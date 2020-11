Das Maskottchen der Europäischen Mobilitätswoche mitten in Lilienthals Ortskern. (FR)

Lilienthal. Lilienthal ist eine von insgesamt 97 Städten und Gemeinden in Deutschland, die sich in diesem Jahr an der Europäischen Mobilitätswoche beteiligt haben. Die örtliche Initiative um Mara Jekosch und Ingo Wendelken hat jetzt an einem bundesweiten Netzwerktreffen teilgenommen, das das Umweltbundesamt in Kassel organisiert hatte. Das Treffen fand wegen der Corona-Pandemie via Computer-Konferenz statt und diente dem gegenseitigen Austausch von Ideen. Unterdessen steht fest, dass sich Lilienthal um den Europäischen Mobilitätspreis beworben hat, der besondere Aktivitäten der Mobilitätswoche würdigt.

Bei dem digitalen Treffen erhielten die Teilnehmer zahlreiche Anregen für Aktionen, die auch in Lilienthal umgesetzt werden könnten. Die Initiatoren haben sich vorgenommen, weitere Städte und Kommunen in der Metropolregion zu motivieren, ebenfalls aktiv zu werden. Achim, Bremen, Cloppenburg und Sottrum beteiligten sich an der Europäischen Mobilitätswoche im September, doch es dürfen durchaus noch mehr werden, findet die Initiative aus Lilienthal, die die internationale Kampagne zur Förderung nachhaltiger Mobilität unterstützt.

Im kommenden Jahr wird es bei der europaweiten Woche um das Thema Schiene/ÖPNV gehen. Erste Aktionen, die dazu passen, seien bereits angeschoben, teilt die Lilienthaler Initiative mit. Zusätzlich gibt es ein eigenes Motto, nämlich „Mission Zero“, das die Verkehrssicherheit sowie schadstofffreie Fortbewegungsmittel in den Fokus rücken soll. „Wir laden jeden ein, eine Aktion anzubieten, um mit neuen Ideen und Freude die Vielfalt der Mobilität zu thematisieren“, sagt Mara Jekosch. Und Ingo Wendelken betont die Chance für die Metropolregion Nordwest, neben Raumfahrt und Erneuerbare Energien auch im Bereich Mobilität ganz vorne mit dabei zu sein.

Das Rennen um den Mobilitätspreis hat gerade erst begonnen, die Bewerberfrist endete Ende Oktober. Die Lilienthaler hoffen, die Experten der Jury mit ihren Aktionen wie dem autofreien Schultag, einem emissionsfreien Autorennen oder der Nutzung von Wohnstraßen als Lebens- und Spielort überzeugen zu können. Auch Videos sind erstellt worden, die auf Youtube unter „Initiative Mobilität“ zu finden sind.

Der Award zur Europäischen Mobilitätswoche ging in den Vorjahren unter anderem an Städte wie Wien, Lissabon, Lindau, Malmö oder Ljubljana.