Carsten Meierdirks hat den Hof seit dem Jahr 2013 gepachtet. (Anne Werner)

Lilienthal. Es ist Mittagszeit an einem dieser heißen Tage im Juli. Carsten Meierdirks zeigt in die Ferne seiner Heidelbeer-Plantage. „Sehen Sie den Strommast?“, fragt er. „Dahinter geht's noch weiter.“ Auf knapp 75 000 Quadratmetern stehen etwa 14 000 Heidelbeersträucher in zehn verschiedenen Sorten in Reih und Glied. Gerade kommt ein Paar vom Pflücken wieder. In einer großen Plastiktüte haben sie einen Eimer voll Heidelbeeren und fünf volle Tupperdosen, die sie einzeln auf die große Waage legen. Till Meierdirks, der mittlere Sohn der Familie, steht hinter der Theke. Zurzeit hat der 27-Jährige Semesterferien und hilft auf dem Hof seiner Eltern aus. „Knapp sieben Kilo“, sagt er mit einem Blick auf die Waage. Ob es eigentlich erlaubt sei, während des Pflückens Heidelbeeren zu essen? „Klar“, sagt er. „Es soll ja auch Spaß machen.“

Alles, was hier auf dem Heidelbeerhof Meierdirks in Frankenburg wächst, landet nicht etwa in Supermärkten. Jeden Tag kommen hunderte Menschen her, um selbst frische Heidelbeeren zu pflücken. Heute sei es allerdings eher ruhig, sagt Carsten Meierdirks. Schon am Vormittag sind es fast 30 Grad – für die meisten Leute sei das zu warm.

Zehn verschiedene Sorten Heidelbeeren gibt es auf der Plantage in Frankenburg. (Anne Werner)

Trotzdem lassen sich bei einem Gang durch die Pflanzenreihen einige Pflücker entdecken. Viele tragen große Sonnenhüte, andere halten sich im Schatten der Bäume auf, die das Feld begrenzen. Um zu gewährleisten, dass die Pflücker immer genügend reife Heidelbeeren vorfinden, wird regelmäßig ein anderer Abschnitt abgeerntet. Heute ist das ein Bereich ganz am Ende der Plantage – etwa einen Kilometer vom Hof entfernt. Besucher werden mit zwei Kleinbussen hin- und zurückgefahren. In sechs Wochen legen die Busse auf der Plantage so rund 5000 Kilometer zurück, sagt Carsten Meierdirks.

Viele von Meierdirks' Besuchern kommen regelmäßig. Auch Karin und Heinz-Herrmann Albrecht aus Ritterhude sind Stammgäste beim Heidelbeerhof Meierdirks. Alle drei bis vier Tage seien sie hier. Etwa zwei Kilogramm pflücken sie jedes Mal, sagen sie. Was sie mit den ganzen Heidelbeeren machen? „Die essen wir abends!“, sagt Heinz-Herrmann Albrecht. Seine Frau zählt derweil allerhand Rezepte auf, in denen sich die Heidelbeeren verarbeiten lassen.

In den engen Gängen der Plantage, zwischen den mannshohen Pflanzen, ist es angenehm friedlich. Das leise Gemurmel der anderen Pflücker ist gut zu hören, zu sehen sind sie durch die dichten Pflanzen aber nicht. Diese besondere Atmosphäre, sagt Karen Meierdirks, würde häufig dazu führen, dass sich Menschen auf der Plantage anfreunden. Dann könne sie beobachten, wie Leute, die getrennt angereist sind, nach dem Pflücken noch auf einen Kaffee zusammensitzen. Vor der Plantage steht ein kleines Häuschen, aus dem Karen Meierdirks neben Kaffee auch kalte Getränke und selbstgebackene Heidelbeerkuchen und -Torten in verschiedenen Ausführungen anbietet.

Seit 2013 betreiben Carsten und Karen Meierdirks den Heidelbeerhof. Dazu gehören noch etwa 10 000 Quadratmeter Himbeer-Plantage, etwa 230 Hühner mit Freigang und knapp 20 Bienenvölker. Den Heidelbeerhof gibt es schon seit Mitte der 1970er-Jahre. Ursprünglich wurde er samt Plantage von Familie Wöltje betrieben – Meierdirks' Nachbarn. Carsten Meierdirks, selbst gelernter Landwirt, habe ihm damals gesagt: „Wenn du irgendwann mal nicht mehr weitermachen willst, dann mach' ich das.“ Und als es soweit war, kam Wöltje auf Meierdirks zu und schnell war die Sache abgemacht – „auf Plattdeutsch“, betont Meierdirks.

Sohn Till (links) hilft seinen Eltern Carsten und Karen Meierdirks in den Semesterferien auf dem Hof. (Anne Werner)

Ehrensache, dass sofort die ganze Familie mitzog. Karen Meierdirks erzählt von einer Familien-Whatsapp-Gruppe. In dem Gruppenchat könnten sie jederzeit Unterstützung anfordern. In der Familie finde sich immer jemand, der kurzfristig aushelfe. Karen Meierdirks' Schwestern oder Carsten Meierdirks' Brüder – im Zweifel könnten sie auf ihre ganze Familie zählen. Selbst ihr ältester Sohn, der woanders lebt, helfe mit: Er kümmert sich um die Website des Betriebs.

Mittlerweile ist der Heidelbeerhof der Meierdirks so bekannt, dass sie keine Anzeigen mehr schalten müssen, sagt Carsten Meierdirks. Da ist es umso besser, dass auch die Zukunft des Hofs schon gesichert ist: Till Meierdirks, der mittlere Sohn, studiert Obstbau in Süddeutschland. Denn in ein paar Jahren möchte er den Hof übernehmen.