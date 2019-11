Diplomingenieurin Sigrun Jungwirth (Zweite von rechts) informiert Grundschullehrerinnen über das Thema Abfallvermeidung. (Armbrust)

Osterholz Schamrbeck/Lilienthal. Das Glück lag im wahrsten Sinne des Wortes in den Händen von Henrik Nass. Der Auszubildende bei der Abfall-Service Osterholz (Aso) betätigte sich als Glücksfee. Aus einem Behälter zog er die Namen von drei Kindertagesstätten im Landkreis. Sie hatten zusammen mit sieben weiteren Kitas an einer Projekt-Ideen-Sammlung der Aso zum Thema Müll und zum angemessenen Umgang damit teilgenommen.

Über 500 Euro darf sich nun der Kindergarten St. Marien in der Kreisstadt freuen. Dessen Projektziel war es, zu überlegen, wie Plastiktaschen und Müllbeutel zu vermeiden seien. Der Kindergarten Wiesenbuttjer und die Kita Frankenburg in Lilienthal erhalten 300 Euro. Sie überlegten, welcher Abfall und Müll in die Blaue Tonne, in den Gelben Sack, in die Biotonne und in den Restmüll-Behälter kommt. 200 Euro gehen schließlich an den Kindergarten St. Willehadi in der Kreisstadt. Er möchte Verständnis für verschiedene Müllsorten schaffen.

Hintergrund und Ziel dieser Aktion bestehe darin, so Aso-Abfall-Beraterin Annemarie Lampe, den Kitas einen Ideenpool für zukünftige Projekte zum Thema Müll an die Hand zu geben. Noch bis Sonntag läuft die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Es sei auch gefragt worden, was dazu weiter passe, erklärte Aso-Geschäftsführer Christof von Schroetter. Kitas und Schulen bieten nach seinen Worten dazu eine gute Plattform. „Kinder finden das gut, Müll zu vermeiden. Mit denen zu arbeiten, macht Spaß“, ist die Erfahrung von Schroetter. Deshalb sei das Ganze mit 1000 Euro als Motivation ausgelobt worden. „Es wird immer wichtiger, in Abfallberatung zu investieren“, betonte der Geschäftsführer.

Deshalb hat die Aso zudem den Themenkoffer „Abfall-Werkstatt“ angeschafft. Der steht Grundschulen zur Verfügung. In ihm sind unterschiedliche Unterrichtsmaterialien zum Thema Abfall verpackt. Der Koffer kann kostenfrei ausgeliehen werden und enthält anschaulich gestaltete Materialien für das selbstorganisierte Lernen. An zwölf aufeinander abgestimmten Lernstationen können sich die Schüler mit Abfallbeispielen, Sortiergefäßen, Rohstoffen und Recyclingprodukten und Stoffkreisläufen auseinandersetzen.

Darüber hinaus unterstützt die Aso weiter mit verschiedenen Angeboten die Schulen im Landkreis rund um das Thema Abfall. Möglich ist zum Beispiel eine Führung durch das Entsorgungszentrum. Müllgreifer und Warnwesten können für Müllsammel-Aktionen ausgeliehen werden. Bebilderte Aufkleber für Mülleimer helfen Kindern, die noch nicht lesen können, bei der Abfallsortierung. Schließlich gibt es noch ein Mal- und Bastelbuch. Möglich ist auch, sich individuell beraten und unterstützen zu lassen. Informationen dazu gibt es unter der Telefonnummer 04791/ 964 41 04.