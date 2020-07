Martha Bielefeld und Friedrich Freymann (rechts) überreichten ihrem Klassenlehrer Rolf Walter, stellvertetend für die Klasse, ein Geschenk. (JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. Einen Tag nachdem die zeremoniellen Entlassungsfeiern der Berufsbildenden Schulen (BBS) mit den Absolventen der Erzieher- und Pflegeberufe begonnen hatten (wir berichteten), waren die Fachoberschüler an der Reihe. Auch bei ihnen wurde angesichts der geltenden Hygienevorschriften auf eine bis dato übliche, gemeinsame Entlassungsfeier mit musikalischen Darbietungen und bekannten Ehrengästen verzichtet. Stattdessen erfolgte die feierliche Ausgabe der Abschlusszeugnisse klassenweise.

Im Stundentakt erhielten die insgesamt 93 Absolventen aller fünf Fachoberschulklassen der BBS ihre Abschlusszeugnisse in der Aula der BBS-Hauptstelle, umrahmt von vielen wohlmeinenden Grußworten ihrer nunmehr vormaligen Lehrkräfte, der stellvertretenden Schulleiterin Jutta Finken sowie von den Wünschen des Landrats Bernd Lütjen, der als Schulträger per Videobotschaft motivierende Worte an den diesjährigen BBS-Abschlussjahrgang richtete.

„Ihre Chancen stehen gut: In nahezu allen Branchen werden qualifizierte junge Leute derzeit sehr gesucht“, lautete die optimistische Prognose des Landrats für die Absolventen, die ihre Motivation und Qualifikation zum Teil bereits schon zu Schulzeiten unter Beweis gestellt hatten. „Ihr habt Spitzenleistungen erbracht“, lobte Klassenlehrer Rolf Walter dementsprechend seine bisherigen Schützlinge der Klasse FE12-1, der Fachoberschulklasse Wirtschaft, in deren Reihen sich gleich drei der insgesamt sieben Einser-Absolventen des diesjährigen Fachoberschuljahrgangs der BBS befinden.

Eine weitere Besonderheit dieser Klasse lag indes außerhalb des Einflussbereichs der diesjährigen Absolventen: „Uns ist selbst erst kürzlich aufgefallen, dass ihr eine Jubiläumsklasse seid: Der Fachoberschulbereich Wirtschaft wurde vor genau 30 Jahren an der BBS eingeführt“, erklärte Rolf Walter und fügte schmunzelnd hinzu, dass der „Siegestaumel nach der damaligen Fußball-Weltmeisterschaft“ die Entscheidung für die Einführung des Bereichs Wirtschaft im Jahre 1990 möglicherweise beflügelt habe.

Tendenziell eher mahnende Worte fand unterdessen der Abteilungsleiter des Fachbereichs Wirtschaft, Rüdiger Suckert, der in seiner Eigenschaft als BBS-Fördervereinsvorsitzender Grußworte übermittelte. Seine letzte Abschlussfeier-Teilnahme vor seiner Pensionierung nutzte Suckert dazu, um die vormaligen Schützlinge nachdrücklich dazu aufzufordern, sich vor Populisten insbesondere des rechten Spektrums zu hüten und sich der seines Erachtens großen Herausforderungen der heutigen Generation bewusst zu werden: „Passt auf Europa auf, und auch auf das Klima“, mahnte Suckert.

Der erfolgreiche Abschluss der Fachoberschule, deren Absolventenquote zumindest in manchen Klassen den Landesdurchschnitt weit übertraf, dürfte die diesjährigen Absolventen beflügeln, sich dieser Herkulesaufgaben anzunehmen.

Die jeweils Klassenbesten durften sich – außer über ihre sehr guten Abschlusszeugnisse – auch über Gutscheine als Belohnung für ihre gezeigten Leistungen freuen. Als Jahrgangsbeste ausgezeichnet wurden Linda Munslow in der Klasse Gestaltung, Gina-Marie Mörs in der Klasse Gesundheit & Soziales, Kristian Schneider in der Klasse Technik sowie Friedrich von Freymann in der Klasse Wirtschaft.