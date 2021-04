Der Neubau von Einfamilienhäusern wird nach Angaben der Verwaltung im Landkreis Osterholz meist sehr zügig genehmigt. Andernorts wird über lange Wartezeiten geklagt. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Verbesserte Service-Daten trotz Corona und ein nahtlos geglückter Übergang: Die neue Leiterin des Osterholzer Bauordnungsamts muss sich nach ihrem ersten Amtsjahr nicht verstecken. Die vormalige Vizechefin Annika Kellmer legte nach dem Weggang ihrer Vorgesetzten Ute Westrup jetzt Rechenschaft im Bauausschuss des Kreistags ab. Die Behörde garantiert Häuslebauern und Gewerbetreibenden eine besonders zügige Bearbeitung ihrer Bauanträge: Wenn die Unterlagen vollständig sind und zum Beispiel das beantragte Einfamilienhaus innerhalb bebauter Ortsteile liegt oder in einem B-Plan-Gebiet, dann verspricht das Bauamt eine Bearbeitungszeit von höchstens 30 Tagen. Kellmers Abteilung hat das nach eigenen Angaben für 46 der 48 Projekte geschafft.

Mehr noch: Im Schnitt seien gerade mal 13 Tage bis zur Genehmigung benötigt worden. Bei jedem zehnten Antrag musste allerdings mehrmals nachgefragt werden, bis die Unterlagen vollständig waren; jeder zweite Vorgang erforderte lediglich eine Nachfrage und der Anteil der auf Anhieb vollständig eingereichten Unterlagen legte binnen Jahresfrist von 35 auf 40 Prozent zu. Das, so Kellmer, spreche immerhin für eine steigende Qualität der Bauvorlagen. „Wegen einer Langzeiterkrankung waren wir im Jahr 2020 personell nicht optimal aufgestellt“, setzte die Amtsleiterin hinzu. Sie glaube aber, die Werte auch 2021 mindestens halten zu können.

Auf pandemiebedingte Komplikationen deuten unterdessen weitere Zahlen hin, die sich die Verwaltung aber nicht selbst zurechnet. So teilte sie den Abgeordneten mit: „Aufgrund fehlender Mitwirkung seitens der Entwurfsverfasser beziehungsweise Bauherren konnten 44 Bauanträge (2019: 9 Bauanträge) nicht von der Servicegarantie profitieren.“ Die Zahl der Anträge, die mit Servicegarantie zu bearbeiten waren, ging gegenüber 2019 zwar um ein Drittel auf besagte 48 zurück. Doch insgesamt legte das Antragsaufkommen beim Neubau von Einfamilienhäusern um gut ein Fünftel zu.

Baubranche kritisiert Wartezeiten

Da das Einhalten der Garantie-Versprechen als Leit-Leistung der Behörde gilt, kann es vorkommen, dass außerhalb liegende Fälle etwas länger liegen bleiben. Darauf deuten landesweite Umfragen in Niedersachsen und Bremen hin, die der Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen unter ihren Mitgliedern angestellt haben. Ergebnis aus Sicht der Bauunternehmen: Die Wartezeiten ufern aus. Manche Genehmigung in Bremen und Niedersachsen liege erst nach mehr als einem Jahr vor, nur jede vierte Genehmigung lasse weniger als drei Monate auf sich warten.

Das kontrastiert auffällig mit den Zahlen der Osterholzer Amtsleiterin, wonach 77 Prozent der Einfamilienhäuser mit Servicegarantie keine 20 Tage auf grünes Licht warten mussten. Und auch bei den Gewerbeimmobilien habe es nicht viel länger gedauert, wenn es sich um Neubauten oder Nutzungsänderungen ohne Umbau handelte. Der Landkreis verspricht eine Bearbeitungszeit von höchstens 50 Tagen, wenn solche Vorhaben in einem B-Plan-Gebiet liegen oder innerhalb bebauter Ortsteile Obwohl die Zahl der zu prüfenden Objekte von 19 auf 28 anstieg, wurde das Versprechen zu 100 Prozent erfüllt, so Kellmer. Die mittlere Bearbeitungszeit sei mit 23 Tagen nicht einmal halb so lang gewesen wie in der Servicegarantie zugesagt.

Die Dokumente zu den beantragten Gewerbe-Bauten lagen dabei aber nur in 18 Prozent der Fälle auf Anhieb vollständig vor, bei weiteren 57 Prozent genügte dann eine Erinnerung. Diese Werte seien 2019 jeweils klar besser gewesen, so die Amtsleiterin. Kellmer: „Das Bauordnungsamt wird diese Entwicklung im Blick behalten.“ Weitere Statistiken der Abteilung könnten zudem auch die Kritik der Wohnungswirtschaft entkräften: Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für sämtliche Neubauvorhaben - privat oder gewerblich, mit oder ohne Garantie - stieg demnach im vergangenen Jahr zwar an, sie liegt aber immer noch unter 100 Tagen brutto.

Netto sieht es noch besser aus: Zieht man Zeit ab, in der eine Sache wegen nachzureichender Papiere nicht vorankommen kann, ergibt sich eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 42 Tagen für neue Einfamilienhäuser. 54 Bearbeitungstage sind es im Schnitt für Gewerbe-Neubauten, und 105 Tage benötigt ein Antrag für landwirtschaftliche Immobilien, die als besonders komplizierte Materie gelten.

Axel Miesner (CDU) lobte die Kreishaus-Abteilung und zeigte sich beunruhigt, dass nur wenige Anträge auf Anhieb vollständig im Kreishaus einträfen. Er erkundigte sich danach, ob es mehr Voranfragen und Verfahren gebe, die außerhalb geschlossener Ortschaften liegen. Kellmer erwiderte, aufgeschlüsselt liege derlei nicht vor, Servicegarantien gebe es dafür auch nicht.

Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) goss etwas Wasser in den Wein. Er erklärte, das Dienstleistungsversprechen in B-Plan-Gebieten dürfte vor allem dann leicht zu erfüllen sein, wenn es sich um reine Mitteilungsverfahren handelt. Auf Nachfrage erfuhr er, dass 64 aller 136 Verfahren für Einfamilienhäuser im Vorjahr mit diesem besonders schlanken Procedere zugelassen wurden. Unter allen Zulassungsverfahren wiederum handelte es sich in jedem dritten Fall um ein Einfamilienhaus. „Das ist schon nennenswert“, gab ihm Baudezernent Dominik Vinbruck Recht.

Zur Sache

Schub für „Bauakte online“

Das digitale Auskunftsystem „Bauakte online“ hat seit der Corona-Pandemie einen richtigen Schub erhalten. Wie Bauamtsleiterin Annika Kellmer darlegte, erreichten Nutzer-Zahlen, Logins und Seitenaufrufe im vergangenen Jahr neue Rekordwerte. Bauherren, Planer, Architekten können sich in einem Passwort-geschützten Bereich über den Stand ihres Verfahrens informieren, ohne dabei an die Öffnungszeiten der Kreisverwaltung oder eine Terminvereinbarung gebunden zu sein.

Die Zahl der aktiven Nutzer stieg Kellmer zufolge im vergangenen Jahr von 627 auf 761. Pro Monat wurden durchschnittlich 1414 Einzelanmeldungen registriert - 449 mehr als im Vorjahr. Dabei wurden 30.830 Einzelseiten abgerufen; diese Zahl habe im Jahr 2019 noch bei 22.099 gelegen, so die Verwaltung. Die Internet-Adresse lautet http://bau-online.landkreis-osterholz.de/BauPortal. Ein öffentlicher Gast-Zugang zeigt anhand eines Beispielfalls, wie „Bauakte online“ funktioniert und gehandhabt wird.