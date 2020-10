Immer auf Augenhöhe mit ihren Schützlingen: Pädagogin Anne Steinmann fällt der Abschied nach 42 Jahren Kita-Borgfeld ein bisschen schwer. Das offene Konzept der Einrichtungen soll bleiben. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. „Ihr seid unbezahlbar“ – das steht auf einem riesengroß kopierten Dollar-Schein in bunten Lettern. Das dicke Lob klebt auf Plakatpappe und flattert über dem Eingang der Borgfelder Kita Am Fleet. Anne Steinmann sieht den Moment noch genau vor sich. „Wir haben damals gestreikt. Die Eltern haben sich mit uns solidarisiert, obwohl viele Kinder nicht in den Kindergarten konnten. Beim Corona-Lookdown war das ähnlich. Es gab einige solcher Momente, die mir viel bedeutet haben“, berichtet die Leiterin der Inklusionseinrichtung der evangelischen Kindertagesstätte ein paar Tage vor ihrem offiziellen Abschied. Der fällt, aufgrund der Pandemie, ziemlich klein aus. Anne Steinmann ist das recht. Sie mag nicht gerne im Mittelpunkt stehen, sagt die gestandene Pädagogin.

Annegret Steinmann, 62 Jahre alt, grau-weiß-geringelter Hoodie, prägnante Brille. Markenzeichen: unterhält sich gerne mit Kindern – auch länger. Sie hört dabei genau zu. Stellt Fragen. Nimmt sich Zeit. Ihr Interesse ist dabei uneigennützig. Das merken die Kinder, sagen Kolleginnen und Kollegen über ihre Chefin. Deshalb sei Anne, wie sie alle nennen, so beliebt. In ihrem Büro in der Bürgermeister-Kaisen-Allee packt die Pädagogin gerade die letzten Kartons ein. Alle Schubladen sind leer, die Bilder von den Wänden genommen. „Nach 42 Jahren gebe ich die stellvertretende Gesamtleitung der Kita Borgfeld an meine Nachfolgerin Ann-Kristin Bernhardt-Weiß weiter", sagt Steinmann. „Weiter, nicht ab“, unterstreicht sie. Das sei wichtig. Anne Steinmann will für ihre Nachfolgerin ansprechbar bleiben und gleichzeitig alles loslassen. Wie das geht? "Übungssache", sagt sie und lacht.

Das offene Konzept für die Kita-Borgfeld, das sie gemeinsam mit ihrer Chefin Elke Meiners in den vergangenen 42 Jahren aufgebaut hat, soll bleiben. Leiterin Meiners wird die Leitung im Dezember an Petra Scharf übergeben. Den Wechsel an der Spitze haben die vier Pädagoginnen gut geplant. „Jetzt ist es für mich Zeit, zu gehen“, sagt Steinmann. Zukunftspläne gibt es einige: Sie wolle in ihrer Werkstatt in Lilienthal mit Holz arbeiten, viel Zeit draußen verbringen, Radfahren. „Frei sein“, sagt die Pädagogin nach 45 Arbeitsjahren.

Und dann gibt es da noch eine Idee, die sie gemeinsam mit ihrer langjährigen Kollegin Elke Meiners verwirklichen könnte. „In unserer Gesellschaft gibt es nur noch wenige Kinder. Dadurch werden sie immer wertvoller. Die wenige Zeit, die Eltern heute noch mit ihren Kindern verbringen, soll möglichst konfliktfrei verlaufen. Das führt manchmal dazu, dass Regeln gar nicht erst aufgestellt oder schnell entkräftet werden“, sagt Steinmann. An dieser Stelle könnte sie sich vorstellen, anzusetzen und Eltern etwas an die Hand zu geben. „Aber noch nicht gleich“, schiebt die Pädagogin schnell hinterher. Zuerst wolle sie einmal zur Ruhe kommen.

Wie schwer ihr das fällt, ist ihr anzumerken. 45 Arbeitsjahre lassen sich nicht einfach abschütteln. 1978 übernahm Steinmann als 20-Jährige einen ihrer ersten Jobs im Borgfelder Hort. An ihren ersten Tag erinnert sie sich noch genau. „Die Kinder kamen aus der Schule und sollten die Tische für das Mittagessen decken – das war das reinste Chaos. Die Teller flogen auf die Tische, alles wurde nur so hingeknallt“, erinnert sich die Erzieherin, die einst von Nonnen ausgebildet wurde. „Ich war trotz des revolutionären Aufbruchs in den 1970er-Jahren stets um die Vermittlung von Werten bemüht“, erklärt Steinmann beim Gang durch die Kita-Flure. Sie weiß, dass Kinder feste Strukturen brauchen. „Das heißt nicht, dass es streng sein muss. Manches ist verhandelbar, aber eben nicht alles.“

Hört man der Pädagogin zu, erfährt man viel über die Lernfähigkeit von Kindern, über ihre Einzigartigkeit, ihre Neugierde und ihre gute Kommunikationsfähigkeit. „Das hat mich immer fasziniert. Die Kinder sind eigentlich in den vergangenen 42 Jahren stets die gleichen geblieben“, sagt sie zum Schluss.

Zur Sache

Leitungswechsel nach 42 Jahren

Nach 42 Jahren verändert sich erstmals die Leitungs-Spitze des evangelischen Kindergartens in Borgfeld. Die Sozial- und Heilpädagogin Petra Scharf übernimmt ab Dezember die Gesamtleitung des evangelischen Kindergartens und der Krippe. Scharf hat bereits 16 Jahre lang als Erzieherin und Pädagogische Fachkraft in Borgfeld gearbeitet. Zuletzt leitete sie die Krippe im Gemeindegarten. Ihre Stellvertreterin, Ann-Kristin Bernhadt-Weiß, hat ihre neue Stelle bereits offiziell zum 1. Oktober angetreten. Die Erzieherin und langjährige Mitarbeitervertreterin in der Bremischen Evangelischen Kirche übernimmt die stellvertretende Leitung der Standorte am Krögersweg, Am Fleet und an der Katrepeler Landstraße. Sie ist die Nachfolgerin von Anne Steinmann.