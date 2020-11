Die Ausbildung haben die jungen Leute hinter sich gebracht. Mit teils hervorragenden Ergebnissen. (Christoph Schmidt/dpa)

Landkreis Osterholz. 87 junge Leute hätten eigentlich mitten auf der Bühne und im Rampenlicht einer feierlichen Veranstaltung gestanden – wäre Corona ihnen nicht in die Quere gekommen. So blieb in diesem Jahr nur der virtuelle Weg, um die herausragenden Leistungen einiger Auszubildender im Bereich der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade zu würdigen. Unter den 2350 Prüflingen in den kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen im Elbe-Weser-Raum waren sie die Besten und haben ihre Abschlussprüfung mit der Note „sehr gut“ bestanden. Im Landkreis Osterholz sind das der Bankkaufmann Henrik Blanken (Bremervörde, Volksbank Osterholz Bremervörde), Franziska Bruns (Kauffrau im Einzelhandel, Toom-Baumarkt, Ritterhude), Patrick Janßen (Fachkraft für Lebensmitteltechnik, Zeisner Feinkost, Grasberg), Anna Piehl (Kauffrau im Einzelhandel, Famila Osterholz-Scharmbeck), Fabiana Schott (Kauffrau für Büromanagement, Osterholzer Stadtwerke, Osterholz-Scharmbeck) und der Industriekaufmann Maximilian Stamme (Faun-Umwelttechnik, Osterholz-Scharmbeck). Im Landkreis Rotenburg zählen Anna-Christian Kaiser (Groß- und Außenhandelskauffrau, Alga Sittensen), Christian Vogel (Eisenbahner, EVB Zeven), Franziska Hesse (Verkäuferin, Bau- und Heimwerkermärkte Rotenburg), Jan-Lukas Pilz (Industriekaufmann, Mapa Zeven), Jessica Schweding (Einzelhandelskauffrau, Netto Visselhövede), Jonathan Salewski (Groß- und Außenhandelskaufmann, Behrens Holz Rotenburg), Ole Florin (Bankkaufmann, Volksbank Sottrum), Sina Schnabel (Industriekauffrau, Borco Höhns Rotenburg) sowie Susanna Ringen (Groß- und Außenhandelskauffrau, Hansa Landhandel Heeslingen) zu den Top-Azubis.

IHK-Präsident Matthias Kohlmann, Geschäftsführer bei Faun, zeigte sich in einer Rede beeindruckt von den Ergebnissen der jungen Leute. „Damit sind Sie Vorbilder, an denen sich andere orientieren können“, sagte Kohlmann. Zu den Jahrgangsbesten zu gehören, bedeute eine überdurchschnittliche persönliche Anstrengung und sei die Auszeichnung für eine kontinuierlich hohe Leistung. Gleichzeitig warnte Kohlmann davor, „sich auf den Lorbeeren auszuruhen“. Es sei wichtig, nicht nur sein fachliches Wissen, sondern auch seine geistigen und sozialen Anlagen zu trainieren.

Auch bei den Handwerkern wurde gefeiert. Im Rahmen des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks wurden die Landessieger gekürt, die besten 68 Gesellinnen und Gesellen Niedersachsens wurden ausgezeichnet. 16 Nachwuchskräfte aus dem Bezirk der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade gehören in diesem Jahr zu den Erstplatzierten, darunter die Hörakustikerin Alexandra Mill aus dem Ausbildungsbetrieb Fielmann in Osterholz-Scharmbeck und der Müller Julian Lochter vom Hansa Landhandel in Elsdorf.