Auf der Findorffstraße bleibt auch ohne Schnee wenig Platz für Radfahrer. Hier könnten Markierungsstreifen Abhilfe schaffen, schlagen Bürger vor. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Aus dem ins Stocken geratenen Worpsweder Gemeindeentwicklungsprozess (wir berichteten) liegen zahlreiche Ideen vor. Das Handlungsfeld Mobilität hat schon für das Jahr 2020 fünf konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation in Worpswede vorgelegt, die allesamt mit Hinweisen zur Umsetzung und Kostenkalkulationen versehen waren. Diese sind als „Einstiegsprojekte zur Verkehrsberuhigung und Verbesserung der Fußgänger- und Radfahrersituation“ definiert. Darüber hinaus gab es Anregungen zu sieben weiteren Aktivitäten, die umfangreichere und langfristigere Planungen betreffen. Insgesamt haben die beteiligten Bürger rund 40 Projekte eingebracht. Umgesetzt ist von diesen Ideen bislang keine. Die Vorschläge im Einzelnen:

Tempo 30-Zone im Goldenen Dreieck

Zumindest in der Frage einer Geschwindigkeitsreduzierung rund um das sogenannte Goldene Dreieck – Hembergstraße, Findorffstraße, Bergstraße – gibt es Bewegung. Dort treffen touristische Nutzung, Durchgangsverkehr und zentrale Einrichtungen der örtlichen Nahversorgung aufeinander. Bürgermeister Stefan Schwenke kündigte Ende des vergangenen Jahres an, dass er Signale aus dem Osterholzer Kreishaus erhalten habe, dass dieses Projekt in diesem Jahr realisiert werden könne. Diese hatte das Handlungsfeld bereits Ende 2019 ausgemacht. Laut Schwenke soll nun aber nicht eine großflächige Tempo-30-Zone, die auch weitere Straßen und Regelungen beinhalten würde, geschaffen werden, sondern lediglich auf den beiden Hauptverkehrsstraßen ein Tempolimit erlassen werden. Dazu sind nach der Genehmigung nur entsprechende Verkehrsschilder aufzustellen.

Fahrradstreifen auf der K11 und L153

Das Handlungsfeld hat darüber hinaus vorgeschlagen, beidseitig Schutzstreifen für Fahrradfahrer auf der Findorff- und Hembergstraße zwischen Schluh und dem Abzweig nach Grasberg (Hörenberg) sowie von der Einmündung an der Music-Hall bis zum Ortsausgang anzulegen. Diese seien keine eigenen Verkehrsbauwerke, sondern in Form von Markierungslinien auf der Fahrbahn zu realisieren. Die Idee dahinter: Da bei rund sieben Metern Fahrbahnbreite der gesetzlich vorgeschriebene Mindestabstand beim Überholen von Radlern von 1,50 Meter nicht eingehalten werden könne, seien sie so besser geschützt. Ist kein Fahrradfahrer dort unterwegs, dürfen Autos die Streifen weiterhin befahren. Die Worpsweder SPD hat aktuell einen Antrag gestellt, dieses Projekt umzusetzen und das komplette Ideenpaket zu diskutieren.

Vier Zebrastreifen

Nach langem Hin und Her soll nun 2021 ein Fußgängerüberweg über die Findorffstraße zwischen Bergstraße und sogenannter Hochzeitstreppe entstehen. Dazu müsste aber zunächst die unfertige Einmündung der Bergstraße wie geplant vollendet werden. Diesen Übergang hatte das Handlungsfeld Mobilität so nicht angeregt, den Mitgliedern schwebten stattdessen vier Zebrastreifen an anderen Stellen vor, nämlich weiter westlich in Höhe Rossmann/Straßentor, sowie gegenüber des Edeka-Markts über die Osterweder Straße, wo es bereits eine vorbereitete Fußgängerinsel in der Straßenmitte gibt, sowie auf der Hembergstraße in Höhe Post/Rosa-Abraham-Platz und in Hüttenbusch auf der Hauptstraße in Höhe Am Bahnhof.

Poller auf der Bergstraße

Der vierte Vorschlag soll helfen, den Durchgangsverkehr auf der Bergstraße zu verringern. Dazu soll die Straße auf der Höhe des Toilettenhauses am Großen Parkplatz mittels Poller gesperrt werden. Damit soll Geschwindigkeitsübertretungen auf der als sogenannter Shared Space sowieso nur mit Schrittgeschwindigkeit zu befahrenden „Flaniermeile“ entgegengewirkt werden. Solche Verstöße nehmen nach Überzeugung des Handlungsfeldes stetig zu, da die Straße oft auch als Abkürzung genutzt werde.

Tempolimits an Ortseingängen

Seit Jahren wird die Ortseinfahrt Hüttenbusch aus Richtung Worpswede als Gefahrenzone thematisiert. Autofahrer fahren dort mit erlaubten 100 Stundenkilometern auf eine unübersichtliche Straßensituation zu, die nur 40 Meter hinter dem Ortseingangsschild liegt. Dort treffen die Straßen Am Bahnhof und Mühlendamm in spitzen Winkeln auf die Hauptstraße, direkt dahinter liegt auf der anderen Seite eine Ladenzeile mit Apotheke, Bäcker und Bank. Hier fordern die Bürger eine früher einsetzende Geschwindigkeitsreduzierung. Gleiches schlagen sie für den Ortseingang Worpswede aus Richtung Waakhausen vor. Dort gilt außerorts zwar Tempo 70, aber auch hier liegt die Kreuzung Straßentor/Rossmann-Parkplatz dicht am Ortsschild, das Gefälle der Straße beschleunige den Verkehr und mache ihn schlechter einsehbar. Die stark frequentierte Einmündung Hammeweg/Jugendherberge mit viel Rad-und Fußverkehr befindet sich zudem bereits im 70er-Bereich und sei ein Gefahrenpunkt.

Nur die Bergstraßen-Poller könnte die Gemeinde Worpswede in Eigenregie beschließen und umsetzen. In den vier anderen Fällen sind das Land Niedersachsen oder der Kreis Osterholz entscheidend, da sie als sogenannte Baulastträger verantwortlich für die Straßen sind. Hier könnte die Gemeinde lediglich appellierende Beschlüsse fassen. Allerdings ist das Ideenpaket von den Worpsweder Gremien bislang nicht beraten oder darüber abgestimmt worden.

Zur Sache

„Mangelnde Sachorientierung“

Auch die Worpsweder Grünen haben sich zum Gemeindeentwicklungsprozess zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme berichten sie von „ausnahmslos motivierten“

Akteuren aus den Reihen der Bürger, die ideenreich seien und denen die Weiterentwicklung der Gemeinde am Herzen liege. Denen sei Ortspolitik oder Verwaltung nicht gerecht geworden. „Mangelnde Sachorientierung“ als „ein grundlegendes Problem der Worpsweder Politik und Verwaltung“ machen die Grünen dafür verantwortlich. Es sei nicht nachvollziehbar, warum es keine Kompromissbereitschaft und keine Unterstützung der Fraktionen beim Gemeindeentwicklungsprozess gegeben habe. „Gute Anträge – nicht nur aus dem Gemeindeentwicklungsprozess – werden per se ,in die Fraktion zur Beratung' zurückgegeben. So werden Beschlüsse vertagt, Ideen zerredet und die Motivation sinkt, während die Frustration steigt“, so der Vorstand des Grünen-Ortsverbands. Es gehe viel Engagement verloren, weil der Worpsweder Gemeinderat mit dem Bürgermeister an der Spitze die Bedeutung von Bürgerbeteiligung nicht erkenne und damit Chancen für ein besseres und zukunftsfähiges Worpswede vergebe.

Weitere Informationen

Sieben weitere Aktivitäten

Worpswede. Ebenfalls fürs Jahr 2020 haben die Bürger aus dem Handlungsfeld Mobilität sieben weitere Aktivitäten definiert, mit denen sie die Verkehrsentwicklung in Worpswede voranbringen wollten. Auch diese Ideen blieben unvollendet:

Ein öffentliches Hearing zum Thema Verkehrsberuhigung und Tempo 30 mit Vertretern des Kreises, der Landesverkehrsbehörde, des ADFC, Verkehrsplanern und Vertretern einer Beispielkommune für Tempo 30. Diese Veranstaltung sollte mit einer Begehung zur Verkehrssituation vor Ort verbunden werden. Es sollten zudem Planungsaktivitäten zur Umgestaltung der Ortseingänge durch Verengung der Fahrbahn, wie beispielsweise in Grasberg realisiert, aufgenommen werden. Die Gruppe regte an, Gesprächen mit dem Betreiberverein des Bürgerbusses zur Anbindung an die Linie 4 in Lilienthal-Falkenberg zu führen. Außerdem sollte mit der Landesnahverkehrsgesellschaft und den Moorexpress-Initiativen über die Reaktivierung der Bahnstrecke Bremen-Worpswede-Stade gesprochen werden.

Ferner sollten Gespräche mit der Landesverkehrsbehörde über die Möglichkeit zum Bau von Kreiseln an den jeweiligen Endpunkten der Worpsweder Umfahrung über die Bergedorfer Straße aufgenommen werden. Im Zuge dessen stand auch die Umwidmung der Kreisstraßen K28 (Bergedorfer Straße) zur Landesstraße und der derzeitigen L153 im Ortsbereich Worpswedes zu einer Gemeindestraße auf der Agenda, um so den Fernlastverkehr zumindest in Teilen aus dem Ortskern heraushalten zu können. Und auch der zukünftige Anschluss der unvollendeten Ortsumgehung zwischen Bergedorf und der K11 in Waakhausen stand auf der Agenda. Für Planung und Bau einer solchen Ortsumgehung sei von Zeiträumen bis zu 15 Jahren auszugehen, so die Gruppe. Zudem gebe es auch Vorbehalte hinsichtlich der Trassenführung. Daher sollte ein Bürgerforum dieses Thema diskutieren.