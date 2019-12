Finale für die Weihnachtsstern-Aktion in Grasberg: Evelyn Meyer, Chris Haake und Bianca Sonneborn drappieren die mit Nummern versehenen Geschenke. (Christian Kosak)

Grasberg. Das Besprechungszimmer im Rathaus sah aus wie eine Weihnachtswerkstatt, nur war der Geschenkeberg auf dem Tisch nicht ganz so groß wie in den Anfangsjahren der Grasberger Weihnachtsstern-Aktion. Seinerzeit schickte das Team des Bündnisses Familienfreundliches Grasberg rund 120 Briefe mit den Wunschsternen an Kinder bis 14 Jahre, deren Familien von Grundsicherung leben. Bei der 13. Auflage der Aktion wurden 74 Kinder eingeladen, ihren Wunsch im Wert von bis zu 30 Euro auf ihren anonymen Wunschstern zu kleben. 62 Kinder nahmen teil. Viele Wünsche von Lego bis Playmobil und mehr sind eingegangen, aber nicht jeder mochte in diesem Jahr etwas Handfestes. Auf rund einem Drittel der Sterne klebte der Wunsch nach einem Gutschein. Am Freitag war Abholtag.

Der Weihnachtsbaum mit den Wunschsternen stand im Dezember wechselweise in der Kirche und im Rathaus und fast alle Sterne waren gepflückt worden, freut sich Evelin Meyer. Die Grasberger Gleichstellungsbeauftragte gehört zu den Organisatoren der Aktion. Lediglich für sechs Sterne habe sich niemand gefunden, derer nahm sich dann ihr Team an und besorgte die Geschenke aus eingegangenen Geldspenden. Für Meyer ist klar: Egal, ob als Geschenk oder per Geld – ohne Spender würde die Aktion nicht funktionieren. Ihnen gelte ein großes Dankeschön, sagte sie in einer ersten Bilanz der Aktion.

Der Trend zum Gutschein soll bei der Nachbereitung der Aktion noch einmal im Team diskutiert werden, so Meyer. Dieser sei nicht nur dem Bündnis für Familie aufgefallen, sondern auch potenziellen Wunscherfüllern. Dass sich Teenager ab einem gewissen Alter selbst etwas aussuchen wollen, dagegen sei nichts einzuwenden. Aber ob beispielsweise ein fünfjähriges Kind einen Mediamarkt-Gutschein brauche, das wisse sie nicht. Auch wenn sie allen Familien nur guten Willen für deren Kinder unterstelle, so Meyer: „Die Sorge der Spender dahinter ist: Wird das wirklich für die Kinder verwendet?“ Es sei weder von den Organisatoren noch von den Spendern gewollt, dass ein Gutschein auf die ganze Familie übergehe.

Anders verhält es sich bei der Seniorenstern-Aktion, dort wurden auch in diesem Jahr wieder ausschließlich von Spenden finanzierte Gutscheine verschenkt. Von fast 50 angesprochenen Seniorinnen und Senioren habe das Team 33 Rückmeldungen erhalten, sagte Evelin Meyer. Gutes mit Gutem vergilt dabei ein Senior seit Jahren. Er spendet sein Geld weiter und reicht einen Überweisungsträger für einen guten Zweck ein. „Das würde er sich sonst so nicht leisten können.“