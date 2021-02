Einzelhändler in den Fußgängerzonen wie hier in Hannover wünschen sich baldige Lockerungen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Landkreis Osterholz. Holger Bartsch, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade, drängt auf eine klare Öffnungsperspektive für die Wirtschaft im Elbe-Weser-Raum. Vor allem Hotellerie und Gastronomie, der Einzelhandel sowie die Dienstleistungs- und Veranstaltungswirtschaft litten massiv unter dem Lockdown, erklärt Bartsch. Die Kammer erhofft sich von der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März mindestens die Möglichkeit für sogenanntes Private Shopping im Einzelhandel, wo vor allem Textilien-, Lederwaren- und Schuhhändler mit Umsatzeinbußen zu kämpfen haben.

Der personalisierte Einkauf nach Terminvereinbarung, wie er in Bremen erwogen wird, sei bei Einhaltung der AHA-Regeln bedenkenlos möglich. Die Händler hätten längst in umfassende Hygienekonzepte investiert, so Bartsch. Aus Sicht von IHK-Handelsreferentin Kathrin Wiellowicz stehen mit dem Einzelhandel „auch die Innenstädte und Ortskerne in unserer Region vor massiven Problemen, denn diese Händler sind in der Regel die Kundenmagneten“. Davon profitierten auch Anbieter in den Geschäftsstraßen und Fußgängerzonen. „Wenn hier nicht zügig etwas passiert, könnte sich die Vielfalt unserer Geschäftsstraßen schneller ändern, als später gegengesteuert werden kann“, warnt Wiellowicz.