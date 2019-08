Die Band Strom und Wasser tritt für „Eine Million gegen Rechts“ am 30. August im Kuz Osterholz-Scharmbeck auf. (anni buhl)

Osterholz-Scharmbeck. Ein volles Programm bietet das Kulturzentrum Kleinbahnhof (Kuz) in Osterholkz-Scharmbeck im August. An diesem Sonnabend, 3. August, heißt es ab 21.30 Uhr Spät-Rock-Party: Nach dem Gut-Sandbeck-Open-Air soll es im Kuz weitergehen, teilt das Team mit. Deshalb verkehrt zwischen dem Festivalgelände auf Gut Sandbeck und dem Kleinbahnhof auch ein Shuttel-Taxi, das kostenlos von den Festivalbesuchern genutzt werden kann.

Am Mittwoch, 14. August, trifft sich ab 19 Uhr die Attac-Regionalgruppe OHZ im Kulturzentrum. Eingeladen seien wie immer nicht nur Attac-Mitglieder, sondern natürlich alle an der Arbeit von Attac Interessierte, teilt die Interessengruppe mit.

Die Night of the Creeps ist für Sonnabend, 17. August, ab 20 Uhr geplant. Zur vierten Veranstaltung dieser Art sind erneut drei Bands eingeladen. In diesem Jahr sind Frisbolice (Oldenburg), The Silvertones (Wolfenbüttel) und Rhythm Torpedoes (Marburg) auf der Bühnen zu sehen und zu hören.

Am Montag, 26. August, kommen die Radfreunde des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC, ins Kuz. Das Treffen des Kreisverbands Osterholz findet ab 19 Uhr statt. Beim sogenannten Aktiventreffen geht es darum, Strategien der Arbeit zu besprechen und Aktivitäten zu planen. Interessierte sind dazu willkommen.

Und am Freitag, 30. August, gibt es ab 20 Uhr ein Konzert der Formation Strom und Wasser unter dem Motto „Eine Million gegen Rechts“. Die Band wirbt mit „Ska-Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock mit stark kabarettistischer Schlagseite“. Sie möchte bei 100 Konzerten in 100 Städten eine Million Euro für selbst verwaltete Jugendhäuser und „soziokulturelle Zentren“ in Sachsen, Brandenburg und Thüringen sammeln. Aus Sicht der Veranstalter, dem Büro für Offensivkultur, ist der Erhalt dieser Einrichtungen in Gefahr. Gründer des Büros sind Heinz Ratz und Konstantin Wecker. Sollten rechte Parteien bei den bevorstehenden Wahlen gut abschneiden, dann würden ihre gewählten Volksvertreter in kommunale Kulturgremien aufrücken. Sie könnten dann bereits angeschlagene Kulturzentren schließen oder umgestalten, so die Befürchtung der Veranstalter.