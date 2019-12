Viele Schüler in der Region würden gern mal so jubeln wie die Eggestein-Brüder. In Form von Fußball-AGs ist der Club auch in Schulen präsent. Wenngleich die Bundesliga dabei noch fern ist. (Uwe Anspach/dpa)

Grasberg/Lilienthal. Ein bisschen Bundesligaluft weht seit Kurzem auch druch die Turnhallen in Grasberg. Die Integrierte Gesamtschule Lilienthal (IGS) kooperiert seit diesem Schuljahr mit dem SV Werder Bremen. Der fünfte und siebte Jahrgang der Schule, die in der Außenstelle in Grasberg unterrichtet werden, können im Rahmen einer Fußball-Arbeitsgemeinschaft von einem Trainer der Grün-Weißen lernen, wie man sich auf dem Platz richtig anstellt. Bei der IGS, die vom Landesministerium erst kürzlich das Prädikat „Sportbetonte Schule“ erhalten hat, ist man mächtig stolz über die Kooperation. Und hoffnungsfroh zugleich: Wer weiß, ließ Schulleiterin Karina Kögel-Renken mitteilen, vielleicht werde der nächste Werder-Star ja an der IGS Lilienthal entdeckt?

So weit ist es noch nicht. Und mit Leistungsförderung und Talentsichtung hat das Projekt vordergründig auch nicht so viel zu tun, wie Selim Özyurt, der für die Fußball-AGs zuständige Projektkoordinator beim SV Werder betont: „Wir legen bei dem Programm keinen Wert darauf, zukünftige Bundesligaspieler zu scouten.“ Vielmehr wolle man ein Bewegungsangebot an Schulen fördern und die Begeisterung für den Fußball zu wecken.

Zu diesem Zweck geht Werder mit den Schulen eine zunächst auf ein Jahr angelegte Zusammenarbeit an, in deren Verlauf lizenzierte Trainer an die Schulen kommen und mit den Schülerinnen und Schülern auf den Platz gehen. In Grasberg ist in diesem Schuljahr C-Lizenz-Trainer Moritz Hallier gefragt, sich planvoll mit den Jugendlichen zu beschäftigen. In den 90 Minuten dauernden Einheiten geht es um ein anständiges Aufwärmprogramm, aber auch um technische Fragen: Ballannahme, Dribbling, Passspiel oder Torschuss. Am Ende gibt es ein Abschlussspiel, das Gelernte soll ja auch in der Praxis erprobt werden. Werder will mit dem Projekt soziale Verantwortung übernehmen: „Unser Ziel bei diesem Programm ist es vor allem, die Kinder in Bewegung zu bringen, denen durch den immer weniger werdenden Schulsport, der Zugang zu Sport und Bewegung erschwert wird“, sagt Anne Laufmann, Direktorin des für dieses Thema geschaffenen Bereichs Corporate Social Responsibility beim SVW. „Dadurch gelingt es uns gemeinsam mit den Schulen, den Kindern und Jugendlichen Werte zu vermitteln und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern.“

Gut 70 Schulen nehmen das Angebot der Fußball-AG nach Werder-Angaben derzeit in Anspruch. Rund um Grasberg zählen demnach noch das Gymnasium Ritterhude, die Beethovenschule in Osterholz-Scharmbeck und die Wümmeschule in Ottersberg zu den Kooperationspartnern. In Grasberg ist man froh, nun zu diesem Kreis zu gehören, denn Werder zieht auch in der weiteren Region: Das professionelle Training, heißt es dort, motiviere die Nachwuchsfußballerinnen und -fußballer ungemein und es eröffne ihnen einen kleinen Einblick in die Welt der Bundesliga-Stars.