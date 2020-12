Schriftführer Wilhelm Schwiering und der Vorsitzende Günter Rosenbrock (rechts) gehören zum Vorstand des Realverbands Hepstedt. Aus seinem Wald darf der Verband nicht mehr Holz entnehmen als nachwächst. (CARMEN JASPERSEN)

Hepstedt. Normalerweise stünde Günter Rosenbrock am Montag nach Weihnachten mitten im Wald und würde den Auktionator machen. Kluges Zeug schnacken und Brennholz an den Mann bringen per Höchstgebot, das ist sein Ding. Voriges Jahr haben sich mehr als 200 Menschen das Spektakel im Buchenholz angeschaut, darunter ganze Familien. Dieses Jahr, man ahnt es schon, hat der Realverband Hepstedt die Brennholzversteigerung abgesagt. „Corona“, sagt Rosenbrock, „das wäre mit den Abständen und den Hygieneregeln schwierig geworden.“

Das ist klar, das versteht man. Doch was ist ein Realverband, dessen Vorsitzender der 65-jährige Hepstedter seit 2010 ist? Ein Realverband, so kann man es nachlesen, ist eine Rechtsform für gemeinschaftlichen Grundbesitz. Realverbände werden auf germanisches Gemeinschaftsrecht zurückgeführt, nur in Niedersachsen sind sie in Form eines Gesetzes beschrieben. Wilhelm Schwiering ist Schriftführer und Rechnungsführer des Realverbands Hepstedt, er kann dessen Geschichte zwar nicht bis in die Germanenzeit zurückverfolgen, aber immerhin doch über einige Jahrhunderte.

Bahnlinie führt mittendurch

Der gemeinschaftliche Grundbesitz des Realverbands Hepstedt ist das Buchenholz, ein 76,39 Hektar großer Wald beim Dorf, durch den die Kleinbahnlinie Wilstedt-Zeven führt. Den heute 21 Mitgliedern, die mit unterschiedlichen Anteilen und Stimmrechten beteiligt sind, gehört keine bestimmte Teilfläche. Und sie dürfen ihre Anteile auch nicht einfach verkaufen oder auf ihre Kinder aufteilen, das regelt die Satzung.

„Realgemeinde der Holzinteressenten“ hieß der Realverband bis in die 1960er-Jahre, als er noch eine Genossenschaft war. 1969 wurde die Realgemeinde zum Realverband, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, die unter der Aufsicht des Landkreises steht. Seine Aufgabe: „Wir betreiben nachhaltige Forstwirtschaft“, sagt Günter Rosenbrock, Landwirt wie Detlev Rugen, der zweite Vorsitzende. Damit sie möglichst gut über ihren Wald Bescheid wissen, lassen sie alle zehn Jahre ein Forstbetriebsgutachten erarbeiten. Wo stehen welche Bäume und wie alt sind sie? Das müssen sie wissen, wenn sie Holz verkaufen wollen. Nadelholz beispielsweise gehe ans Sägewerk Holtmeyer in Narthauen und an eine Papierfabrik in Stendal, während Buchenstämme per Container nach Indien und Indonesien verschifft werden.

Und damit ihre Nachfolger das auch in hunderten von Jahren noch machen können, müssen Rosenbrock und Co. festlegen, welche Flächen mit welchen Baumarten aufgeforstet werden. 2021 soll beispielsweise ein 4000 Quadratmeter großes Waldstück, das stark vom Borkenkäfer befallen war, mit Traubeneiche, Rotbuche und Weißtanne bepflanzt werden. 2018 hat der Realverband neben 4400 Stieleichen und anderen heimischen Bäumen noch 45 Mammutbäume und 35 Riesenmammutbäume gesetzt. „In enger Abstimmung mit dem Förster und der Landwirtschaftskammer versuchen wir, unseren Wald an den Klimawandel anzupassen“, sagt Rosenbrock, „ohne gute Beratung wird das nichts.“ Wie der Wald wohl in 100 Jahren aussieht? „Wir werden viel weniger Fichten haben, die werden mit der Trockenheit nicht fertig. Dafür wird es mehr Eichen und Buchen geben.“

Durch den Holzverkauf finanziert sich der Realverband, der auch die Waldwege bauen und unterhalten und die Aufforstungen bezahlen muss. Da nur die Stämme verkauft werden, bleiben die Baumkronen übrig, die regelmäßig nach Weihnachten als Brennholz versteigert werden. 2019 seien bei der Auktion 60 Posten im Gesamtwert von gut 15 000 Euro weggegangen, sagt Schwiering, „das war in diesem Fall mehr als der Nutzholzverkauf gebracht hat“. In normalen Jahren, wenn die Auktion nicht wegen Corona ausfällt, werde an die 21 Mitglieder des Realverbands etwa 900 bis 1000 Euro ausbezahlt. „Das haben wir früher immer am Tag nach Pfingsten in der Gaststätte Rugen in bar gemacht“, berichtet Schwiering. Die Gaststätte gibt es nicht mehr, und mittlerweile werde das Geld überwiesen.

Ursprünglich gehörten dem Realverband beziehungsweise seinen Vorläufern 19 Vollhöfner mit je einem Zwanzigstel Anteil und drei Kötner mit je einem Sechzigstel Anteil an. „Diese Hofstellen lagen alle am Schmoobach“, sagt Rosenbrock. Als es in Hepstedt noch keine Straßennamen gab, hatte Wilhelm Schwierings Haus die Adresse Hepstedt Nr. 1. Daher steht seine Frau auch heute noch auf der Mitgliederliste des Realverbands ganz oben. Unter dem Hausnamen Tittens Hof hat ein Hinrich Rugen das Anwesen 1781 für 300 Reichsthaler in Gold vom adligen Grundherrn freigekauft. Und damit auch ein Stück vom Buchenholz erworben.