Gewählt: Timm Grotheer, Geschäftsführer von Nabertherm. (Lutz Rode)

Landkreis Osterholz. Die IHK Stade hat gewählt. Rund 45 000 Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer im Elbe-Weser-Raum waren aufgerufen, die Vollversammlung für die Jahre 2021 bis 2026 neu aufzustellen. 103 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um die 72 Sitze beworben, mit 8,9 Prozent über die Gesamtheit aller Wahlberechtigten lag die Wahlbeteiligung leicht über der bei der letzten Wahl. „Hier ist sicherlich noch Luft nach oben“, so der amtierende IHK-Präsident Matthias Kohlmann, seines Zeichens auch Geschäftsführer bei Faun Umwelttechnik in Heilshorn. Es habe sich aber gezeigt, dass man mit der Möglichkeit, online zu wählen, richtig gelegen habe. Immerhin 34 Prozent der Wählerinnen und Wähler hätten sich für diese Variante entschieden. „Ein echtes Erfolgsmodell“, konstatierte Kohlmann, der als Vollversammlungsmitglied der Wahlgruppe Industrie, Wahlbezirk Osterholz, wiedergewählt wurde. In der Gruppe vertreten ist außerdem Timm Grotheer von Nabertherm in Lilienthal.

Mandate bekamen darüber hinaus Torsten Emigholz (Poliboy Brandt & Walther GmbH, Lilienthal) und Lothar Eßmann (Tecklenburg GmbH u. Co. Energiebedarf KG, Hambergen) in der Wahlgruppe Groß- und Einzelhandel, Wahlbezirk Osterholz, Birgit van Aken (Plansecur, Osterholz-Scharmbeck) in der Wahlgruppe Vermittlungsgewerbe/Versicherungen sowie Rieke von Rahden (von Rahden Wohnbau und Immobilien GmbH & Co. KG, Schwanewede) in der Wahlgruppe Grundstücks- und Wohnungswesen.