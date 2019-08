Christa Allen (links) und Ulla Siegert sind gerade dabei, die zweite Auktion der Lilienthaler Kunststiftung vorzubereiten. Zu den Gemälden, die am 30. November angeboten werden sollen, gehören ein frühes Ölgemälde von Otto Modersohn (links) und von Emmy Meyer. (Lutz Rode)

Lilienthal. Montag zwischen 11 und 15 Uhr ist ein fester Termin im Kalender von Christa Allen und Ulla Siegert. Dann sind die beiden Kunsthistorikerinnen in der Kunstschau in Trupe anzutreffen und begutachten Gemälde, von denen sich ihre Besitzer trennen möchten. Am 30. November richtet die Lilienthaler Kunststiftung zum zweiten Mal eine Auktion mit Kunstwerken aus dem norddeutschen Raum aus. Was dort aufgerufen wird, durchläuft vorher die prüfenden Blicke der beiden Expertinnen. Sie beurteilen nicht nur den künstlerischen Wert, sondern geben mit Blick auf den Kunstmarkt auch konkrete preisliche Einschätzungen ab. Ist der Einlieferer einverstanden, wird sein Kunstwerk in den Versteigerungskatalog aufgenommen.

Seit Mai schauen sich Christa Allen und Ulla Siegert immer montags an, was die Leute ihnen so ins Haus tragen. „Das hat ein bisschen was von Weihnachten. Man weiß nie, was kommt“, sagt Christa Allen. Nicht immer sind es Werke der großen namhaften Künstler aus der Region, die zur Versteigerung gebracht werden sollen. Auch Kunst von Malern aus der zweiten Reihe bekommt eine Chance, wenn sie gut gemacht ist und interessant genug erscheint. „Wir bieten etwas für den kleinen und großen Geldbeutel. Auch wer gerade anfängt, Kunst zu sammeln, kann fündig werden“, sagt Ulla Siegert. Vor allem Gemälde, die zwischen dem Ende des 20. Jahrhunderts bis zur Hälfte des 21. Jahrhunderts entstanden sind, werden zur Versteigerung gebracht. Eingestreut wird aber auch aktuelle Kunst, die sonst vornehmlich von Galerien gehandelt wird.

Natürlich ist die Freude groß, wenn auch Künstler-Prominenz unter den eingereichten Werken vertreten ist. So wie das 1887 geschaffene Gemälde „Stürmischer Januartag in Münster“ aus dem Frühwerk von Otto Modersohn vor seiner Worpsweder Zeit. Und auch ein Ölgemälde der Worpsweder Malerin und Modersohn-Schülerin Emmy Meyer soll im November versteigert werden. Und noch ein bekannter Name ist schon aufgetaucht: Bernhard Hoetger. Einige abschließende Recherchen stehen zwar noch aus, doch die beiden Kunsthistorikerinnen sind sich ziemlich sicher, dass eine aquarellartige Collage dem Bildhauer, Maler und Architekten zuzuschreiben ist. Dass sein Name ins Spiel gekommen ist, hat mit den Besitzverhältnissen zu tun: Der Vater des jetzigen Eigentümers hat mit Hoetger zusammengearbeitet und soll das Bild einst als privates Geschenk erhalten haben. „Das ist ein interessanter Fall. Wenn es zutrifft, was wir vermuten, wäre das ein echtes Highlight der Versteigerung“, sagen Christa Allen und Ulla Siegert.

So außergewöhnlich die mögliche Hoetger-Arbeit ist, so typisch wiederum ist sie für den Charakter der Versteigerung, die die Kunststiftung auch mithilfe vieler ehrenamtlicher Kräfte auf die Beine stellt: Die zur Verfügung gestellten Kunstwerke stammen in erster Linie aus Privatbesitz, vielfach sind es Erbstücke, für die neue Liebhaber gesucht werden. Kunsthändler, die mit ihrem Angebot von einer Auktion zur nächsten ziehen, sind dagegen unerwünscht. Wichtig ist der regionale Bezug, der auch die Kunstschau ausmacht. „Es gibt Kunstwerke, die kreisen von einer Auktion zur anderen, wenn sich kein Käufer findet“, berichten Allen und Siegert.

Zahlreiche Gemälde haben die beiden freiberuflichen Kunst-Expertinnen mit Büro im Fedelhören schon für die Auktion angenommen. Sollte der Kunstwert eines präsentierten Stücks allzu mager ausfallen und für die Versteigerung ungeeignet sein, so bringen es die beiden Frauen den Besitzern auf behutsame Weise bei. „Wir vergleichen die Gemälde dann oft mit anderen Bildern und dann wird schnell deutlich, wo der Unterschied liegt. Die meisten Einlieferer sind dankbar, weil sie dann zumindest wissen, wie ihre Gemälde einzuschätzen sind“. Das Expertenwissen der beiden Frauen hat sich inzwischen übrigens bis zum Fernsehen herumgesprochen: Die beiden Bremerinnen wirken an der Sendung „kaputt und ...zugenäht“ mit, die im ZDF zu sehen ist und bei der es darum geht, dass beschädigte Antiquitäten im Auftrag ihrer Besitzer restauriert werden. Die vierte Staffel ist abgedreht und ein zweiter Teil wird im Herbst ausgestrahlt. Auch bei der geplanten fünften Staffel machen Allen und Siegert mit.

303 Kunstwerke standen bei der Premiere im vergangenen November in Trupe zur Versteigerung – und auch dieses Mal läuft es auf diese Größenordnung hinaus. Mehr Kunst verträgt die Veranstaltung kaum. In den Räumen der Kunstschau herrschte bei der Auftakt-Veranstaltung drangvolle Enge. Wer weiter hinten stand, hatte nicht immer einen freien Blick auf das Versteigerungsobjekt und den Auktionator, und nicht überall waren die Ansagen deutlich zu hören. Vom Andrang waren die Kunstschau-Verantwortlichen um den Stiftungsvorsitzenden Hans Adolf Cordes überwältigt.

Wer ein Gemälde hat, das er versteigern lassen möchte, hat noch bis zum 14. Oktober die Gelegenheit, es von den beiden Bremer Kunsthistorikerinnen begutachten zu lassen. Nur am 2. September muss ihre Sprechstunde ausfallen, weil dann Dreharbeiten fürs Fernsehen anstehen. Wie im Vorjahr wird ein Katalog mit aussagekräftigen Anmerkungen für jedes eingereichte Kunstwerk erstellt, der voraussichtlich ab der zweiten November-Woche zu erhalten sein wird. Der Katalog wird auch vollständig im Internet auf dem Auktionsportal „Lot-tissimo“ veröffentlicht. Vor der eigentlichen Auktion können die Kunstwerke im Original in Augenschein genommen werden, und zwar vom 22. bis 25. November.

Zu den Regeln der Kunstauktion gehört, dass die Verkäufer 20 Prozent der Verkaufssumme an die Kunststiftung abtreten und die Käufer wiederum einen Zuschlag von 20 Prozent zahlen. Sollte nach Abzug der Kosten ein Erlös herausspringen, soll dieser der Kunststiftung zugute kommen. Im vergangenen Jahr blieb ein kleinerer Betrag übrig. Wie beim ersten Mal werden auch telefonische Gebote entgegengenommen.