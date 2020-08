Abgeordnete sollten nur ihrem Gewissen verpflichtet sein und Abhängigkeiten vermeiden. (Kay Nietfeld/DPA)

Zugegebenermaßen ist es eine Grauzone, in der sich Gero Hocker bewegt. Der FDP-Bundestagsabgeordnete aus Achim war in der vergangenen Woche wegen einer Reihe von Facebook-Videos in die Kritik geraten, die zeigten, wie er sich mit Vertretern der Tabak- und Düngemittelbranche austauschte. So weit, so normal. Es zählt zum Alltag von Mandatsträgern, sich mit den verschiedenen Interessen in ihrem Wahl- und Wirkungskreis auseinanderzusetzen und sich daraus auch eine Meinung zu bilden, die sie in ihrer Fraktion und im Parlament vertreten. Da ruft mal die Landfrau aus Hüttenbusch an oder der Chef des Schützenvereins. Mal steht eine Gewerkschafterin vor der Tür und manchmal eben auch die Zigarettenlobby, wenn es denn gilt, die Verschärfung der Tabakwerberegeln abzuwenden.

Seltsam mutet es aber an, wenn diese Leute gezielt eingeladen werden, um dann auch noch einen Beitrag zu den Produktionskosten dieser Videos zu leisten. Die Rede ist von 1500 Euro pro Video, die Hockers Mitarbeiter als Vertreter einer Beratungsfirma geltend gemacht haben. Das werden Landfrau und Schützenverein kaum zahlen wollen, für Lobbyorganisationen hingegen sind derartige Aufwendungen nicht der Rede wert. Und an dieser Stelle wird der Vorgang zum Problem. Hocker, der als agrarpolitischer Sprecher seiner Fraktion bei vielen Landwirten wohlgelitten ist, hat sich dafür hergegeben, dass man sich seine Öffentlichkeitswirkung erkaufen und im Fahrwasser seiner Prominenz interessengeleitete Botschaften platzieren kann. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Geld für den Produktionsaufwand der Videos an den FDP-Politiker selbst oder an seine beratenden Mitarbeiter geflossen ist. Es kam dem Apparat als solches zugute und hat somit eine Abhängigkeit geschaffen.

Der Vorgang hat gewiss nicht die Dimension des Falls Amthor, des CDU-Politikers, der die Interessen eines Unternehmens vertreten hat und als Gegenleistung einen Job und Aktienoptionen erhalten hat. Die Fälle eint aber ihr Potenzial, das Vertrauen in Abgeordnete zu untergraben. In Mandatsträger, die man sich unabhängig wünscht und nur einem verpflichtet: ihrem Gewissen. In diesem Fall sollte es schlecht sein.