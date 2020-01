Fachkräfte helfen Eltern von Kindern im Alter von bis zu einem Jahr mit Informationen und Tipps. Zudem können sich die Teilnehmer über das Leben mit Baby austauschen. (Arno Burgi/dpa)

Landkreis Osterholz. Miteinander ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen. Dafür steht das Elterncafé für Eltern mit Kindern im Alter von bis zu einem Jahr. Im Landkreis werden Elterncafés an mehreren Orten angeboten, darunter Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude: jeden ersten und dritten Montag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr im Jugendhaus „Altes Amtsgericht“, Klosterstraße 21 in Lilienthal, jeden ersten und dritten Dienstag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr im Haus der Kulturen an der Beethovenstraße 15 in Osterholz-Scharmbeck, sowie jeden zweiten und vierten Montag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr in der Gemeindebücherei Ritterhude an der Riesstraße 9.

Die Elterncafés werden durch eine Fachkraft (Frühe Hilfen) des Familienservices betreut, die über allgemeine Fragen der Säuglingsentwicklung informiert und für Einzelgespräche zur Verfügung steht. Darüber hinaus hat jedes Treffen einen thematischen Schwerpunkt. Außerdem besteht das Angebot, den Säugling regelmäßig wiegen zu lassen. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Das sind die Angebote

Elterncafé Lilienthal: 20. Januar: Fieber, Magen-Darm, Erkältung – was kann ich tun? (Fachkraft Frühe Hilfen); 3. Februar: Ernährung im ersten Lebensjahr (Fachkraft Frühe Hilfen); 17. Februar: Eltern werden – Paar bleiben (Angebote der SOS-Erziehungsberatungsstelle, Kerstin Jahns); 2. März: Jedes Kind schläft anders! (Fachkraft Frühe Hilfen); 16. März: Bewegungsentwicklung (Fachkraft Frühe Hilfen); 6. April: Angebote für Familien – Bibliothek Lilienthal (Treffen in der Bibliothek, Murkens Hof); 20. April: Sprachentwicklung (Kita Fachberatung Schwerpunkt Sprache, Elke Landwehr); 4. Mai: Musikalische Frühförderung (Move and Music, Anette Zimmermann); 18. Mai: Zahngesundheit – (Prophylaxefachkraft Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsamt); 1. Juni: Kein Elterncafé; 15. Juni: Information zu Mutter-Kind-Kuren und Familienerholung (Awo Osterholz, Oda Bünning)



Elterncafé Osterholz-Scharmbeck: 21. Januar: Halt und Orientierung geben (Fachkraft Frühe Hilfen); 4. Februar: Musikalische Frühförderung (Move and Music); 18. Februar: Fieber, Magen-Darm, Erkältung - was kann ich tun? (Fachkraft Frühe Hilfen); 3. März: Eltern werden - Paar bleiben (Angebote der SOS-Erziehungsberatungsstelle); 17. März: Sprachentwicklung (Kita-Fachberatung Schwerpunkt Sprache mit Elke Landwehr); 7. April: Bewegungsentwicklung (Fachkraft Frühe Hilfen); 21. April: Angebote der Stadtbibliothek Osterholz im Campus für Familien (Johanna Augustin); 5. Mai: Information zu Mutter-Kind-Kuren und Familienerholung (AWO Osterholz, Oda Bünning); 19. Mai: Rund ums Impfen (Kinderarzt Marcus Deinhard); 2. Juni: Ernährung im ersten Lebensjahr (Fachkraft Frühe Hilfen); 16. Juni: Zahngesundheit (Prophylaxefachkraft Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsamt).

Elterncafé Ritterhude: 27. Januar: Bewegungsentwicklung (Fachkraft Frühe Hilfen); 10. Februar: Musikalische Frühförderung (Move and Music); 24. Februar: Jedes Kind schläft anders (Fachkraft Frühe Hilfen); 9. März: Ernährung im ersten Lebensjahr (Fachkraft Frühe Hilfen); 23. März: Rund ums Impfen (Kinderarzt Marcus Deinhard); Am 13. April findet kein Elterncafé statt; 27. April: Information zu Mutter-Kind-Kuren und Familienerholung (AWO Osterholz, Oda Bünning); 11. Mai: Fieber, Magen-Darm, Erkältung - was kann ich tun? (Fachkraft Frühe Hilfen); 25. Mai: Zahngesundheit (Prophylaxefachkraft Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst, Gesundheitsamt); 8. Juni: Eltern werden - Paar bleiben, (Angebote der SOS-Erziehungsberatungsstelle); 22. Juni: Alltag mit Baby - schwierige Zeiten gut meistern (Fachkraft Frühe Hilfen).

Ende Juni 2020 erscheint das Programm für die zweite Jahreshälfte. Weitere Informationen zum Elterncafé gibt es unter 04791/ 930 25 80 oder auch per E-Mail an familienservice@landkreis-osterholz.de.