADFC in den Ratssaal gekommen. Die Zuschauer drängten darauf, Fragen stellen zu dürfen.

Der Bauausschussvorsitzende Pascal Holz (CDU) hatte dies zunächst nicht vorgesehen. „Bürgernähe sieht anders aus“, sagte Oliver Blau (SPD). Schließlich beantragte Hanno Dehlwes (Grüne) die Beteiligung der Bürger. Damit nahm die öffentliche Anhörung einen überraschenden Verlauf. Mit Nachdruck forderten Bürgerinnen und Bürger mehr Klimaschutz.

Klaus-Dieter Uhden von der Gruppe I wie Initiative oder Information etwa sieht nur wenig Einflussmöglichkeiten der Kommune auf den Klimawandel. Ihm ging es in seinem Redebeitrag vor allem darum, den Folgen des Klimawandels zu begegnen, etwa durch den Bau höherer Deiche oder durch den Bau von Blockheizkraftwerken in Neubaugebieten, „damit nicht jeder mehr seinen eigenen Schornstein hat“.

Auch der Bau von Radwegen solle vorangetrieben werden, so Uhden, beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hingegen sei Lilienthal bereits durch die Straßenbahn gut aufgestellt. Darüber hinaus sprach er sich für eine Baumschutzsatzung und eine systematische Aufforstung aus. Klaus Bönkost war das zu wenig: „Es geht nicht darum, den Klimaschutz zu managen, sondern ihm auf allen Ebenen zu begegnen.“ Landwirt Claus Tietjen erklärte, was er sich unter konkreten Maßnahmen vorstellt. Tietjen, der durch Blühflächen in der Gemeinde bekannt wurde, würde gern noch mehr für den Klimaschutz tun. So will er beispielsweise Photovoltaik-Anlagen auf seinen Flächen installieren. „Wir Bauern können und wollen keine Billig-Lebensmittel zu Weltmarktpreisen produzieren.

Warum sollen wir dann nicht Energiewirte werden?“ fragte er in die Runde und verwies auf die vielen Biogasanlagen auf den Höfen, die allerdings weitaus mehr Fläche verbräuchten als etwa Photovoltaikanlagen. „Jeder kann sich eine Photovoltaik-Anlage auf sein Hausdach setzen“, appellierte er an die Bevölkerung und forderte ein Umdenken: „Jeder Einzelne kann etwas tun.“ Oliver Blau von der SPD lieferte konkrete Ideen für eine klimafreundliche Gemeindepolitik. Er forderte die energetische Sanierung von kommunalen Gebäuden genauso wie den Bau von Ladestationen für Elektro-Autos und vor allem den Verzicht auf neue, große Baugebiete. Neue Gewerbeflächen hingegen hält er für sinnvoll, um angesichts des 85 Millionen Euro hohen Schuldenberges der Gemeinde neue Einnahmen zu generieren.

Erika Simon (Grüne) warb für einen neuen Flächennutzungsplan. Der heutige sei 40 Jahre alt. Simon: „Der neue F-Plan soll sich ganz und gar dem Klimaschutz unterordnen.“ Für Bebauungspläne schlug sie entsprechende textliche Festsetzungen vor, wonach etwa Dächer begrünt werden müssen oder Vorgärten nicht mit Steinen zugepflastert werden dürfen. Bei alledem müssten die Bürger beteiligt werden. Simon: „Wir müssen die Bevölkerung mitnehmen.“

Reinhard Seekamp (Linke) hatte auch nach zweieinhalb Stunden der Diskussion nicht den Eindruck, dass die Tragweite des Themas erfasst wurde: „Wir brauchen eine Abkehr von der bisherigen Wachstumsideologie.“ Er forderte ein Klimaschutzkonzept für Lilienthal und eine eigene Haushaltsstelle für den Klimaschutz.