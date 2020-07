Wolfgang Grezesch, Regine Schäfer, Detlef Gödicke und Ella Winkelmann (von links) brennen darauf, im und um das Hamme-Forum wieder Musik und Kultur aufblühen zu lassen. (Christian Pfeiff)

Ritterhude. Nachdem der erste Schock über den weltweiten Pandemieausbruch zumindest etwas überwunden ist und strikte Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens allmählich wieder etwas gelockert werden, beginnen Veranstalter und Kulturschaffende vielerorts nahezu zeitgleich damit, alternative Ideen und Konzepte zu entwickeln, um den Kulturbetrieb langsam und stets im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten wieder mit Leben zu erfüllen. Auch das Hamme-Forum bildet hier keine Ausnahme.

Den Stein ins Rollen brachte ein ursprünglich als Balkonkonzert geplanter Auftritt des Bremer Kaffeehausorchesters, der aufgrund schlechter Wetterverhältnisse und just an betreffendem Wochenende erfolgter Maßnahmenlockerungen dann doch in den Saal verlegt wurde. „Es war auch trotz der eingeschränkten Möglichkeiten und der etwas ungewöhnlichen Konzertsituation einfach wunderschön“, schwärmt Hausleiterin Regine Schäfer von diesem Abend, der offenkundig die Initialzündung für weitere Veranstaltungsplanungen darstellte. Tatkräftige Unterstützung erfährt die Ritterhuder Tourismus- und Veranstaltungs-GmbH (RTV) durch das Sponsoring der Osterholzer Stadtwerke, der Volksbank Bremen-Nord und Hansewasser.

Sie habe in den vergangenen Wochen und Monaten gelernt, immer flexibel auf neue Impulse zu reagieren und die jeweiligen Bestimmungen umzusetzen. "Beispielsweise dürften wir mittlerweile jede mögliche Variante verschiedener Saalbestuhlungen unter Einhaltung der Abstandsregeln durchprobiert haben“, so Schäfer. Bis zu 100 Personen dürfen laut aktuellen Verordnungen als Publikum an Veranstaltungen im weitläufigen Saal des Hauses teilnehmen, an Außenveranstaltungen sogar bis zu 200. Dies ist freilich ein Bruchteil der Hundert- bis Tausendschaften, die in den vergangenen Jahren den Worten und Klängen zum Teil sogar internationaler Künstler andächtig lauschten oder ausgelassen zu diesen feierten. Doch scheinen derartige Veranstaltungsformate allenthalben noch in weiter Ferne, zumal der Tourneebetrieb internationaler Künstler nahezu vollständig zum Erliegen gekommen ist.

Also wurden für kommende Veranstaltungen vorwiegend regionale Künstler verpflichtet, die nicht minder von Sehnsucht nach einer Wiederauferstehung des Kulturbetriebs getrieben scheinen wie auch Hausleitung und Personal. Eine Ausnahme hiervon bildet allerdings der Zauberkünstler und Comedian Ingo Oschmann, der am 25. Juli den Auftakt machte.

Virtuos und vielseitig

Am 15. August beehrt mit „Accordioso“ alias Detlef Gödicke der vielleicht umtriebigste Kulturschaffende der Kreisstadt das Hamme-Forum und verstärkt sich hierzu um die im Bremer Norden lebende Pianistin und Sängerin Ella Winkelmann, die ihre virtuose Vielseitigkeit, mit der die studierte Musikerin auf ihren Konzerten ebenso leichtfüßig wie souverän einen musikalischen Bogen von klassischen Klavierkonzerten über leichte Muse bis hin zu kernigem Rock á la Tina Turner zu bewerkstelligen imstande ist, bereits kürzlich bei einem Freiluftauftritt auf der Scharmbecker Museumsanlage unter Beweis stellte. Entsprechend umfangreich ist das gemeinsame Repertoire, aus dem beide Könner spontan und situativ zu schöpfen gedenken, um auf jeden Fall den Geschmack des Publikums zu treffen. Eine Woche später, am 22. August, kehren auch die Musiker des Bremer Kaffeehausorchesters einmal mehr nach Ritterhude zurück, um dort trotz Pandemie und entsprechender Sicherheitsvorkehrungen ihr 30. Bühnenjubiläum mit einem besonderen Konzertprogramm in einem stilvollen Rahmen und mit einem treuen Publikum gebührend zu feiern.

Für den 28. August – dem Datum also, an dem laut ursprünglicher Planung Roger Hodgson im Rahmen der „Torfnacht“ die größten Welthits seiner früheren Band Supertramp intoniert hätte – verspricht das vor 15 Jahren gegründete Hanse-Swing-Project um den Bremer Schlagzeuger Wolfgang Grezesch einen musikalischen Streifzug durch das Great American Songbook. „Üblicherweise widmen wir unsere Programme immer einem speziellen Künstler, über dessen Leben und Werk wir dann auch in unseren Moderationen zwischen den Titeln viel erzählen; in Ritterhude unternehmen wir jedoch eine klangvolle Reise von der Tin Pan Alley zum Broadway, die zahllose Evergreens und Standards der amerikanischen Jazzgeschichte umfasst“, verspricht Grezesch, der kurzerhand das Hamme-Forum kontaktierte, als er über die Medien von dessen Konzept der Balkon-Konzerte erfuhr.

Ticket-Vorverkauf gestartet

Eintrittskarten für alle genannten Veranstaltungen sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich; jeweilige Abendkassen werden nur eingerichtet, falls die Veranstaltungen nicht bereits im Vorfeld ausverkauft sind. „Ich möchte unsere Besucher zudem herzlich bitten, am jeweiligen Veranstaltungstag einen kurzen Blick auf unsere Homepage unter www.hammeforum.de oder auf unsere Facebookseite zu werfen, da wir oftmals recht kurzfristig entscheiden müssen, ob eine Veranstaltung draußen oder drinnen stattfindet“, so Schäfer. Bei entsprechendem Bedarf sind auch telefonische Rückfragen unter der Nummer 04292/ 81 95 31 möglich.